Pražák (ANO): Kraje mohou pomáhat obyvatelům snižovat náklady na život. Stačí jen chtít

Dostupná zdravotní péče nejen ve velkých městech, navýšení počtu lůžek v krajských domovech pro seniory, kvalitně provedené rekonstrukce silnic a opravy mostů nebo zavedení funkce krajského koordinátora uzavírek. To jsou příklady priorit kandidátů hnutí ANO, kteří se budou v zářijových volbách ucházet o posty krajských zastupitelů. Kromě čistě krajských témat budou podle lídra kandidátky Davida Pražáka ve své kampani akcentovat i vládní politiku, která představuje velkou zátěž pro peněženky obyvatel kraje. Svoji vizi pro Senát představil na Kozákově kandidát do Senátu pro Jablonecko a Semilsko Milan Kroupa.

„Liberecký kraj potřebuje po dvanácti letech změnu. Ve srovnání s ostatními kraji se podle průzkumu Místo pro život propadá a je až na desátém místě. Selhává v oblastech zdravotní péče i sociálních služeb a na úplném chvostu je v oblasti dopravní infrastruktury. Potřebuje se vrátit zpět na zem a začít plnit svoje základní funkce místo vymýšlení megalomanských drahých projektů, které přinesou užitek pouze někomu. Jak by třeba pomohl nákup Ještědu od soukromého vlastníka v dobré finanční kondici lidem ve Frýdlantském výběžku?“ ptá se lídr kandidátky David Pražák s tím, že by tu měl být Liberecký kraj pro všechny.

Zároveň zdůraznil, že by jako hejtman usiloval o to, aby byl kraj pro města a obce spolehlivým, a hlavně předvídatelným partnerem. „A to bez rozdílu toho, jakou politickou příslušnost má jejich starostka či starosta. Teď ty rozdíly bohužel vnímám a je to špatně. Stejně tak to, aby kraj městům a obcím cokoliv diktoval. Chtěl bych, aby to bylo přesně naopak, kraj by měl zjistit, jaké potřeby jejich obyvatelé ve skutečnosti mají, a následně najít způsob, jak efektivně pomoci i té nejmenší obci v regionu. To by také byla jedna z prvních věcí, které bych v roli hejtmana udělal,“ vysvětluje David Pražák.

Hlavní heslo hnutí ANO pro krajské volby „Vrátíme vám, co vám vláda vzala“ se vymezuje vůči krokům vlády Petra Fialy. „Během Fialovy vlády vše zdražilo v průměru o jednu třetinu, ale reálné mzdy se přitom propadly nejvíce ze všech zemí OECD. Došlo k nejvýraznějšímu zvýšení daní v historii České republiky. Kraje mohou alespoň do jisté míry pomáhat svým obyvatelům snižovat náklady na život. Stačí jen chtít, a to my budeme, protože nelze přehlížet, jak oslabuje střední třída, do jakých problémů se dostaly rodiny s dětmi a jaké dopady mají rozhodnutí vlády na seniory,“ doplňuje David Pražák.

Kandidát hnutí ANO do Senátu Milan Kroupa by jako senátor podporoval projekty, které zlepší kvalitu života lidem na Jablonecku a Semilsku. I on sám jeden plánuje, a to digitální komunikační platformu, kam budou moct obyvatelé volebního okrsku číslo 35 vkládat svoje podněty, diskutovat o nich a sledovat jejich řešení v čase.

„V Senátu budu podporovat pouze zákony, které budou prospěšné pro budoucnost českého národa. Budu bojovat proti extrémním ekologickým přístupům, které ve svém důsledku ožebračují náš národ, omezují naše svobody a narušují naši ekonomiku. Udělám vše pro to, aby mladí lidé mohli lépe plánovat svoji budoucnost, budu hlasovat pro modernizaci školství a zákony, které podpoří střední třídu. Naopak bych nehlasoval například pro Green Deal v současné podobě, zvyšování daní či privatizaci českého zdravotnictví,“ vyjmenovává Milan Kroupa.

Záznam ze zahájení kampaně hnutí ANO v Libereckém kraji, kde jsme představili jednotlivé priority, si můžete pustit ZDE. Více informací včetně podrobnějšího programu a celé krajské kandidátky najdete na webu ZDE. Web Milana Kroupy je v přípravě.

