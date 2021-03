Premiér Babiš: Blahuta lže, brutálně lže

reklama

Takže děkuji za slovo. No, k panu Blahutovi: já bych doporučoval se podívat na historii tohoto úředníka, který se dostal do čela SÚKLu na základě nominace pana Němečka, který tam dělal podivné transakce, který byl vlastně odvolán za pana Vojtěcha. Já myslím, že jsou i veřejné informace. A pana Blahutu už chtěl angažovat pan Prymula jako koordinátora, angažoval ho pan Blatný, i když jsem ho varoval, že to nedopadne dobře.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 3768 lidí

A pan Blahuta nebyl schopen předložit žádnou očkovací strategii. Žádnou. První, co udělal, když nastoupil, tak šel do televize a řešil tam, jestli já mám slezinu nebo nemám slezinu a jestli se mám očkovat nebo nemám očkovat. Tak jsem mu řekl, jak se ptali novináři, že ať pracuje a ať neleze do médií. Ať připraví tu strategii. Žádnou nepřipravil. Žádnou nepřipravil. Až vojáci to dělali na poslední chvíli, a proto jsme měli očkovací systém až 15. ledna. Takže tyhle lži a pomluvy zhrzeného úředníka, pokud tady vlastně interpretujete, a samozřejmě známé antibabišovské médium zásadně odmítám. Není to pravda. My dneska a můžeme se vrátit na počátek, jak to bylo s vakcínami. Ano. První vakcíny Pfizeru byly dovezeny do Prahy a do Brna, byly dovezeny na očkovací centra a nejdřív očkovala velká očkovací centra. Až 21. ledna došlo k narovnání vakcín a všechny vakcíny jsou rozdělované podle počtu obyvatel 65+. A vy to dobře víte, protože paní Pecková to dobře ví, to jsou vaši hejtmani, i pan Půta to dobře ví. Takže tady říkáte nepravdu. Nikdo politicky vakcínu nerozděluje, rozděluje se podle počtu obyvatel. A ty statistiky jasně říkají, že to procentuální rozdělení u 65+ sedí i na 80+ nebo 70+

Takže není to pravda. Blahuta lže, brutálně lže. A doporučuji všem občanům seznámit se s tím, co to je za člověka. Samozřejmě teď je použit na to, aby útočil na mě. Nikdy žádná vakcína nebyla rozdělována politicky. Je to úplně absurdní.

My máme vakcíny a chceme, aby kraje očkovaly co nejdříve. Stále je tam velký rozdíl. Dneska ráno ministr Blatný napsal všem hejtmanům, a to není žádná kritika ani stížnost, já mluvím i s vašimi hejtmany a společně to chceme zvládnout. Já to zásadně odmítám. Jsou to nepravdy, nepravdy zhrzeného úředníka, který se mstí, protože byl totálně neschopen a nikdy tam neměl nastoupit. Ale někteří si nedali říct, a potom pochopili, že to byl zásadní personální omyl.

***

Pane poslanče, nemluvíte pravdu. Víte, já jsem jednou zveřejnil na videu, kdo jak očkuje. A vaše hejtmanka se strašně urazila. Ale byl to fakt, tři procenta. A já jsem všem slíbil, že už to nebudu číst, kdo jak očkuje. A nejlíp očkuje jihočeský hejtman, je absolutně nejlepší. A někteří neočkují dobře. Nechci tady jít do nějakého střetu, který vy tady vylhaně vyvoláváte. Neříkáte pravdu, neříkáte pravdu. Všichni dostávají vakcínu, rozděluje to paní Baťová. Já na to žádný vliv nemám.

Já sháním vakcínu v zahraničí, v Izraeli, ve Francii. V noci mi psal prezident Macron, že nám poskytne dalších 15 tisíc vakcín. Mluvil jsem se saským premiérem, protože hejtmanka Plzeňského kraje chtěla taky vakcínu jako Karlovarský kraj. Takže já to nerozděluji, není to pravda, ano.

A vy tady jenom děláte nějaké proklamace, které jsou nepravdivé. A já se zeptám vašich hejtmanů, jestli skutečně chtějí, abych veřejně stále mluvil o tom, jak očkují. My jsme se domluvili, že to nebudeme řešit, že si budeme radši esemeskovat a že jsme společně na jedné lodi a že nebudeme kritizovat, jestli někdo očkuje líp nebo míň. Teď společně budujeme nové kapacity. Já se do této debaty, jak kdo očkuje, nebudu pouštět. A když skončíme tuhle interpelaci, zavolám pana hejtmana Půtu a zeptám se ho, jestli má málo vakcíny, protože dostávají všichni stejně. A vy neříkáte pravdu. Vyloženě účelově tady lžete.

Psali jsme: Babiš při interpelacích: Nikdo neví, co se stane. Predikce není možná Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla Premiér Babiš: Doporučoval jsem ministrům, aby nekomentovali nějaká epidemiologická opatření Premiér Babiš: Probírali jsme všechna opatření a teď potřebujeme přesvědčit sněmovnu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.