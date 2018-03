Premiér Babiš: Jsem proti tomu, aby byl Ondráček předsedou komise

Komunistického poslance Zdeňka Ondráčka v pátek zvolila sněmovna předsedou komise pro kontrolu GIBS.

Bohužel.

Můj osobní postoj je známý už dlouho. Jsem PROTI. Svůj názor jsem řekl už v prosinci minulého roku, i tady na Facebooku. A řekl jsem ho jasně, stručně a naprosto jednoznačně. Tak myslím, že to každý ví. Jsem proti tomu, aby byl právě tento člověk předsedou komise. Tečka.

V komisi pro kontrolu GIBS sedí zástupci téměř všech parlamentních stran. Je důležité, že tam nebude sedět Zdeněk Ondráček sám a komise naštěstí rozhoduje ve většině. Je tam i Ivan Bartoš za Piráty, jsou tam naši, jsou tam sociální demokrati, většina stran tam má své zástupce. Volil se už jen předseda této komise. No a dohodou VŠECH stran ve sněmovně připadla pozice předsedy na KSČM. Ti nominovali Zdeňka Ondráčka. Byli jsme, jak víte, proti. Opakovaně. Třikrát nebyl zvolen. Žádali jsme je, ať nominují jiného kandidáta. Vyzývali jsme je. Nevyhověli nám.

Hlasování proběhlo v pátek. Když jsme to ráno na klubu debatovali, bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude. Polovina znamená 33 poslanců. Ve sněmovně bylo přítomno 30 poslanců za SPD a KSČM. S našimi by tedy dali dohromady nějakých 63 hlasů. A to by Ondráčkovi ke zvolení nestačilo. Takže je jasné, že byl zvolen i hlasy takzvaného “Demokratického bloku.”

Jak asi víte, bylo to tajné hlasování. Tak mě hned napadají otázky. Využili ho někteří poslanci “Demokratického bloku”, aby nám hodili pod nohy další klacek? Aby rozpoutali další mediální masáž na téma “obrana demokracie”? Proč jim najednou nevadilo, že Ondráček sedí ve sněmovních komisích už od roku 2013? A taky, proč vlastně Občanské fórum nezakázalo komunistickou stranu hned po revoluci? Asi naivní dotaz, já vím. Ale ptal jsem se na to pana Michala Horáčka, který u těch debat v listopadu 1989 seděl, a neodpověděl mi. Takže teď tady musíme řešit, že komunista, který mlátil studenty na Národní třídě, je předseda nějaké komise.

Rád bych vyzval pana Ondráčka, ať se omluví, nebo ať rezignuje. Bylo by to namístě.

Ale to není celé. Tohle jsem zjistil po hlasování: z řad “demokratických stran” chybělo neuvěřitelných 21 poslanců.

DVACET JEDNA poslanců. A Zdeněk Ondráček byl zvolen O DVA HLASY. Největší absenci měli překvapivě poslanci z ČSSD, TOP 09 a Piráti. Asi jste všichni četli na Facebooku tenhle souhrn:

Chyběli:

3 poslanci ze 7 z TOP 09 (absence 43 %)

8 z 15 poslanců ČSSD (53 %)

6 z 22 poslanců Pirátů (27 %)

1 z 6 poslanců STANu (17 %)

1 z 10 poslanců KDU-ČSL (10 %)

2 z 25 poslanců ODS (8 %)

CELKEM: 21 poslanců

Víte, já se nechci ptát, kde byli, nebo proč tomu nezabránili. Sám jsem se omluvil, nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu, měl jsem kolegy víc přesvědčovat. Omlouvám se. Ale pokud na tom takzvanému “Demokratickému bloku” tak záleželo, měli aspoň dva jejich z jejich 21 absentujících poslanců přijít do práce.

Jsem zvědavý, zdali navrhnou odvolání Ondráčka. Pokud ano, tak já budu samozřejmě hlasovat PRO jeho odvolání. A tentokrát klub přesvědčím.

A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

