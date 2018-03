Pospíšil (TOP 09): Evropská myšlenka je důležitější než kdy dříve

Na gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně diskutoval s více než šedesáti mladými lidmi o významu evropské myšlenky. Prohlédl si pálenici Rudolf Jelínek ve Vizovicích a večer ve Zlíně debatoval s desítkami občanů o současné politické situaci.

„Musím upřímně říct, že mám z návštěv škol vždycky dobrý pocit. Podle mě neplatí, že se mladí o nic nezajímají, možná tak o facebook a instagram. Naopak. Mají zájem o to, co se děje kolem nich, v Česku i v Evropě. Jen je podle mě třeba jim naslouchat a možná jim někdy trochu pomoct se zapojit," řekl na přednášce věnované fungování Evropská unie předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Na gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně si ji přišlo poslechnout více než šedesát studentů.

„Kdo říká, že vystoupení z EU nepoškodí danou zemi, nemá pravdu. Všichni ekonomové říkají, že by to pro Českou republiku byla katastrofa, podle některých politických stran nám to pomůže. A kdo má pravdu, populistické politické strany nebo ti, kteří tomu rozumí? Členství v Evropské unii a samotná evropská myšlenka jsou pro Českou republiku důležitější než kdy dříve," odpověděl na dotaz z jednoho ze studentů Jiří Pospíšil.

V doprovodu zástupců krajského vedení TOP 09 navštívil Jiří Pospíšil pálenici Rudolf Jelínek ve Vizovicích, kde si prohlédl provoz jednoho z největších podniků ve Zlínském kraji. O současné politické situaci a důležitosti evropské myšlenky debatoval večer Jiří Pospíšil s občany. Do zlínského klubu Sklep 33 si jej přišlo vyslechnout několik desítek lidí. „Nevěřili byste, jak moc toho mladí vědí o politice. Spousta z nich se chce brzo zapojit do veřejného dění, což si myslím, že je skvělý, potřebujem v politice trochu generační obměnu," dodal k diskusi Jiří Pospíšil.

„Je skvělé, že lidé dokáží konstruktivně diskutovat o Evropské unii. Není to dokonalá instituce, ale bez jasné alternativy z ní vystoupit nemůžeme," komentoval debatu o fungování Evropské unie krajský předseda TOP 09 Vít Peštuka.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Opozice pláče nad zvolením Ondráčka. Ale když v pátek těsně prošel, mnozí vůbec nehlasovali. Zde jsou jména TOP 09 chce zpřesnit pravidla pro jmenování o odvolávání žalobců Štěch (ČSSD): Oslabení Schengenského prostoru by bylo velkou chybou Matušina (TOP 09): Spočítejme si referendum

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV