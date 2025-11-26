ČPZP: Preventivní vyšetření rakoviny prostaty zatím odhalilo 256 nádorů

Rakovina prostaty patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Ročně si v ČR tuto diagnózu vyslechne kolem sedmi tisíc pacientů a až 1500 na ni umírá. Přitom je nemoc při včasném záchytu dobře léčitelná. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) upozorňuje na možnost preventivního vyšetření prostaty, které hradí zdravotní pojišťovny mužům v rizikovém věku 50 až 69 let.

Screeningový program ministerstva zdravotnictví na vyšetření prostaty běží od loňského ledna. Dosud se v něm nechalo preventivně vyšetřit na 30 tisíc našich pojištěnců. Z nich 17 tisíc mělo hladinu prostatického specifického antigenu (PSA) v pořádku. Přibližně třetina z celkového počtu vyšetřených měla hladinu PSA lehce zvýšenou. U 7,7 procenta ze všech vyšetřených, konkrétně u 2 304 lidí, zjistili lékaři rizikové množství PSA. Karcinom prostaty byl následně zachycen u 256 mužů,“ konstatuje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Pojištěnce k tomuto screeningovému vyšetření posílá všeobecný praktický lékař nebo ambulantní urolog. Samotné vyšetření spočívá v laboratorním rozboru krve, které může odhalit nejen rakovinu prostaty, ale například také zánět, nebo zvětšení prostaty. Pacientům je následně poskytnuta diagnostická a potřebná léčebná péče a stanoven postup jejich léčby v onkolourologickém centru.

S  karcinomem prostaty se loni léčilo 7 440 pojištěnců ČPZP, která na jejich léčbu vynaložila téměř 400 milionů korun. Letos už třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR 6 862 pacientům s touto diagnózou uhradila péči za 279 milionů korun. Nejčastěji se jedná o pacienty ve věku 65 až 79 let.

Odborníci doporučují absolvovat pravidelně preventivní prohlídku každému muži staršímu 50 let, a v případě rodinné anamnézy, kdy měl rakovinu prostaty otec nebo bratr, ještě o pět let dříve. Riziko vzniku rakoviny prostaty by neměli podceňovat ani mladší muži a neodkládat návštěvu urologa ani v případě, že ještě nemají žádné potíže. Mužům od 40 let, kterým preventivní vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přispěje ČPZP na test PSA z fondu prevence částkou 500 korun.

Na zvýšení povědomí o mužském zdraví a na boj proti rakovině prostaty a varlat se každoročně v listopadu zaměřuje celosvětová charitativní akce Movember. Název je složeninou anglických slov Moustache (knír) a November (listopad). Podporu nemocným totiž vyjadřují muži tím, že si během listopadu nechají narůst knír. Více informací k projektu je ZDE.

Aktuální data ČPZP k pilotnímu programu časného záchytu karcinomu prostaty (do 30. 9. 2025)

 

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

