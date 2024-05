Pavel Blažek hájil právo na názor. „Demokraté“ ho poslali do...

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ocenil Partii na CNN Prima NEWS, kde byl hostem Václav Klaus u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do EU. Klaus nenechal na Evropské unii nit suchou. Přesto jej ministr Blažek pochválil. „Táhni do pr*ele,“ zaznělo. „Kolaborante,“ ozval se výkřik. „Kdy odstoupíte,“ zazněla otázka.

Exprezident Václav Klaus se v Partii na CNN Prima NEWS vyjádřil k 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie. „Považuji Evropskou unii a tuhletu zvolenou formu evropského integrování neboli unifikování za velmi problematickou věc,“ řekl bývalý prezident v Partii Terezie Tománkové. „Jestli je třeba někoho probudit, tak je to veřejnost České republiky,“ vzpomenul okamžik, kdy před dvaceti lety 30. dubna, tedy den před vstupem České republiky do EU, žádal blanické rytíře, aby se v případě ohrožení naší země skutečně vzbudili. Už v té době byl Klaus k Unii velmi kritický.

„Zásadně protestuji proti nadšenému fanatickému tleskání těch, kteří myslí, že jsme úplně jiní díky EU, já myslím, že to je naprostá lež,“ myslí si Václav Klaus. Pustil se i do ministra vnitra Víta Rakušana a migračního paktu. O Rakušanovi Klaus řekl, že lže. „Ty lži o tom, že migrační pakt neznamená de facto legitimizaci masové migrace do Evropy přes všechny zdánlivé, fiktivní brzdičky, to snad jako... To snad není ani možné, co říkal pan ministr vnitra,“ lomil ve studiu rukama bývalý prezident. Otázky mu kladla a směr rozhovoru řídila Terezie Tománková. A to neagresivně.

Na celý rozhovor pak pochvalně reagoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Ocenil, že Václav Klaus srozumitelně pojmenoval mnoho problémů a nevěnoval se pseudoproblémům, které jinak zavalují podle něj pražské redakce médií. „Kdo dnes nezaujatě sledoval dialog Václava Klause a Terezy Tománkové na CNN Prima NEWS, slyšel dva profesionály. Moderátorku, která se nesnaží být chytřejší a agresivnější než ten, koho má ve studiu. A politika, který na rozdíl od mnoha z nás mluví srozumitelným jazykem o podstatných věcech. Ne o pseudoproblémech, jimiž nás permanentně zavaluje většina pražských redakcí a sociálních sítí. Píšu to přesto, nebo právě proto, že jsem členem vlády, kterou právě on tak často kritizuje. O ODS nemluvě,“ napsal Blažek. A spustil tím monzun komentářů a odpovědí.

Kdo dnes nezaujatě sledoval dialog Václava Klause a Terezy Tománkové na @CNNPrima, slyšel dva profesionály. Moderátorku, která se nesnaží být chytřejší a agresivnější než ten, koho má ve studiu. A politika, který na rozdíl od mnoha z nás mluví srozumitelným jazykem o podstatných… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 5, 2024

Lukáš Valenta ministra Blažka vyzval k tomu, aby přešel k SPD nebo Trikoloře. Případně úplně zmizel z politiky. „Pane ministře, jestliže vám imponují názory ruského aktivisty Klause, můžete přestoupit do Trikolory nebo SPD. Nebo úplně zmizet z politiky, jste naprosto tragický, nic neděláte, jenom se šťouráte v kauzách kámošů a napadáte novináře. Jste lump. Děkuji,“ napsal twitterový glosátor Valenta.

Pane ministře, jestliže vám impomují názory ruského aktivisty Klause, můžete přestoupit do Trikolory nebo SPD. Nebo úplně zmizet z politiky, jste naprosto tragický, nic neděláte, jenom se šťouráte v kauzách kámošů a napadáte novináře. Jste lump. Děkuji. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) May 5, 2024

Ale ozvala se i slova o kolaborantech a nedostatku boje proti takzvaným dezinformátorům. „Když se podíváme na lajky a pochvalné komentáře, tak jsou z většiny od proruských trollů, co útočí na Ukrajince i vládu. Tady je moc dobře vidět, kam Blažek patří – prostě ke kolaborantům z SPD a Trikolory. Ostatně v jejich zájmu a zájmu Rusáků neudělal zhola nic vůči dezinfu.

Blažek nepředstavil žádný zákon, který by omezoval rusáckou propagandu, fake účty a dezinformace proti Západu, demokracii, NATO, Ukrajině atd,“ napsal v odpovědi ministrovi Roman Kolář, další twitterový glosátor.

Když se podíváme na lajky a pochvalné komentáře, tak jsou z většiny od proruských trollů, co útočí na Ukrajince i vládu. Tady jde moc dobře vidět, kam Blažek patří - prostě ke kolaborantům z SPD a Trikolory. Ostatně v jejich zájmu a zájmu rusáků neudělal zhola nic vůči dezinfu.… — Roman Kolář (@Ro_Kolar) May 5, 2024

Další komentáře se točily kolem stejných obvinění a výzev k přestupu k SPD. Ministr Blažek se dočkal i několika pochvalných slov. „Vaše komentáře jsou super, takovou ODS bych si představoval celou. Fandím Vám,“ napsal Blažkovi Ondřej Černý, student ve Francii a člen ODS.

Ministr Pavel Blažek na kritiky reagoval dalším postem na Twitteru. Vyloučil, že by svým pochvalným statusem souzněl s postoji Václava Klause. „Pro všechny, kdo mi za to z pozice ,demokratů‘ spílají a ztotožňují mne s názory Václava Klause třeba na ruský vpád na Ukrajinu: není a nemělo by být nic špatného na tom, když si všimnu srozumitelnosti argumentace i u někoho, kdo není příznivcem vlády či ODS, a dokonce má v mnoha směrech opačné názory,“ napsal ministr Blažek.

Ocenil jsem úroveň diskuse v jednom TV pořadu, v němž bývalý premiér a prezident Václav Klaus hlavně vzpomínal na dobu, kdy žádal o vstup do EU a vysvětloval některé aspekty EU později i v dnešní době. Zmínil jsem také, že Václav Klaus je kritikem dnešní ODS, kterou i já… — Pavel Blažek (@blazek_p) May 5, 2024

A dodal, že pokud chce nová ODS pod vedením Petra Fialy prosadit svou politiku, musí být srozumitelnější a mluvit o tom podstatném daleko víc než lidé opačných názorů. „Mají-li se prosadit názory naše, musíme být ještě přesvědčivější, srozumitelnější a mluvit o podstatných věcech. Láteření na sítích je málo,“ myslí si ministr Blažek.

I tato ministrova slova však sklidila náklad tradičního hnoje sociálních sítí. „Táhni do pr*ele,“ zaznělo. „Kolaborante,“ ozval se výkřik. „Kdy odstoupíte,“ zazněla otázka.

K většímu slovnímu projevu se pak odhodlala uživatelka Twitteru pod nickem Slávka. Ta se obrátila na premiéra Petra Fialu s dotazem, co říká na Blažkovo potápění celé vlády. „Co na to říkáte, pane premiére Fialo, nevadí Vám, že Blažek potápí celou vládu? To se opravdu musím dívat, jak to opozici dáváte zadarmo? Ztrácíte voliče, ne že ne. Anebo je to Váš záměr?“ ptala se zaraženě Slávka.

Co na to říkáte pane premiére @P_Fiala ,nevadí Vám, že @blazek_p potápí celou vládu?To se opravdu musím dívat, jak to opozici dáváte zadarmo?Ztrácíte voliče,ne že ne.Anebo je to Váš záměr? — Slávka (@Slvka783312) May 5, 2024

Psali jsme: „Lžou lidem do ksichtu. Jednou se jim to vrátí.“ Drsná dohra mezi vládou a ANO Ministr Blažek: Snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy „Rakušan? Blažek? ODS?“ Robert Šlachta odkryl více Vězeňská služba: Ministr Blažek navštívil Věznici Valdice

