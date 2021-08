Pojezný (KSČM): Zrušení kojeňáků? Lež Petra Gazdíka ze STAN

V pátek 6. srpna na jednání Sněmovny prošel zákaz ústavní péče pro děti do tří let s účinností od roku 2025. Budou se tedy rušit staré dobré kojeňáky a dětská centra!

Jsem z toho zklamaný, ale zatím to neprošlo senátem a nepodepsal to prezident a do té doby se budu snažit tomuto zabránit, stejně jako kolegyně Hanka Aulická Jírovcová.

ANO po jednání s Piráty narychlo změnilo názor a hlasovali PRO zrušení těchto zařízení, takže se nám tady asi chystá nová koalice!

A ubohost ve Sněmovně ze strany STAN!

Petr Gazdík ze Zlínského kraje se chlubil, že kojeňák u nich byl zrušen zcela bez problému. Jenže víte co? Děti jsou v ústavu v Jihomoravském kraji!

Tady dávám ještě přepis ze Sněmovny:

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych chtěl fakticky reagovat také na paní poslankyni Aulickou Jírovcovou jednou konkrétní zkušeností. Zlínský kraj byl jeden z těch prvních krajů v republice, který kojenecké ústavy zrušil už před čtyřmi lety. Chci nepotvrdit to, co tady říká paní poslankyně Aulická Jírovcová, ty zkušenosti pěstounů. Prostě to není pravda, co říkáte, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Funguje to i bez kojeneckých ústavů. Naopak mohu říct, že o ty úplně nejmenší děti je v našem kraji postaráno nejlépe. Děkuji.

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte krátce reagovat na pana Gazdíka, který tady argumentoval tím, že ve Zlínském kraji zrušili kojenecké ústavy a tak vyřešili celý problém a vůbec to nikomu nevadí. Ono je to totiž tak, pane kolego Gazdíku přes pana předsedajícího, že ty děti jste odeslali do kojeneckých ústavů Jihomoravského kraje. Teď jsem si to potvrzoval a jsou tam do dneška. Váš OSPOD má prý o ně zájem, takže postupně je možná bude odebírat. Ale tímto bych dál falešně neargumentoval.

Mgr. Ivo Pojezný KSČM



