Pobucký (ČSSD): Ve Frýdku-Místku klesl počet rozvodů a stoupl počet sňatků

Nejvyšší úbytek obyvatel je již dlouhodoběji evidován v samotném centru města, tedy ve Frýdku (-236) a v Místku (-110). Novinkou ale je, že se snížil počet obyvatel také v okrajových částech města. V Zelinkovicích ubylo 8 obyvatel, v Chlebovích 6, ve Skalici 5 a v Lískovci 3 obyvatelé.

Pokles počtu obyvatel v okrajových částech města je spojen především s vyšší úmrtností než porodností. Co se týká samotného centra města, tak zde odliv obyvatel souvisí se stěhováním do klidnějšího prostředí, které lidé nacházejí zejména v okolních obcích, kde se ještě stále rozvíjí rodinná výstavba. Například v sousedních Palkovicích přibylo za poslední rok 67 a ve Sviadnově 58 obyvatel. O 25 lidí více má také sousední obec Staré Město a o 18 Sedliště.

V porovnání s Karvinou, kde ubylo 899 lidí a rok předtím 656 obyvatel, nebo Havířovem, kde ubylo 852 a rok předtím 841 obyvatel, je odliv obyvatel z Frýdku-Místku mnohem nižší, za poslední dva roky o 500 lidí. „Svědčí to i o tom, že město nabízí příznivé podmínky pro život. Již několik let zde funguje MHD zdarma, investujeme do mateřských a základních škol, do dětských hřišť, oprav a údržby komunikací i veřejné zeleně s množstvím parků. Příznivým faktorem je také dostatek pracovních příležitostí,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Nejlidnatější částí města je Frýdek, kde žije 30 894 obyvatel. Následuje Místek s 20 780 obyvateli. Lískovec má 1 485 obyvatel, Skalice 1 475, Chlebovice 793, Lysůvky 309 a Zelinkovice 306 obyvatel.

Ve městě žije 56 042 občanů ČR a 1 499 cizinců. Z celkového počtu obyvatel města s českou národností je 27 314 mužů a 28 728 žen. Počet obyvatel nad 15 let činí 48 237, což znamená, že ve městě je 7 805 dětí a mládeže do 15 let.

Statistiky počtu obyvatel v obcích ZDE.

Zajímavá je statistika sňatků a rozvodů. „Velice potěšující je, že klesl počet rozvodů a stoupl počet sňatků. Ještě v roce 2016 jsme evidovali pokles uzavřených sňatků, ovšem v loňském roce tomu bylo přesně naopak. Svateb se ve městě uskutečnilo 203, což je o 16 více. A co se týká rozvodů, těch ubylo. Rozvedeno bylo v loňském roce 164 manželství, což je v porovnání s rokem 2016 o 30 méně,“ vyjmenoval a vyčíslil primátor Pobucký.

