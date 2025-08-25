Pošarová (SPD): Chudý Čech platí, bohatý Ukrajinec se vozí

25.08.2025 13:09 | Monitoring

Prošli jsme s přáteli Plzeň a ptali se lidí, co si myslí o cizincích ve městě.

Pošarová (SPD): Chudý Čech platí, bohatý Ukrajinec se vozí
Odpovědi nás příliš nepřekvapily, většina občanů je hrubě nespokojená, jenže do kamery se to říct bojí. „Radši mlčím, člověk nikdy neví, kdo ho hned označí za xenofoba,“ svěřila se nám například starší paní. „Nechci přijít o práci,“ tak zase zněla odpověď asi třicetiletého muže.

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

1%
98%
1%
hlasovalo: 764 lidí

Jedno ale bije do očí každému. Plzeňské ulice jsou plné luxusních drahých aut s ukrajinskými značkami. Chvílemi jsem si zde dnes připadala jako na pověstném Ženevském autosalonu. Zatímco čeští důchodci obracejí každou korunu a pracující rodiny s dětmi  přemýšlí, zda si vůbec mohou dovolit zaplatit školní obědy, ukrajinští boháči tady, většinou na zákazu zastavení, parkují své mercedesy, audi a bavoráky.

A teď si položme jednoduchou otázku: Proč mají chudší Češi podporovat Ukrajinu z vlastních kapes? Proč má český občan platit dražší energie a vyšší daně a dívat se, jak stát posílá jejich vydřené miliardy pryč, zatímco bohatí Ukrajinci si tady bezpracně užívají?

Tohle není nenávist. To je popis reality a touha po obyčejné spravedlnosti. Češi už mají dost toho, že se s nimi zametá jako s občany druhé kategorie v jejich vlastní zemi.

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dává Fialova vláda přednost Ukrajincům před občany České republiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

