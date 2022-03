Maříková (SPD): Státní podpora hraje zásadní roli v rozvoji výzkumu a vývoje

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten jako sněmovní dokument 381. Ve svém pozměňovacím návrhu v kapitole 335 Ministerstva zdravotnictví zvyšuji výdaje specifického ukazatele Výzkum a vývoj ve zdravotnictví o částku 500 milionů korun a o tuto částku snižuji výdaje ukazatele Odvody do rozpočtu Evropské unie. Výdaje na výzkum v České republice jsou stále velmi nízké a soukromé firmy dokonce vynakládají na výzkum více finančních prostředků než stát. A bez dlouhodobých investic do kvalitního vývoje a výzkumu není možné dosáhnout konkurenceschopnosti, resp. kompatibility, srovnatelnosti a schopnosti rovnocenné spolupráce se špičkovým výzkumem, ať už na evropské, nebo celosvětové úrovni.

Systém podpory výzkumu v České republice často nevytváří ideální podmínky k tomu, aby vznikaly výsledky snadno uplatnitelné v praxi. Státní podpora přitom hraje zásadní roli v rozvoji výzkumu a vývoje. Věda a výzkum patří k základním civilizačním kompetencím a mají představovat oporu pro společnost a člověka ve všech situacích zejména právě v těch krizových. Z těchto důvodů navrhuji zvýšit zmíněné výdaje pro vědu a výzkum a současně se domnívám, že členství v Evropské unii pro nás občany České republiky zejména v posledních letech neposkytuje takové přínosy, které by vyvážily náklady na toto členství, ať už náklady přímé, viditelné, nebo náklady nepřímé včetně omezení rozhodovacích pravomocí. A už vůbec se nám nežije v Evropské unii tak dobře, jak nám bylo slibováno před vstupem do Evropské unie. Je třeba přehodnotit náš vztah k této organizaci. A jedním z jasných signálů potřeby změny je snížení odvodů do rozpočtu Evropské unie o 500 milionů korun, jak navrhuji.

Vzhledem k tomu, že tady nevidím svého kolegu Radka Kotena, který mě má následovat, ale mám informaci, že se zdržel na jednání, tak bych se tímto chtěla přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 479, ve kterém kolega navrhuje zvýšení výdajů v kapitole 314 Ministerstva vnitra specifickým ukazatelem Výdaje Policie České republiky, kde se má o částku 80 milionů korun navýšit podskupení 501 platy. V kapitole 314 navrhuje můj kolega Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli výdaje Hasičského záchranného sboru České republiky zvýšit výdaje o 20 milionů korun, také by měly putovat na platy, a v kapitole 314 Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli výdaje Hasičského záchranného sboru České republiky navrhuje zvýšit výdaje o 100 milionů korun v podskupení Pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Naopak snižuje výdaje Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 100 milionů korun a v kapitole 314 Ministerstva vnitra ve specifickém ukazateli výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu snižuje výdaje o 100 milionů korun na neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací.

Místo přehnaných výdajů spojených s předsednictvím v Radě Evropské unie, přičemž Evropská unie se stává projektem, který má v posledních letech pro Českou republiku a její občany více negativ než přínosů, navrhuje můj kolega tyto finanční prostředky použít ke zvýšení bezpečnosti českých občanů, a to tím způsobem, že příslušníkům Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru vyváží propad jejich příjmů, který je způsoben skokovým zdražením spotřebitelských výrobků a také zvýšením cen energií. To se stává problémem zejména u skupiny pracujících, kteří mají fixní tabulkový plat a mají jen velmi omezené možnosti dosáhnout jeho zvýšení a prakticky vyloučenou možnost jiného přivýdělku. Proto je potřeba problém řešit neodkladně například i zásahem do státního rozpočtu. Stabilizace jejich platu v poměru k inflaci zajistí menší riziko jejich hromadných odchodů do soukromé sféry, a tedy přispěje k udržení bezpečnosti občanů České republiky. Finanční prostředky v kraji, jsou-li investovány do zajištění naší bezpečnosti, jsou jedny z nejlépe investovaných.

Dále, jak jsem říkala, kolega snižuje alokaci rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra na neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací, a to o 100 milionů korun. Cílem je zamezit vyvádění finančních prostředků mimo rozpočet Ministerstva vnitra soukromým organizacím. Naopak navrhuje se velmi potřebná záležitost, tedy navýšení části rozpočtu Ministerstva vnitra, ze kterého je financovaný Hasičský záchranný sbor, a sice se zvyšuje o 100 milionů korun objem finančních prostředků určených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Základem práce Hasičského záchranného sboru je mimo jiné výšková technika. V praxi jsou opakované problémy s jejím fungováním a je třeba to co nejdříve vyřešit, než dojde k lidským neštěstím, kterým se dalo snadno předejít. Občané České republiky spoléhají na to, že Hasičský záchranný sbor je třeba k tomu, aby měl odpovídající prostředky pro jejich činnost.

Takže bych vás poprosila ve třetím čtení o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

