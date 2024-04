Pražák (ANO): Obce a města nebudou mít techniku pro digitalizaci stavebního řízení

reklama

Dobré dopoledne, paní předsedkyně, paní ministryně, páni ministři,

já bych neměl na změnu pořadu schůze, já bych chtěl navrhnout nový bod. Dopředu bych poprosil asi hlavně kolegy starosty a starostky a nejen z hnutí STAN, ale i ostatních uskupení ve Sněmovně, aby mi tento bod podpořili. Byl bych rád, kdybychom se zabývali digitalizací stavebního řízení, potažmo Portálu stavebníka. Já bych byl hrozně moc rád, aby tady vystoupil pan ministr pro místní rozvoj a řekl na kameru, jakým způsobem od 1. července bude zajištěna tato agenda.

V současné chvíli probíhalo to, nebo probíhá, nebo dobíhá taková road show zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj, kteří objíždějí regiony a připadá mi, že podle toho, že jim pustili film na ministerstvu Všechno bude, aby objížděli kraje a úředníkům tvrdili: Nebojte se, všechno bude. Úředníci jsou naštvaní, nevědí vůbec, co se bude dít 1. července, a já bych chtěl slyšet, že 1. července všechno poběží tak, jak má, a že nějakým způsobem ta agenda bude nastavena.

Proč to tady dneska otevírám? Protože nejsou zítra interpelace a nemůžu se zítra zeptat pana ministra pro místní rozvoj na interpelacích. Je 10. dubna a 1. července má naběhnout digitalizace stavebního řízení.

Co se stalo v posledních několika málo týdnech? 27. března odeslalo Ministerstvo financí na obce dopis, že si mohou objednávat techniku pro digitalizaci stavebního řízení přes veřejnou zakázku, která se jmenuje Dynamický nákupní systém. Jsou tam přesně body, jak to mají udělat, a tak dále. Nikdo neřekl těm obcím, jakým způsobem to bude hrazeno, jestli ty obce dostanou zaplacené peníze potom zpátky nebo ne. Jedná se o statisíce, které ty obce teď vynaloží na digitalizaci stavebního řízení a samozřejmě čekají, co se z toho vyvrbí.

Jak jsem řekl, Ministerstvo financí rozeslalo dopis, že si můžou objednávat techniku přes ten portál a s vybranou společností někde z Moravské Ostravy. Upozorňuji, že města mají uzavřít smlouvu bezodkladně, takže i když to dnes uděláte, tak to musí projít nějakým procesem na tom městě, to znamená, že ty statisícové částky - není to tak, že dneska někdo uzavře smlouvu a zítra ji odešle. Ty statisícové částky musí projít radou města, někde zastupitelstvem, takže to má nějaký čas. Jak jsem řekl, 27. března obce dostaly informace. Dnes je 10. dubna, takže i když v tomto týdnu to třeba některé obce udělají a napočítáte tam dvanáct týdnů, které jsou napsané v té smlouvě na dodání, tak se dostáváme do července, třeba do první půlky července. To znamená, že 1. července těžko budou obce a města mít techniku na to, aby spustily digitalizaci stavebního řízení.

Každý, kdo trošku s tím malinko něco dělá, tak ví, že to neznamená, že vám přijde notebook, který rozbalíte a na kterém začnete pracovat. Takže i instalace té techniky zaberte nějakých pár dní, někde i týdnů, to znamená, že 1. července, i kdybychom opravdu chtěli, digitalizace prostě přes tento systém probíhat nemůže a nebude.

Nejsem ajťák, ale podle informací, které jsem si zjišťoval, tak notebooky, které jsou objednány nebo jsou vysoutěženy, tak vůbec ještě nejsou v Evropě. Jedná se o 2900 kusů, které mají být dodány do 1. července. Tak bych chtěl vědět, jakým způsobem to bude zajištěno. Vím, že i starostové a starostky mají problém s tou informovaností od pana ministra pro místní rozvoj a nikde jsme to neslyšeli tady na plénu. Tak bych chtěl slyšet, že to bude zajištěno.

Další věc - 1. července může přijít na stavební úřad projektant se stavebním projektem normálně v papírové podobě. Nikdo nedokázal zodpovědět úředníkům při té road show, která dnes probíhá s MMR, jakým způsobem ti úředníci nasypou tu projektovou dokumentaci do toho systému 1. července.

Takže těchto pár bodů bych byl rád, kdybychom dostali zodpovězeny a jestli opravdu těch dvanáct týdnů, i když to bude od tohoto týdne nebo od příštího, když to ta města udělají, tu techniku dostanou, než ji nainstalují, tak nebude 1. července, opakuji, bude to někde v průběhu možná měsíce, a to je při té dobré jakoby konstelaci hvězd, když to řeknu takhle. Tak jakým způsobem to bude fungovat a probíhat.

Děkuji moc.

