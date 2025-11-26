ČPZP: Preventivní vyšetření rakoviny prostaty zatím odhalilo 256 nádorů

„Screeningový program ministerstva zdravotnictví na vyšetření prostaty běží od loňského ledna. Dosud se v něm nechalo preventivně vyšetřit na 30 tisíc našich pojištěnců. Z nich 17 tisíc mělo hladinu prostatického specifického antigenu (PSA) v pořádku. Přibližně třetina z celkového počtu vyšetřených měla hladinu PSA lehce zvýšenou. U 7,7 procenta ze všech vyšetřených, konkrétně u 2 304 lidí, zjistili lékaři rizikové množství PSA. Karcinom prostaty byl následně zachycen u 256 mužů,“ konstatuje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.
Pojištěnce k tomuto screeningovému vyšetření posílá všeobecný praktický lékař nebo ambulantní urolog. Samotné vyšetření spočívá v laboratorním rozboru krve, které může odhalit nejen rakovinu prostaty, ale například také zánět, nebo zvětšení prostaty. Pacientům je následně poskytnuta diagnostická a potřebná léčebná péče a stanoven postup jejich léčby v onkolourologickém centru.
S karcinomem prostaty se loni léčilo 7 440 pojištěnců ČPZP, která na jejich léčbu vynaložila téměř 400 milionů korun. Letos už třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR 6 862 pacientům s touto diagnózou uhradila péči za 279 milionů korun. Nejčastěji se jedná o pacienty ve věku 65 až 79 let.
Odborníci doporučují absolvovat pravidelně preventivní prohlídku každému muži staršímu 50 let, a v případě rodinné anamnézy, kdy měl rakovinu prostaty otec nebo bratr, ještě o pět let dříve. Riziko vzniku rakoviny prostaty by neměli podceňovat ani mladší muži a neodkládat návštěvu urologa ani v případě, že ještě nemají žádné potíže. Mužům od 40 let, kterým preventivní vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přispěje ČPZP na test PSA z fondu prevence částkou 500 korun.
Na zvýšení povědomí o mužském zdraví a na boj proti rakovině prostaty a varlat se každoročně v listopadu zaměřuje celosvětová charitativní akce Movember. Název je složeninou anglických slov Moustache (knír) a November (listopad). Podporu nemocným totiž vyjadřují muži tím, že si během listopadu nechají narůst knír. Více informací k projektu je ZDE.
Aktuální data ČPZP k pilotnímu programu časného záchytu karcinomu prostaty (do 30. 9. 2025)
|
|
Legenda:
|
01131
|
PSA DO 1,0 UG/L (v normě)
|
|
|
|
01132
|
PSA 1,0 - 2,99 UG/L (lehce zvýšené riziko)
|
|
|
01133
|
PSA 3 UG/L A VÍCE (zvýšené riziko)
|
|
|
01134
|
ODMÍTNUTÍ ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU
autor: Tisková zpráva