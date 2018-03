Pospíšil (TOP 09): Vláda dala najevo, že úředník je vrchnost a občan je poddaný

Vláda dnes dala svým zamítavým stanoviskem jasně najevo, že úředník je vrchnost a občan je poddaný. Zákon nespravedlivě rozděluje občany na privilegované a na ty ostatní. Jedná se tak o další omezování občanských svobod.

Úředníci, kteří jsou placeni z daní lidí, by pro ně měli plnit servis, neměli by být stavěni do role jejich nadřízených.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV