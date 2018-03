Pospíšil (TOP 09): Ondráček do čela komise nepatří

Musel jsem se několikrát štípnout, abych se ujistil, že se mi to nezdá. To je už neuvěřitelná fraška. Nicméně, oprostím se od toho, že si z nás všech dělá Andrej Babiš a celé hnutí ANO srandu, a budu to brát z té pozitivní stránky. Ondráček do čela komise pro kontrolu GIBS nepatří. TOP 09 při hlasování samozejmě podpoří jeho odvolání. Jen bych byl pro příště rád, kdyby si Andrej Babiš zahrál na morální autoritu už před hlasováním. Mohli jsme si to celé odpustit.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec

autor: PV