Pospíšil (TOP 09): Když Ondráček v roce 89 na Václaváku mlátil studenty, Marvanová seděla na Ruzyni

S Hanou Marvanou se známe už spoustu let. Často jsme spolu řešili, jak bojovat proti korupci v Česku. Když jsem byl ministr spravedlnosti, tak mi jako nekompromisní advokátka například pomáhala u soudu prosadit odvolání tehdejšího vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly. Dnes jsme spolu probírali současný marasmus v české politice. Jak jistě víte, Hana Marvanová byla za komunismu disidentkou a politickým vězněm. Když Zdeněk Ondráček v roce 89 běhal po Václaváku a mlátil studenty, Hana seděla zavřená ve věznici na Ruzyni! Asi pak chápete, že má se jmenováním Ondráčka do čela komise pro kontrolu policie velký problém. A já s ní samozřejmě naprosto souhlasím, je to facka do tváře všech, kteří za komunistů trpěli. Dohodli jsme se proto s Hanou, že se určitě zítra večer sejdeme na demonstraci v dolní části Václavského náměstí, abychom spolu s tisíci z vás ukázali, že nám není jedno, co se u nás děje. Doufám, že se tam zítra potkáme!

