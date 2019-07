Polčák (STAN): Proč jsem hlasoval pro paní Ursulu von der Leyen? Protože ji Piráti nechtějí

Proč jsem se rozhodl hlasovat pro paní Ursulu von der Leyen?

Protože:

- se na jejím jméně členské státy dokázaly shodnout

- Unie potřebuje stabilitu; hádky voliče, kteří ve zvýšené míře ve volbách Unii řekli ano, nezajímají

- by to byla to první žena v čele Komise - a to je dobře; ženy v politice neztrácejí čas hloupostmi

- je to vzdělaná (ekonomie + medicína) a zkušená politička (14 let v ministerském úřadu)

- je ze země, jejíž hospodářství je úzce provázané s českým, takže bude lépe chápat naši ekonomickou situaci

- díky tomu, že oba působíme na platformě EPP, s ní budu moci být v úzkém kontaktu

- dovede spolupracovat s francouzským prezidentem i německou kancléřkou

- potvrdila, že je třeba přísně dodržovat pravidla právního státu (Maďaři a Poláci už chápou, že nic neodsunuli) a dotační pravidla (český premiér to, obávám se, dosud nepochopil a žije v iluzi, že mu paní von der Leyen půjde na ruku)

- v minulosti se výrazně postavila proti šíření dětské pornografie na internetu

- a v neposlední řadě proto, že ji nechtějí čeští piráti.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV