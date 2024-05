Věra Jourová: Po vystoupení Česka z EU by mnoho lidí emigrovalo

„Za těch dvacet let jsme tady zanedbali strašně jednu věc, a to je to, že jsme vlastně zvulgarizovali Evropskou unii na jakousi kasičku nebo místo, odkud tečou peníze,“ odmítl v Otázkách Václava Moravce ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), abychom u členství v EU počítali jen to, nakolik pro Česko je, či není ekonomicky výhodné. V Evropské unii podle něj nejsme, „abychom donekonečna dostávali prachy, ale abychom byli součástí demokratického světa a byli odolní k nedemokratickým asijským diktaturám – speciálně k Rusku a Číně“. Eurokomisařka Věra Jourová (ANO) také varovala, že by v případě vystoupení z EU mnoho Čechů uprchlo zpátky do Unie.

reklama

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16605 lidí



Moderátor Václav Moravec následně poslankyni připomenul, že měl SPD „promlouvat do duše“ exprezident Miloš Zeman a kritizoval plán strany na vystoupení Česka z Evropské unie. Pošarová řekla, že by to byla jedna z podmínek SPD při případném vyjednávání o vstupu strany do příští vlády.



Naproti tomu eurokomisařka Věra Jourová (ANO) by v takovém případě apelovala, aby lidé „přemýšleli“ a ptali se na důsledky vystoupení Česka z Evropské unie. „A to prosím přemýšlejte, bych směřovala i k těm našim občanům, kteří nějak z podstaty emocionálně mají negativní názor na Unii. Nebo spíš pocit z Unie, který jim leze na nervy, který je obtěžuje, kteří Unii považují za něco podezřelého, protože to je zvenčí,“ řekla v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Ing. Martin Dvořák STAN



ministr pro evropské záležitosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Jourové by z Česka po vystoupení z EU mnoho lidí emigrovalo. „Myslím, že by se hodně lidí rozhodlo odejít z Česka, kdyby zjistili, že ty možnosti, které by jim zůstaly v té, řekněme, izolované České republice, nebudou tak solidní, co se týče vzdělávání, co se týče kvalifikací, co se týče pracovních pozic,“ myslí si.



Pošarová oponovala Jourové s tím, že by naopak zvolila slogan: „Chraňme si svoji suverenitu.“ „Tu jsme si neochránili od roku 2004 a od roku 2009, kdy jsme si odsouhlasili Lisabonskou smlouvu ve Sněmovně,“ podotkla.



Dvořák jí na to sdělil, že si myslí, že je to „matení pojmů“ a národní suverenita je podle něj něco, co si každý vykládá po svém. „Jestliže jsme se dobrovolně rozhodli v referendu před dvaceti lety stát se součástí nějakého většího celku, tak si myslím, že to dávalo smysl a neohrožovalo to naši suverenitu, dokonce si troufnu říct, že ji to posiluje, protože jsme součástí většího stabilního celku, 350 milionů lidí je síla, na kterou si jen tak někdo netroufne a neměl by si troufat,“ zaznělo od ministra.

Ing. Marie Pošarová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Za těch dvacet let jsme tady zanedbali strašně jednu věc, a to je to, že jsme vlastně zvulgarizovali Evropskou unii na jakousi kasičku nebo místo, odkud tečou peníze,“ pokračoval Dvořák a zdůraznil, že Česko není v Evropské unii, „abychom donekonečna dostávali prachy, ale abychom byli součástí demokratického světa a byli odolní k nedemokratickým asijským diktaturám – speciálně k Rusku a Číně“.



Pošarová upozornila, že „čisté saldo příjmů Česka z EU o jeden bilion korun převyšuje naše odvody do Unie“, avšak Jourová podotkla, že je důležité nahlížet rovněž na to, že je Česko otevřenou ekonomikou závislou na exportu do EU. „Česká republika se za posledních dvacet let neuvěřitelně zvedla, ekonomicky i prestižně, a na to jsou jasná čísla. Myslím, že je třeba o tom více mluvit, i o těch více neviditelných přínosech,“ prohlásila.



Pošarová ovšem míní, že se Česko stalo „kolonií Západu“. „Stali jsme se kolonií Západu, staré státy EU jsou za to rády. Nejlepší by bylo, kdyby vystoupila třeba celá V4,“ uvedla. Dvořák na ni navázal s tím, že toto její spojení „odkazuje na to, že SPD má nerado Západ“. „Mají pocit, že Západ je zlo, tudíž se musím zeptat, jestli to dobré je od nás na východ. Já si myslím, že není, že sounáležitost se Západem je v genech naší republiky,“ pravil.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Evropská unie je sepětím hodnot jako demokracie a svoboda, a to je pro mě mnohem důležitější než miliarda sem nebo tam,“ doplnil ministr.

Psali jsme: Exekuce – Richterová se bránila proti poslankyni z ANO Migrační pakt je výhodný, spustil u Moravce Rakušan. Výjimky by prý byly neevropské Čísla SPOLU nižší než každý zvlášť? Synergie nefunguje, varoval Kalousek „Vy to tlačíte proti společnosti. Nikdo to nechce.“ Jurečka v ČT pod palbou kvůli důchodům

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE