Premiér Babiš: Frontex chystá ke spuštění elektronický kontrolní systém

Do varšavského sídla téhle agentury jsem přijel jako první premiér. Pokračuju v mém diplomatickém tažení proti ilegální migraci. A jak už mám ve zvyku, zajel jsem do terénu přímo za odborníky. Chtěl jsem poznal jejich názor a zjistit z první ruky, jak se nám vlastně proti pašerákům a nelegálním migrantům daří bojovat. Ještě předtím jsem si podrobně prostudoval výroční zprávy Frotexu.

Úkol agentury není jen chránit hranice Evropy proti pašerákům, ale taky vracet nelegální migranty, kteří nemají nárok na azyl. Ukázali mi operační centrum s obří obrazovkou a způsob, jak jsou schopní odhalit podezřelé pohyby. Nejen na moři, ale i na souši. Ukázali mi ze záznamu, jak detekovali kamion, který nabral migranty. Jeho polohu předali policii, která ho zadržela ještě před hranicemi Schengenu. Celou dobu ho byli schopní sledovat: od telefonátu řidiče až po zadržení policií. Frontex je na tenhle monitoring fakt skvělý. Používají nejmodernější technologie a díky nim můžou bojovat nejen proti pašerákům lidí, ale i třeba drog, zbraní, cigaret nebo paliva. I to jsem viděl na sále v reálném čase. Zachytili předávku obrovského nákladu pašovaných cigaret do Španělska.

Vynikající práci odvádí i při navracení nelegálních migrantů do zemí jejich původu. V roce 2014 vypravili 40 letů nazpátek. Minulý rok to bylo už 430 letů. Pořád tady ale máme 700 tisíc ilegálních migrantů, kteří by měli Evropu opustit. Já jsem se s lidmi z Frontexu shodl, že právě jejich agentura by měla vyjednávat jménem celé Evropy se státy, odkud lidi migrují. Jako jednotná síla budeme mít u vlád Afghánistánu, Pákistánu a dalších zemí mnohem lepší vyjednávací pozici.

Ještě jedna věc mě zaujala a je určitě skvělá. Frontex chystá ke spuštění elektronický kontrolní systém. Bude určený pro občany zhruba 60 zemí, které nemají s Evropou vízovou povinnost a přicházejí sem jako turisté. Program se jmenuje ETIAS a je podobný jako mají ve Spojených státech ESTA. Měl by naběhnout v roce 2021. Abychom měli lepší kontrolu o tom, kdo k nám cestuje, budou mít tito cizinci povinnost se 72 hodin předem elektronicky registrovat.

Tohle všechno jsou užitečné věci a Frontex je super. Ale mě jako byznysmena bijí do očí dva problémy, o kterých nemůžu nemluvit. A hlasitě je řeším už nějaký čas na všech jednáních s evropskými politiky.

Zaprvé: PROČ chce Evropská komise použít z evropského rozpočtu dalších 25 miliard Euro, když navyšujeme obranné rozpočty v rámci našich závazků NATO? Nebylo by lepší vyjednat dohodu s USA, Kanadou a Tureckem, abychom mohli síly NATO použít proti pašerákům ve Středomoří? Peníze bychom měli spíš dávat na investice. Třeba teď jsme vyhlásili program pro mateřské školky za 600 milionů a žadatelé je on-line vyčerpali za 16 sekund! A neuspokojené žádosti dosáhly 2,5 miliardy. Požádal jsem paní ministryni Kláru Dostálovou, abychom hledali další peníze na tento program.

A teď nepřihřívám polívčičku naší zemi. Třeba peníze do dopravní infrastruktury jsou potřeba po celé Evropě. Jak nedávno ukázala tragedie zříceného mostu v Janově. Všechny země začaly prověřovat svoje mosty.

Zadruhé: proč máme zvyšovat počet příslušníků Frontexu z 1500 na 10000? A jeho rozpočet z 1,3 na 11,3 miliard? Skok o 10 miliard euro na 7 let je strašně moc. Tyhle cifry jsem absolutně nepochopil a když jsem se ptal specialistů přímo v centrále Frontexu, kdo třeba ten plánovaný počet zaměstnanců vymyslel, ani oni sami mi nebyli schopní odpovědět.

Už nejsme v roce 2015, kdy se Itálie a Řecko bortily pod náporem migrantů. Počet nelegálních příchodů klesl o 90 procent. Každá přímořská země má svou vlastní pobřežní stráž. Dál máme v Evropě vyčleněných 7000 policistů členských zemí, které můžeme vyslat kamkoli, kde nastane krize. Loni Česká republika vyslala v rámci aktivit Frontexu 160 policistů, tenhle rok je připravená vyslat na základě podepsané dohody 173 policistů. Takže já říkám, namísto osminásobného nafukování Frontexu, pojďme dát část peněz radši do dohod se severoafrickými státy. Jejich jižní hranice má být ta, na které nelegální migraci zastavíme. A Africe pomůžeme v těch zemích, odkud lidi odcházejí.

