Pojezný (KSČM): Maturita se v ČR skládá už 152 let a byla to vždy velmi náročná zkouška

Dobré dopoledne, vážené milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře,

možná, že došlo trošku k nedorozumění. Nešlo o to, že jsme napadali to, jakou formou bude maturita vypadat, ale to, že vůbec nevíme, jak bude vypadat a kdy bude. To je to podstatné.

Já jenom velmi krátce zopakuji to, co jsem říkal posledně. V posledních dnech, a to myslím ty dny předevčírem, protože včera došlo k úplné totální změně toho informačního minima, co jsme chtěli dostat jako poslanci, než tomu bylo před dny třemi. Docházely různé protichůdné informace a názory na konání maturitních zkoušek, hlavně od pana premiéra Babiše, který navrhl takzvanou úřednickou nebo chceme-li jakousi administrativní maturitu, kdy by neskládali maturanti klasickou maturitu, ale dostali by známky z průměrů těch tří a půl ročníků studia na škole. Ale to nebylo všechno. On nakonec pan premiér také dostal další nápad na tři úrovně maturitní zkoušky, a to na klasickou pro zájemce o studium na vysoké školu, tu lehčí pro ty, kteří nechtějí dále studovat, ale už neřekl, jak to bude vypadat, pokud za rok nebo za dva roky budou chtít studovat, zda bude maturita platná pro vysoké školy či ne, a třetí, to byla ta maturita úřednická, o které jsem před chvilkou mluvil.

Nicméně jak jsme zvyklí, tak včera na tiskové konferenci vystoupil pan premiér Babiš a udělal to, na co jsme zvyklí, tedy odvolal to, co slíbil. A konečně vytvořil panu ministrovi školství prostor - pane ministře - a vy jste se mohl vyjádřit, jak ty maturity budou vypadat na své tiskové konferenci. Mě trošku zamrzelo, že jste nepočkal na dnešní den, abychom byli první jako Sněmovna, kteří tuto informaci získají a nejdříve jste ji předal novinářům, široké veřejnosti tedy a potom informujete nás, Poslaneckou sněmovnu. Doufám, že nejsme ve vašem zájmu v tomto pořadu. Ale jsem rád, že pan premiér to odblokoval a tuto informaci jsme dostali.

Já jsem pochopil už z vašich dřívějších vyjádření, že vy s panem premiérem úplně nesouhlasíte a možná, že ta varianta, která je teď navržena, je asi ta nejlepší z těch možných. Samozřejmě, že by měly zaznít třeba podrobnější informace o tom, co chtěl pan kolega Výborný, který chtěl požádat o informaci o praktických zkouškách v odborných školách, které už měly začít teď od 1. dubna, což je pro nás také důležité. Nicméně teď už víme, že těch necelých 73 tisíc studentů, kteří se připravují na maturitu, vědí jak a kdy budou maturovat. Vědí to nakonec i jejich rodiče, ale hlavně to vědí ti kantoři, kteří připravují maturity. A samozřejmě i ti ředitelé, kde jsou maturitní obory.

Maturita se v České republice skládá, pokud mám informace, už 152 let. Byla to vždycky velmi náročná zkouška a nikdy nebyla přerušena krom jednoho období, a to byla druhá světová válka, kdy potom se narychlo dodělávaly maturity u těch ročníků, které musely odcházet na nucené práce do Německa, do továren pro válečnou výrobu. Takže tehdy se to zvládlo poměrně excelentně, ta kontinuita, přestože byla přerušena, tak maturity byly velmi záhy doplněny a studenti mohli postupovat na vysoké školy.

Já bych chtěl teď v této chvíli poděkovat naprosto všem poslancům, kteří podpořili můj návrh, a to zařazení tohoto bodu, protože pomohli tak k prolomení ledů a k jakési informační blokádě, která tady byla do včerejšího dne, než se vyjádřil pan premiér Babiš a poté pan ministr školství. Doufám, že tedy platí to, co včera řekl. A pokud jsem dobře informovaný, že se maturitní testy posunují zhruba o 20 dnů, ze 3. května na 24. až 26. května. Věřím, že je pravda, že letos ty didaktické testy budou mít prodlouženu dobu o deset minut u českého či cizího jazyka, o 15 minut u matematiky. A že vlastně maturitu řekněme administrativní nebudou muset skládat pouze ti, kteří mají odpracovaných 160 hodin v sociálních či zdravotnických službách v době covidu.

Na závěr mi dovolte, abych řekl takové povzdechnutí. To povzdechnutí je proto, že cítíme velkou zodpovědnost za naše děti, protože i tady v této sněmovně jsou rodiče letošních maturantů. A když za námi chodili, my jsme jim neuměli vysvětlit, jak bude maturita vypadat, jak bude probíhat, tak mě to trošičku mrzelo. A chci ještě říci na závěr panu kolegovi Raisovi, že de facto, pokud tu informaci dostaneme dneska na plénu Sněmovny, tak myslím, že můžeme klidně vyřadit bod z projednávání na školském výboru. Protože už bude vlastně ten bod zbytečný. Tolik z mé strany.

Děkuji.

