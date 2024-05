Schillerová (ANO): Bez války by Fialova vláda přišla o poslední téma

reklama

Vážení přátelé, po parku Stromovka se procházejí rodinky, lidé venčí psy a jezdí na kolečkových bruslích. Mezi nimi kráčí mladý, dobře oblečený muž s elegantně zastřiženým plnovousem, který si vyrazil jako všichni ostatní užít jarního sluníčka. V tom mu zazvoní telefon. Chvíli poslouchá, pokýve hlavou a sedá do nejbližší kavárny. Zavolal mu totiž klient, který se neodmítá.

Ještě, než mu servírka přinese jeho oblíbené macchiato, vybaluje notebook a otevírá složku s názvem „SPOLU“, pod ní „Eurovolby“ a ještě pod ní „Antikampaň.“ Z mailu, který dostal od volebního štábu, si stahuje plakát do eurovoleb, který před malou chvílí představilo hnutí ANO. Spouští program Photoshop, a protože je to profík, trvá mu jen pár minut, aby překreslil české vlajky na tvářích lídrů hnutí ANO na ruské. Obrázek okamžitě posílá zpět a může vystavit fakturu. Další zakázka uzavřena.

Jak můžu vědět, že se to stalo takhle? Protože všechny důležité údaje jsou skryté uvnitř onoho hanlivého obrázku. Říká se jim metadata. Uvidíte v nich, kdo to udělal, kam to uložil, kdy to udělal, v jakém programu, a dokonce jakou použil metodu. V našem případě prostě zakryl část původního obrázku druhou, klamavou vrstvou. Z české vlajky se tak stala ruská. Ze slova Česko se stalo Rusko. Podle metadat akorát neumíme určit, jestli u toho grafik jménem Michal skutečně pil macchiato. To je můj tip.

Tohle se stalo přesně na Prvního máje. Od chvíle, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu uběhlo už 796 dní a konec je v nedohlednu. Každý z nás si přeje, aby tahle šílenost už skončila. Tedy skoro každý. Bez války by Fialova vláda přišla o poslední téma.

Ta logika je jasná a velmi jednoduchá. V naprosto všem, co Fialova vláda před volbami slíbila, selhala na celé čáře. Už nemůže mluvit o štíhlém státu, protože výdaje na státní aparát je dnes vyšší než kdykoli předtím. Už nemůže mluvit o podpoře podnikatelů a živnostníků, protože jim zvýšila daně a odvody, část z nich zlikvidovala cenami energií a část vyhnala za hranice. Už nemůže mluvit o snižování státního dluhu, protože za její vlády je dluh nejvyšší v dějinách. Nemůže dokonce ani mluvit o snížení závislosti na Rusku, protože k nám jeho plyn stále proudí ve velkém, jen o tom Fiala mlčí.

Jediné, co Fialově vládě zbylo, je šikanovat opozici. To slovo šikana mě napadá už nějaký čas, co sleduji neustálé ukazování prstem od pětikoalice a opakování lží, které teď před volbami nabralo hysterické obrátky. Už tři roky se jich vrhá pět na jednoho a snaží se ho co nejvíc ponížit. Jako nevychované, zlé děti ve škole. Je to tak. Pětikoalice dokonale splňuje definici šikany, jak ji vydalo Ministerstvo školství: „Šikana je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat. Zahrnuje i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování.“

Nejnovější antikampaň Fialovy vlády je šikanou, která by připadala hloupá i dětem na základní škole. „Neoriginální“ a „primitivní“ je nejčastější hodnocení, co se dozvíte od politických komentátorů.

Někteří říkají natvrdo „bahno.“ Já jsem přidala ve Sněmovně slovo „zbabělost“ a zeptala jsem se premiéra Fialy, jestli by mi svoje lži řekl někdy do očí, jestli by měl odvahu přinést si pastelky a přede mnou překreslit českou vlajku na ruskou. Nebo se dál bude zbaběle schovávat za svůj antikampaňový PR tým? Odpověď znáte.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



