Premiér Babiš: Jsem rád, že Česká republika konečně nemá trestně stíhaného premiéra

Čau lidi. Jo, určitě už to víte. Ví to už všichni. Teď v pátek se stala nejdůležitější věc, která se týká mě a mojí rodiny za poslední dva roky. Mám pocit, že od doby, co jsme se s Monikou vzali. A od chvíle, kdy mě policie začala stíhat. A od doby, co máme Ellu. Od doby, co Vivi odjela studovat do Španělska.

Státní zástupce ZASTAVIL trestní stíhání mě a mé rodiny.

Vyjadřoval jsem se k tomu snad deset tisíckrát a moje slova se potvrdila. Jsem rád, že Česká republika konečně nemá trestně stíhaného premiéra. Mimo jiné se tak splnilo přání spolku Milion chvilek pro demokracii, a spousty lidí včetně všech předsedů politických stran, co jich tu máme. Mám velkou radost.

Tak jo. A teď mám pro vás hned na začátek nálož věcí, které se nám tenhle týden podařilo dotáhnout, a které se naprosto konkrétně podepíšou na lepším životě vás všech. Jedem.

Důchody. Sněmovna schválila náš návrh na další zvýšení měsíčního důchodu průměrně o 900 korun. Jen letos přidáváme víc než minulé vlády za 5 let dohromady. Zdravím všechny seniory, ve zvyšování vaší životní úrovně budeme pokračovat, tak jak jsme slíbili. V roce 2021 musí být průměrný důchod nejmíň 15.000 korun. Mimochodem, každý ví, že nárůst důchodů na tento rok a slevy na jízdném schválila ještě naše menšinová vláda hnutí ANO bez sociální demokracie. Teď v tom trendu pokračujeme. A čekáme na návrh důchodové komise, který posoudíme. Ale máme vlastní představy, jak narovnat důchody mezi muži a ženami, a taky které profese by měly jít dřív do důchodu. Věk odchodu do důchodu prodlužovat určitě nebudeme.

EET.

Sněmovna schválila další fázi. A díky tomu se sníží i DPH na vodné a stočné z 15 na 10 procent, u stravovacích služeb a podávání nealko nápojů jsme snížili už v první fázi z 21 na 15, teď znovu snižujeme a to na 10 procent, a u spousty odborných služeb snižujeme z 21 na 10 procent. Kdyby opozice rok a čtvrt „státotvorně“ neobstruovala, mohli mít lidi tyhle výhody už dávno.

Ale co.

Novela taky přináší off-line možnost pro menší živnostníky, kteří podnikají sami nebo mají nejvýš dva zaměstnance a mají hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně.

Děkuju Aleně Schillerové za její urputnost. Nenechala se opozicí odradit a chodila tak dlouho do sněmovny, vysvětlovala a řečnila, až se to nakonec povedlo. Potom, co jsem EET zavedl a Ústavní soud potvrdil, že se jedná o naprosto legitimní nástroj, se jí podařilo prosadit další fázi. Asociace hotelů a restaurací ČR nám za to dala oficiální pochvalu, protože podnikatelé moc dobře ví, že EET znamená hlavně spravedlnost na trhu. Proto ji taky podporují dvě třetiny lidí v téhle zemi. Moc dobře ví, že vyšší důchody a platy by nikdy nebyly, kdyby se nám nepodařilo líp vybírat daně. Když jsem začínal v roce 2013, odhadoval Český statistický úřad, že je tady 130 miliard zatajených tržeb. EET přinesla jen za první dva roky od spuštění 20,2 miliardy korun navíc nám všem. A to nemluvím o kontrolním hlášení. Patříme teď do dvacítky zemí Evropské unie, které mají elektronickou evidenci tržeb. Alena Schillerová má pravdu, když říká, že už je to pevná součást naší ekonomiky a už ji nikdy nikdo nezruší.

Cena dat a volání. Sněmovna schválila náš návrh na jednodušší přechod k jinému operátorovi. Jednohlasně, to se jen tak nevidí, takže za to všem děkuju. Už žádné poplatky, čekání a složitá administrativa, když chcete změnit operátora. A platí to i pro živnostníky, kterých je u nás 1 milion aktivních a 2 miliony registrovaných. Je to jen jedno ze spousty opatření, jak uvolnit cestu k nižším cenám pro lidi. Makáme na tom už dlouho společně s Karlem Havlíčkem, Vladimírem Dzurillou a Patrikem Nacherem a neustále jednáme s operátory. Výsledky už teď vidí každý. O2, Vodafone i T-Mobile začali nabízet lepší podmínky.

Vždyť za 6 let si vyplatili operátoři 68,2 miliardy korun dividend.

Vodafone 3,1 miliardy

T-Mobile 24,6 miliardy

O2 a Cetin 40,5 miliardy

Neuvěřitelná čísla. To jde všechno z vašich kapes, vážení uživatelé mobilních operátorů. Mají evidentně hodně prostoru kam se posunout v cenách pro lidi. Díky našemu tlaku se to daří. Stoupá objem dat v balíčcích. Někde i třikrát. A to u všech operátorů.

Už v březnu tohoto roku jsem psal o tom, jak je pro ceny mobilních dat a volání důležité, aby na našem trhu nefungoval monopol "velké dvojky". Tedy dvou největších operátorů, kteří sdílejí infrastrukturu. Teď v létě nám dala zapravdu Evropská komise, která konstatovala, že podle předběžných závěrů jejího šetření dohoda mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž.

ALE dokud nebudeme na úrovni států, jako je Itálie, Anglie nebo Rakousko, kde neomezené volání, SMS a 40 GB dat stojí do 600 korun, tak budeme dál na operátory tlačit. Za pár dní budeme mít v ruce mezinárodní studie, které srovnávají data v evropských zemích, tak uvidíme, jak jsme se posunuli.

Jízdenky. Sněmovna schválila, že budeme moct používat jednu jízdenku, i když přestupujem mezi vlaky různých dopravců.

Platy ve státní sféře. Velice jsem podpořil návrh Aleny Schillerové, že dáme všem stejně 1500 korun do tarifu. Jsem rád, že s tím ČSSD souhlasila.

Je to spravedlivější řešení, než kdyby platy rostly o procenta, protože se tím pádem nebudou rozevírat nůžky mezi těmi, co mají nízké příjmy a těmi, co mají vysoké platy. Vlastně jsme tím navázali na to, s čím jsme začali už loni. Už tehdy jsme přidávali různým profesím tak, abychom narovnali rozdíly. Na koalici jsme se taky dohodli, že zrušíme nejnižší platovou třídu číslo 1, která byla fakt nedůstojná, takže ti, kteří v ní byli, si polepší kromě 1500 korun i o 3,5 procenta. Týká se to nejen třeba kuchařů, uklízeček, ale i kulturních a sociálních pracovníků.

Nejvíc porostou učitelé, ti budou mít průměrně o 10 procent, to znamená v průměru 3.684 korun navíc. Ale o nich jsem vám psal už podrobně v minulém hlášení včetně grafů.

Co mě teda ale úplně dostalo, bylo to divadlo, co se rozjelo tenhle týden kolem zdravotnictví.

Vezmu to od začátku.

Asi jste viděli v televizi zástupce samozvaného krizového štábu, který zdaleka nemůže mluvit za české zdravotnictví. Přesto strašili kolapsem a krizí českého zdravotnictví a žádají rozpuštění 25 miliard z rezervního fondu pojišťoven. Snaží se ve společnosti vyvolat strach, že selhává péče v nemocnicích, pacienta si berou za rukojmího a veřejně tvrdí, že pokud se nepřidají další peníze už nad rámec rekordně vysokých výdajů v českém zdravotnictví, tak se zhorší péče. Já jsem ale dostal asi 20 reakcí na podporu ministra Vojtěcha a ani jednu proti.

Prostě další klasická vydíračka, kterou odbory pravidelně opakují už od své kampaně z roku 2011 „Děkujeme, odcházíme“. Tehdy v době ekonomické krize chtěli navyšovat platy ve zdravotnictví. I tahle současná kampaň je organizovaná stejnými lidmi a stejnou PR agenturou. Klasika. Dokonce za to tehdy dostali PR cenu.

Jenže teď je situace úplně odlišná. Zdravotnictví se daří jako nikdy dřív. Nikdy nešlo na zdravotní péči tolik peněz. Nikdy nebyly ve zdravotnictví tak vysoké platy. Nikdy jsme neléčili tolik lidí moderními léky. A hlavně nikdy se neřešily problémy jako nyní. Zkrátka nikdy nebylo tak dobře v tomto oboru, jako dnes. Ať už to zní jako klišé, nebo ne, je to prostě pravda. A v této době prosperity se odbory rozhodly vytvořit samozvaný krizový štáb a rozjet lživou kampaň a strašit lidi.

Mám z toho pocit, že jim nejde o pacienty nebo zdravotníky, ale jen o sebe. Podle toho taky vypadá složení toho štábu. Kromě zdravotnických odborů je tam pár nemocnic, které zablokovaly dohodu se zdravotními pojišťovnami. Protože si myslely, že si nátlakem na Ministerstvo zdravotnictví vylobbují lepší podmínky než ostatní. Přitom 80 procent nemocnic se dohodnout chtělo a souhlasily s úhradovou vyhláškou.

Takže tyhle nemocnice reprezentují jen zlomek lůžek v republice. To samé udělala Charita ČR v segmentu domácí péče, za kterou mluví náměstek hejtmana Moravskoslezské kraje za KDU-ČSL! Taky člen štábu. Další, kdo chtěl pokoutně získat něco navíc.

Přitom mně přišly dva dopisy od Grémia managerů agentur domácí péče, ve kterých její zástupci velmi oceňuji spolupráci s ministrem Vojtěchem, s úhradovou vyhláškou souhlasí a odmítají aktivity krizového štábu! Odmítavý dopis s aktivitami krizového štábu mi poslala i Česká asociace sester, ačkoliv jeden její člen se ke krizovému štábu přidal. Pak je tam Česká lékařská komora. No jasně, ta je totiž vždy v opozici proti nám a využije každé příležitosti na nás zaútočit. Škoda, že s námi nechce spolupracovat a místo toho jen kritizuje. Seznam zakončují organizace, které ale ty, o kterých říkají, že je zastupují, ve skutečnosti vůbec nezastupují. Svaz pacientů. No s těmi pravými zástupci pacientů v ČR pan ministr Vojtěch skvěle spolupracuje. Mají na ministerstvu Pacientskou radu a podílejí se na přípravě zákonů a pomáhají zlepšovat naše zdravotnictví. No tak to jsou ve zkratce ti hlavní, kteří tady v době, kdy se daří, vyvolávají dojem krize.

Tenhle samozvaný krizový štáb VŮBEC nezastupuje české zdravotnictví. VŮBEC. Já osobně jsem nedostal od nikoho mimo tohoto “krizového štábu” žádné kritické vyjádření.

Vím, že lékaři na tom byli podobně jako učitelé nebo pracovníci v sociálních službách. Já osobně to s jednotlivými ministry řeším. Jsou to historické dluhy minulých vlád, které na otázky platů lidí pracujících ve veřejném sektoru kašlaly a bylo jim jedno, že lékaři odcházejí do zahraničí a učitelé nejsou motivovaní ke své práci a odcházeli ze škol. I proto nám teď chybí matikáři nebo učitelé cizích jazyků.

Že ale vydírací taktiku zkouší zdravotničtí odboráři na nás, je docela sprosťárna. Byla to přece naše vláda, která rekordně zvedla platy zdravotnickému personálu, za což mi odboráři v dopise z konce minulého roku dokonce děkovali. Podotýkám, že to byli ti samí, kteří teď straší tím kolapsem. Vypouští vlastně svým způsobem fakenews a používají k tomu vlastní PR agenturu, která jim má pomoct v tlaku na stát a ve strašení veřejnosti. A to přitom se za nás postavili otevřeným dopisem zástupci České lékařské společnosti JEP, Koalice soukromých lékařů i České stomatologické komory.

Podporu nám vyjádřili i Asociace děkanů lékařských fakult, mnoho ředitelů nemocnic, lékařských kapacit nebo Svaz průmyslu a dopravy. Musím říct, že mě tak masivní podpora opravdu potěšila a ukazuje, že jdeme správnou cestou.

Pojďme si říct, jak je na tom skutečně naše zdravotnictví. Ne podle nějakých názorů nebo pocitů, ale podle celoevropských analýz od předních expertů na srovnávání úrovně jednotlivých zdravotnických systémů. Jmenují se Health Consumer Powerhouse a Euro Health Consumer Index. Je to materiál od profesora Arneho Björnberga, který srovnává úrovně zdravotnictví v jednotlivých zemích EU podle různých kritérií. Dělá to 12 let po sobě a je to uznávaná publikace.

Mezi kritéria hodnocení patří práva pacienta, čekací doby, služby hrazené státem, onkologická léčba, úmrtnost novorozenců, potraty, sebevraždy, rakovina, prevence, vakcinace, léky, a spousta dalších. Prostě obrovská hromada dat, která má dostačující vypovídací hodnotu.

No a na základě těchto kritérií bylo v roce 2018 vyhodnocené jako nejlepší zdravotnictví v rámci EU Švýcarsko, pak Nizozemsko, Norsko a Dánsko. Česká republika dopadla tradičně velice dobře. Jsme na 14. místě, dokonce jsme za jediný rok poskočili nahoru o dvě místa. Jsme těsně za Německem, které je na 12. místě. Jsme před zeměmi, jako je Velká Británie, která je na 16. místě, Slovensko na 17. místě, Španělsko na 19. místě. Nejhůř dopadlo Polsko, Maďarsko a Rumunsko, které jsou na 32., 33., 34. místě.

Naši doktoři jsou skvělí. Máme jedny z nejlepších kardiologů a neurochirurgů na světě. Máme skvělé výsledky i v dalších oborech. Osobně se znám se spoustou skvělých lékařů, třeba s panem profesorem Jaroslavem Štěrbou, dětským onkologem z Brna, za kterým jezdí rodiče z celé republiky i ze Slovenska. Masarykův onkologický ústav jsem osobně navštívil a když jsem ty děti viděl, měl jsem slzy v očích. Následně mu moje nadace koupila v roce 2013 za 6,2 milionu nový navigační chirurgický systém. Máme super systém komplexních onkologických center po celé republice, který zachraňuje tisíce životů ročně. Schválně si přečtěte, co k tomu napsal Adam Vojtěch na Twitteru. Pacientovi v pátek diagnostikovali nádor a v pondělí nastupuje na léčbu.

A tohle mi napsal jeden doktor, který se specializuje na jaterní chirurgii nádorů: „Za posledních několik se výrazně prodloužila doba přežití nemocných po operaci jater pro nádory z původních 30 procent v pětiletém intervalu po operaci na současných 50-60 procent, což svědčí o kvalitě zdravotní péče." Čekací doba na operaci je kratší, na klinice kde léčí není větší než 1 měsíc. Naše zdravotnictví je na špičkové světové úrovni. Tečka.

Jasně, já vím, že někteří lékaři stále pracují třeba za 250 korun na hodinu a není to žádná sláva, že mají obrovské množství přesčasů. Proto tolik investujeme do zdravotnictví, navýšili jsme peníze pro lékařské fakulty, abychom zlepšili platové podmínky pedagogů a pracovní podmínky.

Minule jsem vám napsal pár čísel, tak si je můžeme cvičně zopakovat. Do zdravotnictví jde nejvíc peněz v historii naší země. Náklady na zdravotní péči stouply z 220 miliard v roce 2013 na 310 miliard v roce 2019. To je skok 90 miliard za šest let. Za první pololetí byly příjmy 127 miliard, to je oproti stejnému období v minulém roce o 10 miliard víc. Po mém jednání se zdravotními pojišťovnami, které slíbily rozpuštění rezerv o 6 miliard, budou příští rok náklady na zdravotní péči 340,9 miliard, to znamená, že meziročně stoupnou o 30 miliard. To nikdy nebylo. O zdravotních pojišťovnách jsem vám psal už v předchozím hlášení.

Takhle tedy rozhodně nevypadá kolabující systém. Samozřejmě, že odborářům přispěchala na pomoc ČSSD, která nás na koaličním jednání začala trénovat ze zdravotnictví.

Tak jo, naši koaliční partneři se chtějí bavit o zdravotnictví?

Beru.

Je to moc dobře, že chtějí. Po tom, co napáchal jejich ministr zdravotnictví šnajdroid Svatopluk Němeček ve vládě pana Sobotky, si toho máme hodně co říct. Museli jsme toho tolik napravovat, že by to zabralo celé hlášení, tak jen pár zajímavostí pro představu.

V roce 2014 pan Němeček slavnostně novinářům představil 12 priorit, na kterých bude jeho ministerstvo pracovat. Výsledek? Polovinu z nich vůbec neudělal, 5 se jich nepovedlo a jenom o jedné se dá říct, že má nějaký smysl. Teď mám na mysli sběr dat na Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Kdo na to máte nervy, tak si můžete dát jeho tehdejší tiskovku.

Jinak totální zoufalství. Pan Němeček slíbil stabilizovat, zefektivnit a zprůhlednit české zdravotnictví.

Aha.

To řekl člověk, který nakoupil jako ředitel ostravské nemocnice Cyberknife předražený o 65 milionů, netransparentně politicky rozhodoval o přidělování zdravotnických přístrojů, jako magnetické rezonance, cétéčka a další. Takže nebyla žádná novinka, když na konci roku 2017 přebral ministerstvo náš Adam Vojtěch, že ekonomická situace některých nemocnic je velmi špatná. Neexistovala žádná transparentní pravidla pro jejich hospodaření, ani jejich ředitelé nebyli nijak motivovaní efektivně hospodařit.

My jsme udělali analýzu zadlužení nemocnic, zavedli sdružené nákupy v nemocnicích, přijali protikorupční opatření, třeba bezpečnostní prověrky ředitelů, a nastavili pravidla pro odměňování všech ředitelů, kteří spadají pod ministerstvo, tak aby cítili rozdíl mezi dobrým a špatným hospodařením ve své vlastní peněžence. Jak zachází nemocnice s penězmi, kontrolujeme systematicky a díky našemu hnutí do něj může kouknout i každý z vás, protože jsme prosadili zveřejňování smluv na internetu.

Naopak za ministra Němečka, jak to tak vypadá, byla nulová kontrola hospodaření nemocnic a krylo se tak brutální rozhazování peněz.

Rval jsem si jako ministr financí vlasy, když jsem viděl, jak to pan Němeček vede a ještě k tomu chce další a další peníze. Prý na platy zdravotníků. Pochopitelně jim nikdy nepřišly. Já tomu panu Němečkovi začal v jednu chvíli říkat Šnajdroid, protože bylo všeobecně známé, že si ho vodí Marek Šnajdr, náměstek za ODS. Nám se podařilo jeho vliv aspoň částečně odstřihnout, když jsme vyměnili několik ředitelů velkých nemocnic a zavedli jasná pravidla pro hospodaření.

Ale než jsme přišli, tak těch průšvihů stihli političtí podnikatelé nasekat mraky. Na “bonusech” zmizely z nemocnic stamiliony. Hlavně z Homolky. Další stovky milionů se rozprášily, když nemocnice nakupovaly vybavení ne podle zákona o veřejných zakázkách, ale přímo od vybraných dodavatelů. Už v roce 2012 a 2013 upozorňoval Nejvyšší Kontrolní Úřad, že rozdíl v nákupu TĚCH STEJNÝCH věcí se liší mezi nemocnicemi o DESÍTKY I STOVKY PROCENT. Já v té době teprve objížděl města a burcoval lidi do voleb. Možná si někteří pamatujete můj projev o společném nákupu toaleťáků… A koukejte, po několika letech už společné nákupy fungují. Nejen na ministerstvech, ale v i nemocnicích.

Co naštěstí panu Němečkovi neprošlo, byla vyhláška o kmenových buňkách. Tehdy odborníci říkali, že nejsou vyzkoušené jako bezpečná léčba, ale i tak pan Němeček tlačil na to, aby se zavedly a proplácely ze zdravotního pojištění. Koukal z toho kšeft snů pro dva podniky, které by dostávaly 100 tisíc za pacienta. Celkem bylo pacientů 40 tisíc, čili 4 miliardy ročně z kapes daňových poplatníků. No, nestalo se.

Pan Němeček taky personálně zdevastoval úřad Ministerstva zdravotnictví, kde byl podstav 40 procent. Já mu během jeho úřadování poslal 24 dopisů, ve kterých jsem žádal různé nápravy a vysvětlení. Odpověděl mi sotva na půlku z nich. Nechtějte vědět, jak.

Teď už ale končím s negativními věcmi. Nechci, aby vám bylo při čtení hlášení zle. A přejdu na to, co se nám podařilo napravit a udělat.

Tak třeba dokončení strategie Zdraví 2020 a příprava strategie do roku 2030, oboje řeší prevenci nejzávažnějších onemocnění a zásadní problémy českého zdravotnictví. Spuštění reformy psychiatrické péče. Reforma postgraduálního vzdělávání lékařů. Navýšení kapacit lékařských fakult a středních zdravotnických škol, zvýšení rozpočtu na odměňování kantorů. O tom jsem vám psal mockrát, je to záruka, že dál poroste počet doktorů a sester. Projekt Studuj zdrávku. Umožnění vstupu inovativních léčiv a léčiv pro vzácná onemocnění na náš trh. Podpora praktických lékařů a zubařů v odlehlých regionech. I o tom jsem vám psal. Spustili jsme taky pilotní projekt k paliativní péči.

A hlavně. Vytvořili jsme stabilní a spravedlivý úhradový mechanismus. Loni se poprvé v dějinách povedlo uzavřít dohodu se všemi segmenty, letos s významnou většinou. Kromě objemu peněz, který pro jednotlivé segmenty určuje zdravotnická vyhláška, pojišťovny nad její rámec už v tomhle roce rozpustily rezervy 3,3 miliardy. Jsou určené hlavně na dostupnost kvalitní zdravotní péče pro všechny regiony, proto například nemocnice Šumperk, Jesenice, Znojmo, Nové Město na Moravě, Lužická nemocnice v Rumburku, kterou jsme zachránili, dostaly od VZP 120 milionů korun navíc. Tyto rezervy, na základě mého jednání se všemi zdravotními pojišťovnami, budou na příští rok navýšené na 6 miliard. Jsou určené pro nemocnice, které poskytují víc péče, než dostaly limity v úhradové vyhlášce. Moderní terapie, centrová péče. Takových pacientů za rok 2018 bylo 64 tisíc a meziročně jejich počet stoupl o 7 tisíc. Jsou to nejtěžší onemocnění jako rakovina, roztroušená skleróza a další.

Dál budou rezervy určené na cílenou péči, a péči v regionech u stomatologů a praktiků. Od roku 2021 má vzniknou DRG systém, to znamená, že se budou narovnávat úhrady za stejné zdravotní úkony mezi jednotlivými nemocnicemi. Podle odhadů expertů si to vyžádá asi 20 miliard ročně. Proto je nesmysl rozpouštět rezervy. Protože máme jasný plán jak je rozumně, odpovědně a cíleně v příštích letech využít.

Je taky potřeba rezervy použít na speciální úhrady pro náročné a vysoce specializované výkony. Pro pacienty v Thomayerově nemocnici, novorozence, transplantace v IKEMU… Takže pro rezervy, které by samozvaný krizový štáb rád zase rozpustil ve mzdách, a které chce určovat centrálně, což je nesmysl, máme dobře promyšlený plán.

Nejdůležitější věta, kterou jsem si zapamatoval z jednání s pojišťovnami, byla, že stávající výše úhrad v úhradové vyhlášce dává předpoklad, aby všude byla dobře poskytovaná zdravotní péče. Pokud některé nemocnice nefungují, je to problém managementu nebo zřizovatele, a já s tímto názorem jednoho z ředitelů zdravotní pojišťovny naprosto souhlasím, mám pocit, že dokonce takoví dva ředitelé jsou v krizovém štábu. Nemocnic jsem navštívil desítky a jezdím po nich s Adamem Vojtěchem od roku 2014. To znamená, že o platech rozhodují ředitelé. Ale není to jen o penězích. Jeden z ředitelů mi napsal, že u něj mají sestry průměrný plat 55 tisíc a taky mi vysvětloval, proč je jich nedostatek a my se tomu budeme věnovat dál a řešit to.

Je toho mnohem, mnohem víc. Ale už musíme jít dál.

Naprostá bomba.

Česká republika bude mít POPRVÉ v historii místopředsedkyni Evropské komise. Věra Jourová bude taky komisařkou dohlížející na obranu evropských hodnot a dodržování demokratických principů. Složení 27členné Komise představila nová předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Všiml jsem si, že hlavně ti, kterým se pro naši zemi nepodařilo v Evropě nikdy nic vyjednat, brečeli na sítích, že to je prý neúspěch a že jsme nezískali silné portfolio. Hustý. Připadá mi, jakoby ty jejich statusy generoval robot. Vezme vždycky náš úspěch a napíše k tomu, že je to špatně.

A fakt mě fascinuje, že všichni ti politici nepovažují asi HODNOTY za tak zásadní. Přitom na nich stojí celá politika. Asi ne v jejich stranách.

Tajně jsem doufal, že aspoň sekta Respekt patřící pánovi, který rozkradl OKD a poškodil celý Moravskoslezský kraj, bude slavit. Ale protože o mně píšou jen negativně, tak jsem to asi nemohl čekat. Vždyť mi dokonce odmítli zveřejnit můj dopis čtenáře. No aspoň má vyšetřovací komise OKD stejný názor, jako já, že tady v tom případě justice zatím totálně selhává.

Zpátky k Věře Jourové. Bude mít v nové Komisi na práci plno věcí, třeba snižování byrokracie, boj proti dezinformacím a dohled nad nezávislostí médií.

Takže ještě jednou, český kandidát se POPRVÉ dostal do nejužšího vedení Komise, to znamená, že paní Jourová bude velmi úzce spolupracovat s Ursulou von der Leyenovou a dalšími místopředsedy na nejdůležitějších problémech celé Evropy. Nová Komise bude mít díky tomu příležitost pochopit, jak vidíme EU u nás a co bychom chtěli změnit.

Jsem fakt rád, že se nám to povedlo, sám jsem do toho investoval spoustu práce, to mi můžete věřit. Byl jsem hned třetí předseda vlády, kterého paní von der Leyenová přijala a vyslechla si moje názory. Samozřejmě jsem se za takto silnou pozici hodně přimlouval a výsledkem je, že Česká republika teď bude mít v Bruselu daleko větší vliv než kdykoliv před tím.

Je to i obrovský úspěch celé V4, protože mezi místopředsedy Evropské komise bude vedle paní Jourové i pan Maroš Šefčovič za Slovensko. Polsko získalo zemědělství. To je velmi silné portfolio s jedním z největších rozpočtů v EU. Maďarsko bude zase řídit politiky sousedství a rozšiřování, což je pro nás všechny taky priorita. A všichni předsedové vlád V4 jsme se shodli, že k tomuhle tématu patří migrace. Já osobně podporuju plán tureckého prezidenta Erdogana, když jsme se o tom spolu bavili v Ankaře. Místo toho, aby Evropská unie posílala Turecku 6 miliard euro na syrské uprchlíky, kterých mají Turci u sebe 4 miliony, a kteří je stáli 40 miliard dolarů, je potřeba investovat do výstavby bytů, nemocnic a škol v Sýrii. Prostě zařídit, aby se uprchlíci mohli vrátit domů a žít tam v míru. Ale k tomu je potřeba dohoda všech hráčů v regionu a ty budeme chtít oslovit. A samozřejmě jsou to především ti, kteří sedí v bezpečnostní radě OSN.

Znova opakuju, vyřešení migrace a zachování našich hodnot spolu souvisí. Jak už jsem řekl v projevu na konferenci Bezpečné Česko.

Když mluvím o V4, viděli jste určitě plno fotek, co jsem vám poslal z Pražského hradu. Od července naše země předsedá V4, takže jsme uspořádali na Pražském hradě setkání premiérů V4 a po něm jsme pozvali taky představitele západního Balkánu. Přijeli premiéři Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska a byl s námi i chargé d’affaires Kosova.

S premiéry V4 jsme řešili hlavně naše očekávání od nové Evropské komise, brexit a ambice v klimatu. K němu nás čeká velmi důležitá konference v New Yorku. Myslím si, že na to máme stejný názor a taky jsme si řekli, že musíme všichni definitivně přesvědčit celou EU, že jádro je čistý zdroj energie, nemá emise a že není možné ho v Evropě diskriminovat.

Probírali jsme taky budoucí rozpočet Unie i migraci. Moc dobře si rozumíme a mám radost, že spolupráce V4 výborně funguje. Na oběd jsme přivítali kolegy ze západního Balkánu. Bylo skvělé, že naše pozvání přijali a sedli si s námi všichni k jednomu stolu. Tenhle region byl vždycky složitý a jeho integrace do EU je podle mě nejlepší způsob, jak dosáhnout stability a prosperity na západním Balkáně i v celé Evropě.

Bezpečnost na Balkáně znamená i naši bezpečnost v Evropě. Pomohlo by to ochránit nás před nelegálními migranty. I na tom se s kolegy z V4 shodneme a budeme o tom přesvědčovat ostatní členské státy na Evropské radě v říjnu.

Kromě toho bychom se měli více bavit o tom, proč tak dlouho trvá přijetí Bulharska, Rumunska a Chorvatska do schengenského prostoru. Mluvili jsme i o praktických věcech, o dalším rozvoji ekonomické spolupráce, lepší dopravní a energetické propojenosti našich regionů i o reformách, které musí na západním Balkáně i dál pokračovat.

Když už jsem nadhodil tu konferenci v New Yorku, připravuju se na ni fakt důkladně. Bude to celosvětová debata o klimatu, kterou organizuje OSN. Letíme na ní s Karlem Havlíčkem a Richardem Brabcem. A ještě předtím v úterý nás čeká klimatická konference v Poslanecké sněmovně.

Připravujeme se na to fakt důkladně a jak víte, plno podkladů a argumentů jsem vám psal v hlášení už o prázdninách. Tenhle týden jsme udělali kulatý stůl jako finální velkou přípravu na New York. Jsem moc rád, že naše pozvání přijali špičkoví vědci i lidi z průmyslu a ekologických organizací, třeba Jan Frouz z Biologického centra Akademie věd, Petr Dobrovolný z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity, Martin Hanel z České zemědělské univerzity, Anna Kárníková z Hnutí DUHA, Daniel Beneš z ČEZu, přišli i zástupci Škoda Auto.

Byla to skvělá sestava a za ty tři hodiny, co jsme se bavili, jsem načerpal plno informací a nápadů.

Základ celé té debaty o klimatu je potřeba neustále opakovat a v New Yorku to řeknu naprosto jasně. Dokud ke snižování emisí nepřidá Čína a USA, je cíl globální uhlíkové neutrality nereálný. Evropa se podílí na znečištění atmosféry jen 9 procenty. Vemte si, že třeba v Česku za posledních 25 let poklesly emise skleníkových plynů o víc než 20 procent. A to zároveň roste HDP a průměrné mzdy. Podle odhadů Evropské komise budou průměrné náklady na dosažení uhlíkové neutrality v Unii 4 procenta HDP. V případě naší země by to ale mohlo být ještě dvakrát víc kvůli struktuře energetiky a průmyslu. A to chceme taky zohlednit při vyjednávání o příspěvcích z evropských fondů.

Pojďme na další velké téma. Umělou inteligenci. Víte, že chci, abychom v ní byli lídři, a aby se z naší země stalo jedno z hlavních center výzkumu v téhle oblasti. Spolu s Karlem Havlíčkem podporujeme rozvoj umělé inteligence jako nikdo před námi. Už teď se jí u nás zabývá 500 odborníků. A tak jsem moc rád přijal pozvánku Akademie věd na mezinárodní konferenci SOLAIR, kterou pořádali na Národní třídě.

Její téma se nám dneska může zdát ustřelené od běžného života, ale za chvíli to bude možná nejpalčivější problém. Jak sladit umělou inteligenci s etikou, s lidskou důstojností a svébytností. Umělá inteligence totiž není jen o hospodářském růstu a technologickém pokroku, ale taky o celospolečenském dopadu. Vytváříme na to dokonce studijní programy a získáváme v téhle oblasti velký respekt ve světě.

Samozřejmě jsem všem připomněl, že slovo robot pochází z češtiny, i když si jeho autor Karel Čapek těžko mohl představit, co všechno bude v budoucnu znamenat a jaké příležitosti i nebezpečí umělá inteligence přinese. Jsem hrdý na to, že Česká republika patří v ochraně před kyber útoky ke světové špičce. Taky jsem samozřejmě udělal reklamu naší značce Czech Republic: The Country for the Future, jako to dělám pokaždé. Rozvoj umělé inteligence je jeden z jejích pilířů.

A dál, tenhle týden jsem se potkal se zástupci Vodafone. Už jsem vám psal na začátku, jak se nám daří tlačit ceny volání a dat dolů. A jako obvykle jsem začal schůzku otázkou, kdy budou levná data i v České republice… Jak jsem vám psal už na začátku, nepřestaneme v tlaku, dokud nepřinesou tarify, které mají v ostatních zemích EU. Musí tady být konkurenční prostředí, kde se budou operátoři předhánět o zákazníka, tohle tady nevidím.

Jsem rád, že Evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž zůstává Margrethe Vestagerová, tentokrát ale už i v pozici místopředsedkyně Evropské komise, kterou jsem osobně požádal, ať se našemu případu věnují. Jsme právě teď uprostřed aukce frekvence 700 MHz, která je určená pro vybudování vysokorychlostního internetu. Správně provedená aukce může hodně napomoct narovnání trhu. Neuspěcháme ji, uděláme ji jenom v případě, že přinese to, za co dlouhodobě bojujeme. Levná data jako v jiných zemích EU a konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu.

Potkal jsem se i s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Řešili jsme, jak pokračují v přípravě vysokorychlostních tratí. Na tohle téma jsem vám psal už v předchozím hlášení. Snažíme se napravit dluh tradičních politiků za posledních 30 let, abychom co nejdřív mohli jezdit rychlovlaky aspoň na trati Praha – Brno – Ostrava.

Jo a byl jsem na skvělé akci Zahrada Čech v Litoměřicích. Je to zahradní veletrh, který má víc než 40letou tradici. Vždycky na ni jezdila spousta lidí z celé republiky a letos dokonce organizátoři tvrdí, že trhnou rekord 100 tisíc návštěvníků. Jsme prostě nejen rybářská, myslivecká a včelařská, ale i zahrádkářská velmoc. A já si zahrádkářů hrozně vážím za to, jak se starají o krajinu a jak dokážou i z malého, původně neúrodného plácku, udělat oázu, která překypuje životem. Rozhodně je budu podporovat v jejich snaze prosadit zahrádkářský zákon, který je nejen ochrání, ale dodá jim vážnost, jako je to třeba v Rakousku. Psal jsem vám o něm docela dost v minulosti. Doufám, že ho naši poslanci předloží co nejdřív.

Ještě tady mám zprávu od paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Na Legislativní radě vlády podpořily dvě třetiny členů návrh zákona o státním zastupitelství. Třetina byla proti. A teď si vemte, jak fungují některá média. Prezentovaly jen pohled Pavla Zemana, Jana Laty a Rekonstrukce státu. Tedy těch, kteří nesouhlasili. Jakoby nikoho nezajímalo, že k zákonu dali kladné stanovisko profesoři Aleš Gerloch, Jiří Jelínek, Jan Kudrna a taky třeba Pavel Zářecký nebo Robert Pelikán. Fakt super objektivní zpravodajství.

Teď už fakt v rychlosti.

Byl jsem u Xavera. Kdo jste neviděli, dejte si. A taky v Duelu Jaromíra Soukupa. Potkal jsem se s panem Zdeňkem Pernesem, předsedou Rady seniorů. Pogratuloval mi a předal pamětní list za velkou osobní angažovanost při zvyšování životní úrovně českých seniorů. Dál jsem byl se zástupci ratingové agentury Moody’s, s předsedou Senátu Jordánska panem Faisalem al-Faízem.

No a včerejší vinobraní ve Znojmě! Čtyři roky po sobě už na něj jezdíme s Taťánou Malou a Monikou Obornou. Letos jsme vzali i Alenu Schillerovou. Sice moc nepiju, ale miluju burčák. Taky jsem se těšil na Mira Žbirku, který se bohužel omluvil, ale zato jsem si užil Mirai a Olympic. Tuna lidí, všichni chtěli selfíčko, k burčáku chleba se sádlem, škvarková pomazánka. Umíte si to představit.

A teď už jdu na vaše otázky. Mějte se fajn.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV