Premiér Babiš: Byli jsme pár minut od druhého tunelu

Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás vítám v mém pořadu Čau lidi. Začnu novinkou. Určitě jste zaznamenali, že minulý týden jsem zveřejnil, že vydávám novou knížku.

Toto je ta původní, kterou jsem vydal v roce 2017, je to vize až do roku 2035 a je stále aktuální. Ta nová knížka se jmenuje Sdílejte, než to zakážou. A můžete si ji stáhnout v elektronické podobě ve formátu ePub, MOBI a PDF. Do konce července vyjde jako audiokniha, bude dostupná i v tištěné verzi. Takže všichni, kteří jste nám napsali, že máte zájem, tak já se těším, že tu knížku dostanete samozřejmě zdarma. Je to náklad kampaně hnutí ANO, bude to transparentní, když to zaplatíme a přijde faktura. Já se s vámi rád setkám a podepíšu vám ji. Děkuji moc za zájem, knížka vzbudila velkou pozornost. Novináři ji určitě podrobně studují, aby nám řekli, co je tam špatně. Nám to ale nevadí, my jsme přesvědčeni, že je to skvělá knížka a že se vám bude líbit.

Očkování. Je samozřejmě stále aktuální. My se blížíme k 10 milionům aplikovaných dávek očkování. To nastane během července. Máme tři takové projekty. To je oslovení těch, kteří se ještě nezúčastnili očkování, jsou to praktici, které poprosím znovu, aby očkovali svoje přihlášené pacienty, za třetí jsou to ta očkovací centra bez registrace. Zase nás pomluvila kyperská prolhaná firma Seznam Zprávy. Protože toto je dopis, který odešel tento týden na 508 873 lidí 60 plus, kteří by se měli naočkovat. Ono celkově podle těch našich statistik tam je asi zatím 440 tisíc lidí 60 plus, kteří se nezúčastňují očkování. Může to být z různých důvodů – mají protilátky, překonali covid nebo nemohou ze zdravotních důvodů. Ale my samozřejmě oslovujeme, protože jsme získali zajímavé informace z těch očkovacích center bez registrace. Příští týden takový dopis půjde na všechny pojištěnce 18 plus. Takže není pravda, jak to někteří píšou, že bychom se tím nezabývali.

My samozřejmě připravujeme koncepci. V rámci EU jsme se zavázali, že darujeme, všechny členské státy, 100 milionů vakcín do konce roku. A Česká republika určitě daruje ten svůj podíl, a to je 2 390 000 vakcín. Bude to i předmětem jednání vlády.

V pátek můj přítel Viktor Orbán, tak jak jsem ho požádal v Lublani na setkání premiérů V4 a slovinského premiéra, nám poslal 200 tisíc vakcín Pfizer/BioNTech, které nám půjčil. Celkově už je to 340 tisíc vakcín, která nám Maďarsko půjčilo a které vrátíme do konce roku. A my je právě teď potřebujeme, protože očkujeme druhé dávky, očkujeme děti, pro které je Pfizer/BioNTech jediná vakcína vhodná.

Co se týče těch center. Tak tam je obrovský zájem, a my vám za to děkujeme. Ale pokud nechcete čekat ve frontách na očkování v těchto nově vzniklých očkovacích místech, nadále je k dispozici síť očkovacích center na různých místech v ČR. Tam se můžete pohodlně zaregistrovat. Zajistili jsme dostatečný počet vakcín, zkrátili jsme intervaly na očkování, u vakcíny Pfizer dostanete termín dříve. Co se týče posunu termínu druhé dávky očkování, bylo odbaveno již 200 tisíc hovorů pro přesun termínu podání druhé dávky, z toho 20 procent hovorů na změnu termín bohužel nebylo uspokojeno, protože ten termín nebyl dostupný. A proto jsme upravili web ockoreport.uzis.cz, kde občané naleznou informace, jak si mohou posunout termíny, mohou si ověřit ty přesuny. A také v příštím týdnu na ockoreport.uzis.cz bude přidaná informace o všech volných termínech druhých dávek. Občan si termín vybere předem, a bude moci rovnou na lince 1221 sdělit, o které datum má zájem. Takže to je zpráva Integrovaného centrálního řídícího týmu.

Co se týče očkování dětí, na to jsou vyhrazena speciální očkovací místa. Já bych chtěl poděkovat všem rodičům, protože už se zaregistrovalo téměř 80 tisíc dětí. Tam je samozřejmě kladen důraz hlavně na bezpečnost a konzultace, vyšetření. A pokud rodiče i děti mají dotazy a chtějí být nějakým aspektem očkování do detailu seznámeni, je to k dispozici. Očkování dětí pro nás je prioritou. Z těchto důvodů jsme zvýšili kapacitu očkovacích míst pro dětí. Očkování musí být přítomen vždy pediatr, pokud by se vyskytly nějaké komplikace.

Takže teď my to sledujeme. Pokud se vyskytnou problémy s termíny, tak určitě budeme reagovat.

Zajímavá je zpětná vazba z Chodova, kde my si děláme takový průzkum. 33 procent lidí na Chodově se očkovalo z titulu ochrany vlastního zdraví, to je skvělé, 26 procent cestování, a 20 procent říká, že chce zase svobodu a ukončit opruz s testováním. Takže to je dobrá zpráva. 14 procent kvůli vlastní práci. My jsme na Chodově od pondělí do pátku naočkovali celkem 4 058 osob. A na hlavním nádraží se naočkovali 2 309 osob. Já jsem tam byl a ptal se těch lidí, jestli jdou na vlak. Nikdo nešel na vlak, všichni šli za vakcínou Janssen. Bez registrace, jednorázová. Obrovský zájem. Tam zase uvádějí všichni, 45 procent cestování, 24 procent práce, opruz testy zase. Ale prosím vás, je to o zdraví. Je to o tom, že jedině očkováním zvládneme tu pandemii. U praktiků máme stále zaregistrovaných 123 356 klientů, z toho lidí nad šedesát 76 tisíc. Takže znovu pěkně prosím, máte dostatek vakcín praktici, takže prosíme. Já s panem Šonkou mluvím často, koordinujeme to. No a znovu opakuji – je tam obrovský zájem, ale to neznamená, že tato centra bez registrace jsou jediná. Nadále funguje normálně ten systém, který tady máme už delší dobu. Tady je takový plakát od Integrovaného centrálního řídícího týmu. Tady máte veškeré informace, kdo se může očkovat, jak se objednat. Protože jsme zjistili na těch očkovacích centrech bez registrace, že někteří lidi měli problémy s registrací, a proto tam šli. Ale to je fajn, to je super.

Morava. Jak jsme slíbili, začali jsme proplácet zálohy ve výši 500 tisíc korun. Bylo vyplaceno už 51 záloh celkem za 25,5 milionů. Lidem z postižených obcí pomáhali na místě mobilní týmy, aby se nikdo nemusel zdržovat papírováním a obíháním úřadu. Našli jsme i rychle řešení pro nezkolaudované domy, budeme ho v pondělí projednávat na vládě. S panem hejtmanem jsme domluveni, že koncem července se znovu setkáme a vyměníme si informace o celkových škodách.

Teď ke Sněmovně. Konečně skvělá zpráva pro všechny, byl schválen nový stavební zákon. Je to revoluční záležitost. Víte, že jsme byli 157. na světě, jedni z nejhorších, jak to dlouho trvalo. A pokud jste viděli moje dnešní video z černohorského sedla, kde je taková kaplička, co tam jeden pán zřídil na vzpomínku na lidi, kteří bohužel zahynuli v horách. Tak chudák, on s tím běhal 3 roky, aby dostal razítko. Taková malinká kaplička. Takže ano, máme to. Od příštího roku se to začne realizovat. To znamená, že lidi získají stavební povolení do 1 roku od podání bezvadné žádosti, to znamená bezchybné, a to včetně odvolání. My jsme od začátku říkali: jeden stavební úřad, jedno řízení, jedno povolení. A to jsme tako dodrželi. Už nebude potřeba 48 razítek, s tím bude konec. Začne se stavět. Jenom v Praze například se povoluje bytový dům více než 5 let. Takže myslím, že je to skvělé. Paní ministryně Dostálová to zvládla. Děkujeme všem, kteří to podpořili. Je nám líto, že opoziční strany nechápou, že potřebujeme rychle stavět. Ony toho ale nechápou podstatně více. Teď vám řeknu, co vlastně nechápou. Protože ony jsou tradiční demokratické, a kdyby fungovali dobře, tak tady nikdy nejsem a nikdy bych nevstoupil do politiky.

U vicepremiéra Havlíčka to byl klíčový týden z hlediska energetiky. Pan Havlíček ukončil velký solární tunel. Asi si pamatujete, že v roce 2010 tady vznikl tenhle tunel, a ten nás stojí už 572 miliard, z vašich daní. Přitom výroba z fotovoltaiky dělá jenom 3 procenta. My jsme tomu udělali ve Sněmovně konec, snížili jsme jejich ziskovost. Ušetříme 80 miliard. A to, co se stalo v Poslanecké sněmovně, vejde do dějin. Protože dvě koalice, PirátoSTAN a ODS, KDU a TOPka chtěli, dokonce si představte tu neuvěřitelnost drzost, na poslední chvíli opět navýšit podporu pro solárníky z let 2009 a 2010. Málem prošel jejich brutální návrh na zvýšení marže zisku těchto solárníků, což by nás stálo 50 miliard. A šlo by to zase tomuto solárnímu tunelu. Totálně zlobovaná koalice SPOLU, to znamená ODS, KDU a TOPka, tam byl takový zmatek, že při hlasování dokonce neschválila svůj vlastní návrh. Takže my jsme byli pár minut od druhého tunelu. Nakonec jsme to uhráli, a zhrzený demoblok se dokonce snažil shodit ten zákon. Chápete to? Víte, co by to znamenalo? To by znamenalo, že 3,5 milionu lidí bude mít od ledna dražší vytápění. Normálně oni se nestydí a dělají tyto věci. Brutálně. Protože jsou zlobovaní, tak by normálně prohodili 3,5 milionu lidí, kteří by platili dražší cenu vytápění. Neskutečné. Doufejme, že to Senát uzná a že tenhle lobbing se zase nevrátí do Sněmovny, aby zase místo toho, aby z toho profitovali lidi, tak z toho bude profitovat jenom určitá skupina lidí.

Druhý majstrštyk se podařil panu Havlíčkovi a Nacherovi, když byl schválen zákon – a ukončil činnost energošmejdů. To jsou samozřejmě hlavně lidi, kteří povedli hlavně seniory. Kteří sice chtěli ušetřit cenu za energii, ale potom vlastně ve finále na to doplatili. Takže ty smlouvy budou změněny, bude to ve prospěch spotřebitelů. Je to skvělá zpráva.

Byl tady viceprezident Evropské komise pan Timmermans, já jsem s ním setkal. Pan Havlíček, pan Brabec, hejtmani. Všichni se s ním setkali. Je důležité, že my jsme zdůrazňovali, že musí Evropské komise akceptovat náš energetický mix. To znamená jádro, přechodné období plyn. Ano, my budeme utlumovat uhlí, ale chceme to nahradit stabilními zdroji. Takže to je jenom návrh, pan viceprezident přišel žádat o podporu. My jsme jediná země v regionu, kterou navštívil. I když my, V4, máme na to stejné názory. Samozřejmě jsou tam různé nápady. Důležité ale je, aby skutečně, pokud se mluví o nových technologiích, aby existovali. My jako jeden z největších.

