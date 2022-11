Pražák (ANO): Na hranicích s Německem a v Libereckém kraji byla nárazníková zóna

reklama

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, páni ministři, paní ministryně,

já budu pokračovat v tom, co začala kolegyně Balaštíková s tím apelem. Já budu apelovat, spíš jakoby moje vystoupení bude takové krátké, ale bude to taková prosba jak na pana ministra zemědělství, který tady někde je, tak ale hlavně na pana ministra financí. Co se týče rezortu zemědělství, k tomu se vyjádří kolega Karel Tureček. Já bych chtěl upozornit jenom na jednu věc, která vyšla v minulém týdnu, kdy Státní veterinární správa vydala tiskovou zprávu, že vlastně od nového roku budou zrušena mimořádná veterinární opatření pro oblast intenzivního odlovu černé zvěře podél hranic s Polskem a Německem.

A světe div se, není to z toho důvodu, že by se ta nákazová situace nějakým způsobem zlepšila u afrického moru prasat, ale je to zase z ekonomických důvodů, že prostě nemají peníze na to, aby vypláceli zástřelné. Já si myslím, že to je škoda, že poté, co jsme v roce 2017, potažmo 2018, ale hlavně 2017 měli africký mor prasat ve Zlínském kraji, všichni víme, kolik to stálo úsilí a peněz, tak abychom si kvůli cca 50 milionům přivodili něco, co by tady mohlo nastat.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8179 lidí

Ten africký mor prasat nahoře v Polsku je. Na hranicích s Německem a u nás v Libereckém kraji byla nárazníková zóna, která vlastně motivovala, to zástřelné motivovalo myslivce k tomu, aby chodili, lovili a snižovali tu černou zvěř. V tuto chvíli to vypadá, že budou peníze jenom na nálezné, což si myslím, že už je potom špatně. Byl bych hrozně rád, pokud by se panu ministru financí podařilo najít těch nějakých 50 milionů na to, aby se tyto věci nemusely dělat a k těm úsporám nemuselo docházet zejména v této oblasti, protože si myslím, že ta prevence tam je strašně důležitá a to, co by mohlo nastat bez například toho zástřelného by bylo daleko a daleko finančně náročnější než samotná prevence předtím.

Okolní státy také vyplácejí zástřelné, Slováci dokonce dávají 100 euro na jeden kus odlovené černé zvěře plus k tomu ještě jsou schopni dávat 50 eur, pokud to je do deseti kilometrů od farmy s chovem prasat. Myslím si, že opravdu v tom obrovském rozpočtu miliard těch pár milionů by se najít mělo a byl bych hrozně rád, kdyby pan ministr zemědělství požádal Ministerstvo financí a ty peníze mu byly nějakým způsobem přislíbeno nebo přesunuty a toto opatření se v našem Libereckém kraji nerušilo.

Takže to jenom takhle ve zkratce. Samozřejmě bych byl rád, kdybyste nám podpořili pozměňovací návrhy, o kterých se tady ještě bude kolega zmiňovat, protože pevně věřím, že to jsou pozměňovací návrhy členů zemědělského výboru a jak jsem si v pondělí ve veřejnoprávní televizi vyslechl pana předsedu rozpočtového výboru Bernarda, který říkal na dotaz moderátora, jestli podpoří nějaké pozměňovací návrhy opozice, tak řekl, že ano, ale nebude je specifikovat, tak věřím pevně tomu, že to budou ty, které podáváme třeba my, protože si myslím, že mají hlavu a patu, stejně tak jako my podpoříme koaliční pozměňovací návrhy, i když můžete namítat, že nás k tomu nepotřebujete, ale pro nás třeba podpora potravinovým bankám, myslím si, je důležitá.

Děkuji za pozornost.

David Pražák ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pražák (ANO): Ze společnosti se vytrácí respekt a úcta k druhým Pražák (ANO): Městům a obcím vláda pětikoalice pomáhat nechce Pražák (ANO): Kde udělali Poláci chybu? Pražák (ANO): Budu opět kandidovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama