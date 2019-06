Premiér Babiš: Ano, aféra Pelta je doba temna

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové,

nechtěl jsem zdržovat, ale přece jenom řeknu nějaká fakta. Věda a výzkum - prosím vás, to není jen GAČR a TAČR, takže nemůžeme porovnávat tady... pan kolega Válek mluvil myslím 6 miliard, nebo kolik. Je to 37 miliard - věda a výzkum. A ten nárůst za posledních pět nebo šest let je 10 miliard. A nevím, kde pan kolega Bláha chodí na ty informace, a myslím, že peníze na vědu a výzkum jsou velice transparentní a fungují skvěle.

Chtěl bych se vrátit k tomu sportu. Když jsem se stal ministrem financí, tak rozpočet byl 3,6 miliardy. A měli jsme tady Český olympijský výbor, který měl de facto daňovou asignaci z hazardu. A proč ji měl? Protože nejlepší ministr financí, a ten už tu není, nevidím ho, jim zkrátka ty peníze nedal. A proto každý rok s nárůstem hazardu Český olympijský výbor dostával stále více peněz.

A samozřejmě to byla obrovská lobby a nebylo jednoduché to zvrátit a já jsem to zvrátil tak, že jsem jednou večer v televizi řekl, že navyšuji z 3,6 na 6 mld., pro těch sportovců jsou statisíce, tisíce klubů. A to, že jsme zanedbali sport a že jsme mu nevěnovali pozornost, bohužel. Takže následně došlo k tomu, že nebyla dvě centra financování - Český olympijský výbor a MŠMT, ale jedno, a to bylo ministerstvo.

Považuji strašně za nefér, jak pan poslanec Stanjura mluví, jak to vytrhl z kontextu. Ano, aféra Pelta je doba temna. A teď nebudu mluvit o tom náměstkovi za ODS, který rozděloval peníze v hotelu InterContinental. Jenom dopoledne. Odpoledne už to nezvládal, protože byl nalitý.

Takže, prosím vás, my jsme mohli dělat ministerstvo a sportovci vždycky chtěli svoji agenturu. Vždycky chtěli. A Milan Hnilička je sportovec. Byl v Naganu. Je to poctivý kluk! A určitě nekrade a nebude krást. A nemá tam žádné zájmy. Jediný jeho zájem je, aby do sportu šly peníze transparentně a přímo. Takže já nevím, co je tady za problém. Pokud je nějaká obava to kontrolovat, já myslím, že můžu tady slíbit, pokud budu ještě ve funkci, že ukážeme všechno. Všechno ukážeme. Není problém.

Takže to je ten příběh toho sportu. My jsme tam navyšovali peníze každý rok a stále je to málo, protože stávající sportovní infrastruktura, jenom 10 % stávající sportovní infrastruktury bylo postaveno od revoluce. A to, že nám tady chybí plno zázemí pro hlavně mladé sportovce, je úplně jasné. To je úplně jasné! Takže já nechápu, proč je takový odpor k tomuto projektu, kdy sportovci vlastně to chtěli a my jsme jim de facto vyhověli. A sedm miliard - pan poslanec porovnává věci neporovnatelné. 37 miliard je věda a výzkum, co dává do toho stát, plus samozřejmě soukromníci. To je 60 miliard celkově. Takže to jsou neporovnatelné věci. A těch peněz, když byly požadavky na Ministerstvo školství, na investice klubů, tak většinou se vyhovělo 10-20 %. A my to chceme navýšit a podstatně navýšit, protože zkuste někam jít do nějaké šatny - v Jihlavě Horácký stadion, hokejová šatna. Tam se nedá dýchat. To je jak ve výrobně čpavku, jak v chemičce. Tam ty děti se připravují na trénink. Strašné! Takže my to chceme udělat hlavně pro mladé sportovce, také pro jejich rodiče a samozřejmě hlavně pro naši zemi, protože ta obrovská výhoda sportu je, že i když tedy čtu v novinách, jak jsme rozdělená společnost, tak když jsme vyhráli to Nagano nebo ta Ester vyhrála, tak národ se sjednotil. A to je možná ten cíl a tam směřujeme s tím sportem!

Děkuji.

