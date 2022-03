Pokorná Jermanová (ANO): Ráda bych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které se týkají kultury

reklama

Dobrý den, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Ráda bych se přihlásila k našim společným pozměňovacím návrhům. Jsou to společné pozměňovací návrhy týkající se kultury. Spolupředkládám je s panem kolegou Ondřejem Babkou. Celková částka, která se týká kultury, bude něco kolem 900 milionů korun. Nechci tady číst jednotlivé, jednotlivé návrhy, odkud budou brány. Shrnula bych to: Budou brány z rozpočtové rezervy vlády, z obsluhy státního dluhu, a potom z kapitoly "Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky Rady Evropské unie" u Ministerstva vnitra. Nyní tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Nyní bych vám ráda představila sněmovní dokument číslo 480. Jedná se o kapitolu příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury v části příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím, kde navrhujeme navýšit částku o 50 milionů korun. Důvodem je to, že se rapidně zvyšují ceny energií, a to se zákonitě odrazí v hospodaření těchto příspěvkových organizací. Pokud bychom nenavýšili tuto kapitolu, může dojít ke snižování odměn už takhle velmi nízce odměňovaných pracovníků v kultuře. Týká se to příspěvkových organizací, jako je například Národní galerie, Moravská galerie Brno, Památník Lidice nebo Národní divadlo.

Další pozměňovací návrh, ke kterému bych se ráda přihlásila, je pod sněmovním tiskem 512 a týká se ukazatele výdaje... pardon, specifického ukazatele příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury, a to částí "Program péče o národní kulturní poklad a dědictví", kde navrhujeme zvýšit částku o 350 milionů korun. Tento investiční program je zřízen s cílem rekonstrukce, výstavby, vybavení a modernizace 27 objektů. Program má sedm podprogramů, jeho účastníky jsou státní příspěvkové organizace, jaké je Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní technické muzeum a další. Původně navržený rozpočet ve výši 300 milionů korun zásadním způsobem ohrožuje modernizaci a rozvoj výše jmenovaných organizací, zmínit můžu rekonstrukci, plánovanou rekonstrukci Nové scény Národního divadla.

Další sněmovní dokument, ke kterému se chci s kolegou Babkou přihlásit, je sněmovní dokument číslo 517. Týká se kapitoly "Kulturní služby, podpora živého umění", konkrétně části program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, kde navrhujeme navýšit částku o 200 milionů korun. Důvod je poměrně jasný. Vzhledem k tomu, že stát rezignoval na podporu živého umění, divadel a filharmonií po době covidu a kompenzace, které nestavil, nejsou dostačující, tak se domníváme, že původně navržená částka bude vést k uzavírání a likvidaci těchto organizací, protože tento program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice, a je postaven na principu spolufinancování. To znamená, že ta zátěž se přesouvá na zřizovatele těchto zařízení, a samozřejmě to jsou města a obce, a pro ně toto může být zásadní problém. Jenom abychom si udělali představu, kterých zařízení se to týká, je to například Městské divadlo Kladno, Janáčkovo divadlo Brno, Teplická filharmonie, Plzeňská filharmonie a nebo Horácké divadlo v Jihlavě.

Další sněmovní dokument, ke kterému se chci přihlásit, je sněmovní dokument číslo 518. Jedná se o specifický ukazatel kulturní služby, podpora živého umění, a to části kulturní aktivity. Tam navrhujeme navýšit částku o 50 milionů korun. Tato podpora je zaměřena na nezřizované, to znamená nestátní instituce, které pořádají velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí. Týká se to jak oblasti divadla, tance, hudebního a výtvarného umění. Škrt v této oblasti může způsobit to, že mnoho doteď úspěšných a aktivních zřizovatelů, majitelů těch zařízení, bude muset končit. A já si myslím, že je to velká škoda.

Další sněmovní dokument, ke kterému se chci přihlásit, je sněmovní dokument číslo 519. Tento pozměňovací návrh se týká záchrany a obnovy kulturních památek a veřejných služeb muzeí. Jedná se o program na obnovu a záchranu kulturních památek. Tady navrhujeme navýšit částku o 150 milionů korun. Cílem je, aby tento program, který v letošním roce nebude vyhlášen v rámci navrženého rozpočtu, tak touto úpravou bychom chtěli docílit, aby vyhlášen byl a mohlo dojít k opravám památek v regionech. Jenom abychom věděli, o jaké památky se jedná, takže z tohoto fondu se například v několika fázích opravovala fasáda zámku v Kosově Hoře, restauroval se portál s mozaikovou výzdobou kostela svatého Šimona a Judy ve Slaném Dolíně, opravovaly se, stabilizovaly se, restaurovaly se náhrobky židovských hřbitovů po celé republice v různých obcích, obnovovala se tvrz ve Hvožďanech, a tak dále, a tak dále. Považuju tento program za velmi důležitý, zejména pro vlastníky kulturních památek, kteří nejsou stát nebo nejsou vlastněny státem.

Další sněmovní dokument, ke kterému bych se chtěla přihlásit, je sněmovní dokument 514. Týká se také záchrany a obnovy kulturních památek, veřejných služeb, muzeí, a je to část programu ochrany a péče o kulturní statky, kde navrhujeme zvýšit částku o 20 milionů korun. Z tohoto programu jsou dnes poskytovány dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu, časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují. Z tohoto programu by měly být alokovány finanční prostředky na podporu výstavních a expozičních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost, a dále na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zejména se jedná o projekty s participací Ministerstva kultury, výroční aktivity a projekty, které mají víceletý rámec.

Další pozměňovací návrh, ke kterému bych se chtěla přihlásit, je sněmovní dokument 516. Týká se specifického ukazatele podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, kde navrhujeme navýšit částku o 80 milionů korun. Tyto prostředky by měly alespoň částečně uspokojit požadavky, které jsou zahrnuty v Národním investičním plánu. To znamená částečně zrealizovat projekty velkého rozsahu. Teď aktuálně jste všichni určitě zaznamenali koncertní halu v Ostravě. Takovéto projekty jsou z této kapitoly financovány.

Poslední, byť drobný, požadavek je sněmovní dokument číslo 515. Týká se Státního kinematografického fondu, kde navrhujeme navýšit výdaje na jeho činnost o částku tři miliony korun. Důvodem je zvýšená cena energií a také potřeba fondu o navýšení o jednoho pracovníka, jehož hlavním úkolem bude příprava čerpání z Národního plánu obnovy, příprava transformace fondu a legislativy s tím spojené. My považujeme tento výdaj za nezbytný právě proto, že v Národním programu obnovy je na kulturu vymezený velký balík peněz.

Děkuji vám za pozornost.

