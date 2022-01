Pokorná Jermanová (ANO): Covid dal kultuře velkou ránu a nyní může být pohromou tato vláda

reklama

Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, někam odběhl, ale jsem přesvědčena, že mě slyší venku. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si samozřejmě přečetla celé programové prohlášení této vlády, ale detailněji bych se chtěla věnovat oblasti kultury. Kultuře se totiž dlouhou dobu věnuji jak v minulosti v pozici hejtmanky, tak v současnosti ve výboru regionů a také i jako staronová poslankyně a velmi se těším na spolupráci v podvýboru pro kulturu.

Jistě se shodneme, že naše země se může chlubit rozmanitým kulturním dědictvím sahajícím svými kořeny daleko do minulosti. Můžeme mýt hrdí na celou plejádu osobností kultury světového formátu a to nejenom z dob minulých, ale i současných. Myslím, že se můžeme právem považovat za národ s vysokou kulturní gramotností. Můžeme se opřít o skvělé profesionály a rozsáhlou infrastrukturu. Velkým problémem současné kultury u nás je její značné podfinancování a velká závislost kulturního a kreativního sektoru na veřejných rozpočtech. S tím úzce souvisí i přes v minulosti navýšené platy, nedostatečné ohodnocení pracovníků v kultuře. Covid jako takový dal kultuře velkou ránu a nyní, jak to vypadá dle programového prohlášení vlády a některých jejích kroků, může být pohromou tato vláda.

Jsme svědky toho, že i přes vysokou inflaci nedostali státem placení zaměstnanci v kultuře přidáno v letošním roce ani korunu. Při rostoucí inflaci budou tedy mít v peněženkách peněz mnohem méně. Jde většinou o srdcaře, ale je otázkou času, kdy začnou odcházet. Já se ptám, pane ministře, co s tím budete dělat? Já si myslím, že nic, protože rozhodnutí vlády je jasné. Nepřidali jste ani korunu. Nad kulturní scénou se takto stahují mračna. A tak se spousta toho dobrého, co se podařilo v minulosti, přestože tady byla koronavirová opatření, je ohroženo. Nová vláda počítá se škrty a utahováním opasků v době, kdy kultura už tak krvácí. Aktuálně je velmi špatnou zprávou pro všechny kulturní instituce bez ohledu na to, zda spadají do veřejného nebo soukromého sektoru, zejména rozpočtové provizorium. To prakticky zastavilo veškeré podpůrné programy, kterých mohly kulturní instituce využívat. Stejně tak jsou pozastaveny prakticky všechny plánované investice. To může mít dlouhodobé, někdy i trvalé následky.

Nová vláda navíc zcela ignoruje ochranu kulturních památek jako takovou. Chybí představa o dlouhodobých finančních plánech pro obnovu kulturní infrastruktury na celém území ČR. A to včetně obnovy památkově chráněných objektů. V programovém prohlášení nenaleznete nic o skutečné podpoře vlastníků nemovitých památek a objektů, jak s památkovou ochranou tak bez ní. Naopak se ale vláda zavázala, že vybere národního ptáka, ale to už tady komentovat nebudu, protože to bylo zmiňováno hojně přede mnou.

Sektor kultury není v ČR rozhodně zanedbatelný. Více než 2 % všech tuzemských zaměstnanců pracuje právě v tomto oboru. V absolutních číslech pak jde o více než 112 000 profesionálních pracovníků a téměř 24 000 dobrovolníků. Kultura sama o sobě může generovat zisk, ale potřebuje k tomu podporu v investicích, renovacích a rekonstrukcích, které jsou obvykle velmi nákladné kvůli důrazu na zachování historických hodnot. Stát samozřejmě není ani za normálních okolností schopen všechny investice do kultury sanovat, rozhodně ne v takové míře, která by byla potřebná. Nicméně musí se na nich z velké části podílet, protože jde o národní bohatství, které jsme zdědili po předcích a nemáme právo je zanedbat.

Kvůli plánovaným škrtům hrozí, že přijdeme v mnoha případech o historické hodnoty, které budou pro příští generace nevratně ztraceny. Programové prohlášení nové vlády sice potřebu financí pro kulturu zmiňuje, ale vzhledem k praktickým krokům této vlády tomu moc věřit nemůžeme. Pane ministře, kde je alespoň nástin představy o víceletém financování kulturních institucí a grantových programů? Jako hejtmanka jsem vždy podporovala a snažila se iniciovat projekty, které by v zapomenutých a mnohdy polorozpadlých památek vrátily život. Není to vždy jednoduché a samo odhodlání pro to nestačí.

Pokud se podíváme na strukturu financování kultury z veřejných zdrojů, pak do ní jdou z 27,8 % peníze ze státních rozpočtů. Kraje se podílí přibližně stejně z 27,2 %. A největší břemeno tak leží na obcích, jejichž investice pokrývají potřeby kulturního sektoru ze 45 %.

Považuji za nutné posílit programy podpory regionálních projektů alespoň o třetinu a postavit se za záchranu kulturního dědictví venkova. Jaký je však postoj vlády, to se nedozvíte. Důraz na mecenášství a sponsoring bude sice možná pro některé konkrétní kulturní aktivity přínosný, ale částky, o nichž se bavíme, rozhodně kulturu jako celek nezachrání. Soukromý sektor se na financování kultury podílí každoročně v řádu nižších stovek milionů korun, z čehož zhruba třetina bývá formou reklamy a přibližně podobná suma jde ze soukromých kapes na vybavení audiovizuální a interaktivní technikou. Soukromému sektoru za to náleží určitě velké poděkování. Avšak to rozhodně nenahradí škrty, s nimiž vláda počítá v letošním roce. Je velkou neznámou, jak velké škrty kulturu čekají. Nebo budeme, pane ministře, překvapeni, že škrty se kultury týkat nebudou? U soukromé podpory jde nyní o stamiliony korun. Přitom my potřebujeme do kultury desítky miliard. Navíc podpora a zvýhodnění sponsoringu a mecenášství je zmíněna ve vašem prohlášení velmi obecně. Jak konkrétně bude vypadat? Bude vůbec pro někoho zajímavá?

Nedostatek financí lze řešit mnoha různými způsoby. Nabízí se samozřejmě přirozené propojení kultury s cestovním ruchem. Tomu může napomoci intenzívnější a kreativnější prezentace naší kultury v zahraničí. Ať už by se tak dělo prostřednictvím agentury Czech Tourism nebo jinými kanály, bylo by to přínosné i díky multiplikačnímu efektu, který by měl dopad na celou ekonomiku. Tuto provazbu v programovém prohlášení vlády taktéž postrádám.

V poslední době je velmi důležitá i filmová a herní turistika, kdy lidé z celého světa vyhledávají místa známá z úspěšných filmů nebo počítačových her. Počítá i s tímto nastupující vláda? Ptám se, pane ministře, rezignoval jste na užší propojení kultury s cestovním ruchem? Já se to nedozvím z programového prohlášení.

Jsme svědky toho, že památky jsou po většinu roku mrtvé, promiňte mi tento výraz. A ano, jezdí k nim sice autobusy s turisty a na prohlídkové trasy se čekají i fronty. Ale tím to končí. Turismus také není všespásný. Je potřeba do historických budov tam, kde je to možné, vrátit společenský život spojený s lokálními a komunitními spolky.

Nelze opomíjet ani další vzdělávání pracovníků a zapojování moderních zejména audiovizuálních a interaktivních technologií.

Do kultury je určitě potřeba angažovat mnohem více soukromé subjekty, ale větší částkou by měl přispívat i stát. Naším cílem by mělo být navýšení výdajů na kulturu alespoň na 1,5 % ze státního rozpočtu. Kéž by nová vláda splnila alespoň slibované 1 %. Podle mě je to ale spíše chimérou, než uvěřitelnou realitou.

Předchozí vláda zahrnula památkovou péči, živé umění nebo kulturně kreativní odvětví do Národního plánu obnovy. Mění se na tom něco? To se z programového prohlášení také nedozvíte. Obecně je nutné lepší využití programů EU, které jsou zaměřeny na kulturu. Potřeba transparentnějšího a širšího financování se přitom dotýká všech oblastí kultury, od památek přes divadla, výstavní síně až například po filmovou tvorbu. Zvážit je nutné například změnu financování Státního fondu kinematografie ve prospěch domácí produkce. Transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize, pokud nepřinese základní změnu v obsahu a bude jen formální, tak není k ničemu, a na tom se asi shodneme. A shodneme se i na pokračování podpory filmových produkcí, tzv. filmových pobídek, které zavedla minulá vláda v uplynulých osmi letech. Je otázkou, zda výše filmových pobídek z pera nové vlády bude s ohledem na jejich vývoj v okolním světě konkurenceschopná, to v tuto chvíli také není jasné.

Samozřejmě že se nemůžeme obejít ani bez legislativních změn. To se týká především ukotvení statusu umělce, potřeby novelizovat památkový zákon i vzniku nového zákona, který bude upravovat systém financování veřejných kulturních institucí. Novelizace autorského zákona, kterou máte v programovém prohlášení, leží ve Sněmovně. Já se ptám, chce ho nová vláda kosmeticky upravit a vydávat ho za své dílo, a nebo ho celé překope a vše dobré z něho vypreparuje, aby se náhodou nepomohlo autorům.

Status umělce. Přínosem zákona kodifikujícího status umělce by měla být především vyšší sociální ochrana pracovníků v kultuře i samotných umělců. Vláda se na pokračování jeho přípravy asi také nechystá. Je, nebo není ochrana profesionálních umělců a pracovníků v kultuře, zejména těch, kteří nejsou ve stálém pracovním poměru, pro vládu důležitá? Nevíme, odpověď v programovém prohlášení nehledejte, není tam.

Co v programovém prohlášení vlády také postrádám, je jakákoliv finanční podpora systému slev pro mládež, seniory, sociálně vyloučené a handicapované občany.

Počítá se, nebo nepočítá s pokračováním digitalizace nehmotného kulturního dědictví knihovních a filmových fondů? Není tu také ani slovo o jejich bezplatném zpřístupnění, které se plánovalo.

Z dlouhodobých statistik můžeme sledovat, že se kultura v posledních letech rozvíjela pozitivním směrem. Přibývalo výstavních síní, muzeí, festivalů, divadelních představení a čím dál více památek bylo zpřístupňováno veřejnosti. Zvýšilo se také platové ohodnocení pracovníků v kultuře. V tomto trendu je potřeba pokračovat a ne ho pohřbít, což bude přirozený důsledek nynější vládní politiky. Je potřeba většího zapojení sdružení, spolků, kulturních ústavů, samosprávy i médií. To se však dělá špatně v situaci, kdy covidovou ránu vystřídá faktické odstřižení od investic a od podpory ze strany státu.

Abych jen nekritizovala, blížím se ke konci svého projevu a já mám ráda pozitivní konce, tak musím říct, že mě mile překvapilo prohlášení pana premiéra Fialy. Je tady? Není tady. Škoda. Že projekt rekonstrukce historické věznice v Uherském Hradišti bude realizován, a to i přes to, že byl započat minulým premiérem Babišem a jeho vládou. Doufám, že takovýto přístup bude zachován i v jiných započatých projektech a nejen v oblasti kultury. Kultura je polem, které nabízí nepřeberné množství příležitostí, je potřeba je efektivně využívat, a to nejen kvůli ekonomickému efektu, ale především pro větší vzdělanost a gramotnost dětí i dospělých. Užitek by z toho měla mít nejen současná společnost, ale bude mít dopad i na další generace. Už dávno neplatí, že hladový umělec vytvoří i nejgeniálnější díla. Dnes žijeme už v jiné době. To by si nová vláda měla uvědomit. Hladovění zdevastuje naše rozmanité a cenné kulturní dědictví na věky.

Myslím, že z mého projevu je zřejmé, že vládu nemohu podpořit a myslím si, že je i jasné, proč. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

