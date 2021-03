Premiér Babiš: Cílem je vyhnout se zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem vlastně zapomněl ještě odpovědět panu Zahradníkovi k tomu Temelínu. Ano, je to obrovská škoda. Já jsem byl v té vládě, která to měla rozhodnout a nerozhodla. (Poslankyně Langšádlová namítá mimo mikrofon.) Já hned se k tomu dostanu. Jenom jsem chtěl říct, že jsme měli dostavit ten Temelín, je to chyba. Já jsem byl v menšině v té vládě, byli jsme vydíraní garantovanou cenou, přitom ČEZ na to utratil miliardu a mohl to dostavět. To je pro pana poslance.

Co se týče teď přípravy stavby jaderného bloku Dukovany, tak samozřejmě my nechceme opakovat chyby minulých vlád, kdy Temelín nebyl dostaven. A všichni víte, že stát teď pokročil, stát garantuje investorovi všechny nynější podmínky, stabilní legislativní a regulatorní prostředí, stát poskytne návratnou finanční výpomoc za výjimečně výhodných podmínek, garantuje investorovi dlouhodobý výkup vyrobené elektřiny na třicet až šedesát let - a to je hlavně to, co my chceme, levné financování a levná elektřina pro lidi.

Stát podpořil výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek pro rozhodující část projektu. Stát zajistil změnu legislativy tak, aby územní a stavební řízení bylo snazší, rychlejší a předvídatelné. Dále řeší povolovací procesy a připravenost orgánů státní správy. Stát zahájil prenotifikaci veřejné podpory Evropské komise. A co je samozřejmě teď potřebné udělat, je, že potřebujeme finalizovat poptávkovou dokumentaci mimo jiné dle jednání s předsedy politických stran, které jsem svolal po prosincovém stálém výboru a které se konalo 27. ledna 2021. Zejména je třeba projednat na vládě dokument, ve kterém budou potvrzeny bezpečnostní požadavky ve směru k investorovi, a to zejména jmenovitého seznamu účastníků či konsorcií, které má investor přizvat do výběrového řízení.

Zároveň vláda vysloví souhlas s úrovní zapracování bezpečnostních požadavků ze strany vlády a pověří místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu předáním tohoto dokumentu společnosti ČEZ tak, jak definuje první prováděcí smlouva. V oblasti financování je třeba rozhodnout, zda bude stát prostřednictvím návratné finanční pomoci financovat pouze třetí, to znamená, výstavbovou fázi projektu nebo přejdeme ke stoprocentnímu financování ze strany státu, což bylo kvitováno i předsedy politických stran na jednání v lednu.

Cílem je vyhnout se zbytečnému zdražení ceny elektrické energie pro spotřebitele, o tom jsem mluvil, levné financování, levný proud pro firmy a občany. Základem pro úspěch projektu je široká politická shoda ne nad bezpečnostními aspekty, ale i v ekonomickofinančním zajištění, pro které je třeba schválit zákon o opatřeních přechodu České republiky na nízkouhlíkovou energetiku. Ten je podmínkou pro řešení tržních selhání, a tudíž realizaci projektu. Tímto bych samozřejmě vás chtěl požádat, abychom jádro a projekt Dukovany zbytečně nepolitizovali, abychom pokračovali na základě širokého konsenzu tak, jak nám to v uplynulých dvou letech se dařilo, a společně jsme posunuli projekt dopředu. V opačném případě uškodíme nejen Dukovanům, ale i celému sektoru jaderné energeticky v České republice. Děkuji.

Paní poslankyně, není to tak. My jsme opakovaně jasně deklarovali, že toho dodavatele vybere příští vláda. Příští vláda. A nebudeme to my, nebude to naše vláda. A znovu opakuji, že my splníme bezpečnostní požadavky bezpečnostních složek a ČEZ musí předložit textovou dokumentaci tendru a posoudíme, jestli splňuje požadavky bezpečnostních služeb. Takže to platí a není v tom žádný rozpor. Takže já myslím, že jsme v souladu.

