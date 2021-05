Premiér Babiš: Doufám, že se všichni postupně vrátíme do normálu

reklama

Tohle všechno jsou papíry do Čau lidi. Samozřejmě očkování, stavební zákon, který chrání přírodu; Den sester, a také migrace. Tak se dívejte.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Bude to samozřejmě o očkování. Zrychlujeme, otevíráme nové věkové kategorie. Dnes o půlnoci otevíráme věkovou kategorii 40 plus. Takže prosím vás, hned se registrujte. Skutečně na očkovacích místech to jde velice rychle.

Toto pondělí jsme otevřeli věkovou kategorii 45 plus, a zaregistrovalo se 240 tisíc lidí. Všem děkuji. Tento týden jsme řešili i praktiky. Jsem rád, že se šéfem praktiků panem Šonkou jsme našli systémové řešení. To znamená, od čtvrtka všichni praktici budou dostávat už třetí vakcínu napřímo, a to je Moderna. Důležité je, že u nich čeká na očkování ve věkové kategorii 65 plus téměř 120 tisíc našich spoluobčanů, v porovnání s očkovacími centry, kde je to jenom 4 tisíce. Já chci jenom poprosit, možná jsou mezi námi senioři, které jejich rodiny nezaregistrovali, a vlastně o tom ani nevědí, jak to mají udělat. My jsme vyzvali krajské koordinátory, že jsme připraveni jim tu vakcínu dodat. V Královéhradeckém kraji z 200 praktiků se nám ozvalo 12, a hned jsme jim vakcínu dodali. Takže prosím vás, pokud víte o nějakých seniorech, kteří čekají na vakcínu a nevědí, jak na to, napište nám, kontaktujte nás, my to vyřešíme.

Když se podívám, jak jsem vás minule informoval, jak jsem vystoupil na Sněmu seniorů, a tehdy tam čekalo, respektive se nezúčastnilo ještě očkování téměř 412 tisíc seniorů 65 plus, tak teď to kleslo na 389 tisíc. Je potřeba, aby se skutečně všichni naočkovali, je to strašně důležité. Mluvím s vámi, píšete mi. Věřte mi, že je to nejlepší řešení.

Co se týče novinek v registračním systému, tak to souvisí s rozhodnutím klinické skupiny, která teď nově rozhodla, že ochranná lhůta pro ty, kteří překonali covid se prodlužuje na 180 dní. Ty osoby, které covid prodělaly, mohou být po 90 dnech vakcinovány. Takže Centrální řídící tým přidal do registrace automatické načtení informace o posledním pozitivním testu. To znamená, že vy, kteří jste překonali covid, v rámci toho systému budete SMS upozorněni s PIN 2 kódem k rezervaci termínu po té lhůtě 90 dnů. Toto jsou informace, které jsou velice důležité. Co bude dál, tak to uvidíme, jak dopadne teď registrace věkové kategorie 40 plus. Podle toho to vyhodnotíme, a budeme otevírat dále. Ten cíl, který je, už jsem avizoval, byl bych strašně rád, abychom od 1. 6. měli otevřené veškeré věkové kategorie. Domluvili jsme se, že praktici dostanou v květnu a v červnu téměř 450 tisíc vakcín, už napřímo. Takže to je také dobrá zpráva. Doufejme, že se to ještě vylepší.

Co se týče trasování, tak my skutečně stále trasujeme asi 400 lidí denně. Zaměřujeme se na kvalitu a řešení lokálních ohnisek. Prosím vás, ano, rozvolňujeme, ale nepodceňujme ta čísla, buďme obezřetní. Pandemie je pořád s námi, nemůžeme ji podcenit, je to skutečně důležité.

Další věcí, která vás může zajímat, je green pass. To jsou certifikáty, které mají sloužit k tomu, aby našim občanům umožnily vycestovat do zahraničí, a také zahraničním turistům dovolenou u nás.

V příštím týdnu začínáme testovat naše řešení v rámci Evropy. Od 1. 6. budeme vydávat EU QR kódy každému, kdo je očkovaný, prodělal nemoc nebo je po testech. Všechny informace bude mít každý dostupný online na adrese ocko.uzis.cz. V druhé polovině června budou data dostupná i v mobilní aplikaci. To znamená, podporujeme aplikace třetích stran, umožníme to například Hospodářské komoře s jejich konceptem bezpečné provozovny. Velký zájem je ze stran pořadatelů velkých akcí, kde jsme co nejvíce nápomocní a řešíme s nimi využít QR kódu na jejich akce. Kdo chytrý telefon nemá, může používat certifikát s kódem, který je vytištěný na papíře.

Tolik k tomu očkování. Uvidíme, jak to půjde dál.

Ohledně rozvolňování. Já jsem se tento týden setkal se sportovci. V podstatě jsme se domluvili, že od 17., od zítra, uvnitř sportuje 10 lidí a 30 lidí venku. O týden později 30 lidí uvnitř a 50 venku, a od 31. května to bude 100 uvnitř a 200 venku. Ve stejný termín by se měli rozjet i amatérské soutěže.

Tolik k tomu očkování. Je to důležité. Já myslím, že je to řešení návratu do normálního života. Moc vám za to děkuji, že se očkujete, že to podporujete, že o tom mluvíte, že přesvědčujete svoje známé a nejbližší v rodinách.

Tento týden jsem měl možnost navštívit naše celníky. Myslím si, že je to skutečně skvělá práce, kterou dělají v boji proti pašerákům. Co je důležité, diskutoval jsem s nimi o ilegální migraci. Možná jste zapomněli, že se mi v červnu 2018 s mým přítelem Viktorem Orbánem povedlo konečně zrušit ty nesmyslné kvóty. Bohužel, ta čísla ilegální migrace stoupají. Ten boj Evropy proti pašerákům stále není dostatečný. Já v tomhle směru určitě oslovím kolegy, a na příští Evropské radě to musíme vyřešit. Přes nás tranzitují do Německa ilegální migranti hlavně z Afghánistánu. My to samozřejmě řešíme, naše policie je aktivní. Celníci měli minulý rok záchyt 12 takových pašeráckých akcí s ilegálními migranty. My zkrátka nemůžeme dopustit, abychom tohle akceptovali. Takže tady mám nějaké konkrétní nápady, jak to řešit, s kolegy s Rumunska, Maďarska, Slovenska i Polska. Na příští Evropské radě je předložím. Já jsem viděl techniku našich celníků, dělají skvělou práci, já jim za to moc děkuji, a samozřejmě také ta spolupráce s policí v Lanžhotě je velice příkladná.

Z dalších témat. Znovu stavební zákon. Prosím vás, vy mi píšete, že ten nový stavební zákon by měl ohrozit naši přírodu a památky. Není to pravda. Doufám, že tuto středu Sněmovna už konečně rozhodne o novém stavebním zákoně. Jde samozřejmě jenom o zrychlení. To znamená, že postavení agentur ochrany přírody a krajiny nebo Památkového ústavu zůstane úplně stejné. Není na místě žádná obava, že by tady došlo k nějakým věcem, které by poškodily naši přírodu nebo naše památky. Je tady nějaký pozměňovací návrh poslance Bauera za ODS, my k tomu určitě budeme hlasovat proti. Ale nemějte žádné obavy. Stavení zákon je skvělá věc, která umožní zrychlení celého toho procesu, proto jsme to dělali. Bohužel, opozice je proti. Hlavně Piráti jsou proti, nechápu proč, když teda v Praze, pokud by se to neprosadilo, tak se zase nikdy nic nepostaví. Takže snad to svým voličům vysvětlí.

Ještě ohledně problematiky paní Dostálové, projekty v REACT-EU. Na ty peníze, které my jsme vybojovali v Evropě, v rámci projektu REACT-EU, se přihlásilo 112 subjektů za 18,7 miliardy. My to samozřejmě budeme řešit. Bohužel se to zase zpolitizovalo. Myslím si ale, že nakonec paní Dostálová ve spolupráci s Asociací krajů to vyřešila. Bude se to posuzovat podle důležitosti, a budeme se snažit všem co nejvíce vyhovět.

Z těch věcí, které řeší paní Schillerová. Kompenzační bonus, Finanční správa vyplatila zhruba 367 tisíc žádostí, 9 miliard korun. Dobré zprávy jsou z hlediska výhledu naší ekonomiky, tam Evropská komise očekává vyšší růst, než to bylo, naši taky. Nezapomeňte na to, že, i když někteří to kritizují, nechápu proč, tak jsme od ledna snížili daně pro všechny zaměstnance, zrušili jsme superhrubou mzdu. Myslím si, že je to důležité. Je dobře, že všichni naši zaměstnanci v této krizové situaci dostali více peněz.

Zítra, v pondělí, jde na vládu Národní plán obnovy. To je další balík peněz, které jsme vybojovali v Bruselu. Je to celkem 200 miliard. Je tam podíl klimatických projektů téměř ve výši 40 procent, já jsem o tom opakovaně jednal s paní předsedkyní Evropské komise. My vás o tom samozřejmě budeme informovat. Je to také o digitalizaci. Mimochodem, tento týden byla i konference o digitalizaci. Já myslím, že těch věcí, které jsme prosadili, je strašně moc. Portál občana, Portál podnikatele, Bankovní identita, projekt Moje daně a další. To jsou všechno další věci, které jsou pozitivní.

Minulý týden jsem také navštívil naše sestřičky, ještě znovu jim strašně moc děkuji za všechno, co pro nás udělali v rámci pandemie. Byl jsem v Thomayerově nemocnici, byl jsem v IKEMu. Takže ještě jednou strašně moc díky za všechno, co jste udělali pro naši zemi a pro naše občany v rámci pandemie. Teď, doufám, že se všichni postupně vrátíme do normálu. Hlavně nezapomeňte: očkujte se. To je to nejdůležitější, to vám pomůže, abyste se nemuseli testovat. Je to zdarma, je to dobrovolné, ale je to důležité pro nás všechny.

Já vám za to moc děkuji.

