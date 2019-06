Premiér Babiš: Je nutné najít správné kandidáty pro klíčové posty v EU

Premiér Andrej Babiš v rámci cesty do Bratislavy nejprve vystoupil v panelové diskuze Forbes Global Under 30. Před začínajícími podnikateli mluvil o začátcích svého podnikání a představil ČR jako perspektivní trh pro investice. Český premiér se během návštěvy Bratislavy setkal s šéfredaktorem Forbes US panem Randallem Lanem a vydavateli Forbes pro ČR, Maďarsko a Slovensko Peterem Bareczem a Erikem Conradem.

Andrej Babiš jednal se svým slovenským protějškem Petrem Pellegrinim. Andrej Babiš jednal se svým slovenským protějškem Petrem Pellegrinim. „S premiérem Pellegrinim jsme diskutovali o vyjednávání postů v rámci Unie před Evropskou radou. Nyní ale není vhodné mluvit o konkrétních jménech,“ řekl po jednání se slovenským premiérem předseda vlády České republiky. Po společném jednání se oba premiéři přesunuli na zahájení panelové diskuzena téma Vize pro Evropu, věnované budoucnosti EU.

Předseda vlády České republiky hovořil na konferenci GLOBSEC o společných evropských cílech. „Je nutné najít správné kandidáty pro klíčové posty v EU. Pro země V4 musí být nové obsazení unijních institucí geograficky spravedlivé,“ zhodnotil Andrej Babiš priority České republiky v rámci budoucnosti evropské politiky.

Konference GLOBSEC se zúčastnil například vyjednávač EU pro Brexit Michel Barnier, americký senátor Ron Johnson, srbský prezident Alexander Vučič, zakladatel magazínu Forbes Steven Forbes, jezdec Formule 1 Nico Rosberg, slovenský prezident Andrej Kiska a mnoho dalších hostů.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bývalá novinářka: Dnes demonstruje samozvaná elita proti občanům. Člověk v tísni a vybraní lidé přesvědčující školáky. Už je zjevné, že chtějí svrhnout vládu Kdyby Babiš rezignoval? Pak by chtěli konec Zemana i nové volby. A v těch... Publicista Vyoral řešil podivné počty „chvilkařů" Babiš mluvil před podnikateli v Bratislavě. Protesty proti němu jsou prý naprosto hloupé Podle Babiše zařídili ošklivé články v zahraničním tisku naši aktivističtí novináři. A doplatí na to všechny české firmy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV