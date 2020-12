Premiér Babiš: Já jsem viděl ta zvěrstva, co se děla v té věznici

reklama

Tak, pane poslanče, děkuju za pochvalu. Říkáte, že jsem skvělý, tak to je fakt dobrá zpráva. Vy mě stále interpelujete s tou věznicí. Já jsem vám 8. prosince napsal dopis, kde jsem shrnul ta fakta, kde píšu: Rád bych vám připomněl, že tato jedinečná kulturní památka s pohnutou minulostí chátrá již desítky let a žádná vláda před naším příchodem s tím nic nedělala. Dokonce ani žádná vláda pod vedením ODS, která se podílela na vládě zhruba 12 let. Věznice byla navíc od roku 1991 do 1994 ve vlastnictví vašeho města - minule jste lhal, že nebyla - které již po třech letech nečinnosti to prodalo státu za 16,5 milionů korun.

Až na základě mé návštěvy - protože jsem skvělý, jak říkáte - v květnu 2016 v pozici ministra financí se konečně podařilo dát věci do pohybu. Ano, já jsem viděl ta zvěrstva, co se děla v té věznici. A díky uzavřenému memorandu o spolupráci v roce 2016, které jsem tehdy inicioval, a následně převodu areálu věznice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2017 jsme mohli konečně zahájit přípravy na rekonstrukci této významné památky, o které vy jenom mluvíte a neudělal jste vůbec nic.

Ještě v témže roce jsme zajistili studii jak využití bývalé věznice, tak i rozmístění jednotlivých státních institucí na území města. V roce 2018 schválila regionální dislokační komise záměr vybudovat v areálu důstojné muzeum totality - nevím, proč jste to neudělali po revoluci hned - a umístit zde okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační službu.

V roce 2019 schválilo Ministerstvo financí investiční záměr na rekonstrukci areálu věznice. Na realizaci přípravných prací již bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 90 milionů korun. Celková částka na rekonstrukci je 436 milionů. Díky mně, pane kolego, díky mně. Protože jsem skvělý, jak říkáte.

Není pravda, že se ve věci nic neděje. Na jaře letošního roku bylo z areálu věznice vyvezeno 133 tun odpadu a sutě, budova byla rovněž v červenci tohoto roku poprvé v historii kompletně stavebně technicky zaměřena. V současné době v areálu probíhají dva povinné průzkumy a to stavebně technický a stavebně historický průzkum. Následně bude mimo jiné zpracován archeologický průzkum, připravena dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace provedení stavby a samotná rekonstrukce. Vše na základě transparentních veřejných zakázek. Dokončení rekonstrukce se předpokládá v roce 2028.

V podrobnostech odkazuji na harmonogram, který tvoří přílohu dopisu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se veškeré práce snaží maximálně urychlit, nicméně je třeba respektovat právní předpisy s ohledem na to, že se jedná o významnou nemovitou kulturní památku. Místo vaší kritiky bych naopak očekával poděkování za to - ale vy jste mi vlastně poděkoval - že na rozdíl od mých předchůdců i z řad ODS i na rozdíl od vás jsem učinil a činím reálné kroky k záchraně unikátní památky ve vašem městě, kde jste starosta a neudělal jste pro to vůbec nic.

Rád bych také připomněl, že město Uherské Hradiště dostává mnohem víc peněz od státu, než před mým nástupem do politiky. V roce 2013 získalo město ze státního rozpočtu 115 milionů korun, v roce 2019 už 132,4 milionů korun, přestože jste se na rekonstrukci věznice odmítli finančně podílet. Doufám, že to slyší všichni obyvatelé Uherského Hradiště. Váš primátor se odmítl podílet. Současně nevím, z čeho usuzujete, že stát odmítl vaší žádost o odkoupení věznice. Žádnou takovou žádost neeviduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Závěrem si vás, vážený pane starosto, dovoluji upozornit na speciální webovou stránku ÚZSVM, která věnuje aktuálnímu dění ve věznici, její historii i plánu do budoucna www.uszvm.cz v jedničce uh (?). Kontaktní osobou ve věci rekonstrukce bývalé věznice je generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

Takže máte to černé na bílém. Já mám ještě tady přehled veškeré korespondence s vaším městem. 30. 11. 2017 jsme vás požádali o vyčíslení finanční částky v korespondenci. 22. 2., to znamená - kolik je to - tři měsíce potom, jsme vás urgovali. Ani za tři měsíce nejste schopen odpovědět. 2. 3. 2018 - (Předsedající upozorňuje na čas.)

