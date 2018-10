Polčák (STAN): Díky novým pravidlům by se měl do roku 2030 snížit plastový odpad v mořích o čtvrtinu

Příští týden budeme na plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovat o návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Hlavním cílem tohoto legislativního návrhu je omezit množství plastového odpadu, který nejvíce znečišťuje životní prostředí moří a oceánů. Podle odhadů Komise by díky těmto novým pravidlům měl být snížen do roku 2030 plastový odpad v mořích až o jednu čtvrtinu. Není to podle mého názoru sice moc, situace je místy opravdu závažná, ale nějak konečně- společně- začít musíme.

