Premiér Babiš: Každý IT systém má nějaké porodní bolesti

Deník primářky z JIP, kde jsou covidoví pacienti. Více než 150 tisíc registrovaných seniorů nad 80 let a téměř 40 tisíc rezervací pro naše seniory. My potřebujeme hlavně rychle vakcínu od Pfizer/BioNTech a od Evropské komise. Tak se dívejte.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Já vás vítám v mém nedělním pořadu Čau lidi. Dlouho jsem přemýšlel, jak ještě více přesvědčit ty, kteří nevěří tomu, že ten prokletý vir je zabiják. A zabíjí. Že to není chřipečka. Že bohužel už za leden zemřelo 2,5 tisíce lidí, a doufejme, že v lednu nebudeme mít tolik zemřelých jako v listopadu, kdy to bylo téměř 5 tisíc. Tak jsem se rozhodl, že vás budu informovat od lidí, kteří jsou v 1. linii. Od těch, kteří skutečně bojují o ty životy. Já s nimi mluvím, a teď vám přečtu deník primářky, tak jsem to nazval. Samozřejmě neřeknu její jméno, ale zkuste se soustředit. Nebude to hezký zážitek.

Covid dělá typicky zápaly plic. Lidé se dusí, kašlou a mají horečku. Jsou strašně slabí, bolí je svaly. Pomůže jim v této fázi většinou kyslík. Často ale dojde po přechodné stabilizaci k dramatickému zhoršení stavu, a musí být přeloženi na JIP. Snažíme se oddálit intubaci a umělou plicní ventilaci co to jde, protože to výrazně zhoršuje prognózu pacientů. Intubace je, že vám dají rouru buď do úst, nebo, když to nejde, tak i tady do tohoto bodu. Proto jim v této fázi dáváme těsnou masku na obličej, a vzduch obohacený kyslíkem jim do plic ventilátor dodává přetlakem. Je to ale velmi nepříjemné. Víme to z vlastní zkušenosti, říká paní primářka. Protože jsme zkoušeli průběh sami na sobě. S nemocnými je to boj, hrozný boj. A to jsme oblečení do plášťů, roušek a štítů. Roušky nám lezou do očí a nemůžeme si je upravit, protože máme rukavice kontaminované. Pacienti, jak se jim špatně dýchá, jsou neklidní. Když je mozek špatně zásoben kyslíkem, začnou být zmatení, a pak to je hrozné. Vstávají a strhávají si všechno, co na sobě mají. Elektrody od EEG, vytrhávají si infuze, jsou agresivní. Pak je musíme tlumit, a zase: pokud bychom je utlumili příliš, přestali by dýchat. Pokud je tlumíme málo, nezvládají tu neinvazivní ventilaci bez intubace. Po dvou dnech takového boje je pacient už tak vyčerpaný, že k té intubaci stejně často dojde. Tohle je velmi častý průběh, úplně modelový bych řekla.

A teď tady mám různé příběhy, a já speciálně pro demonstranty ze Staromáku a pro ty, kteří včera demonstrovali před domem ministra Blatného, vám přečtu jeden příběh, jenom jeden.

Padesátiletý zdravý muž. V infekci covid, jak nám řekl, nevěřil. Roušku nenosil. Byl přijat pro covidovou pneumonii. Střídali jsme u něj neinvazivní ventilaci, kterou těžko toleroval, a kyslík s maskou. Byl značně psychicky nestabilní, že je tak nemocný, že není schopen se sám omýt. A že onemocněl infekcí, které nevěřil… Dávali jsme mu vyšší dávku antikoagulace, což je doporučováno, ale je zároveň i riziko krvácení při jakémkoliv výkonu. V noci měl náhlou prudkou bolest na hrudníku. Nevěřili jsme, že by mohl embolizovat, ale ano. Zembolizoval, a najednou byl v šokovém stavu. Bez tlaku, tachykardie. Protože do té zembolizované plíce prudce zakrvácel. Převezli jsme ho na KARIM, kde mu zavedli hrudní drén, ze kterého vyteklo 1,5 litru krve. Museli ho odvést na operaci plic, a půlku jedné plíce mu odstranili. Museli být na ventilátoru, a pak ho z KARIMu přeložili na následnou intenzivní péči. Protože ta jeho rekonvalescence bude ještě na dlouho… To je příběh člověka, který nevěřil a nenosil roušku. Takových příběhů mám tady vícero, ale dnes na to není čas.

Takže proč stále někteří z našich spoluobčanů tomu nevěří. Když teď laboratoř v Česku potvrdila britskou mutaci koronaviru, je výrazně nakažlivější. Máme tady ten britský vir. Naše laboratoře to sekvencují. Samozřejmě to sledujeme. Ten britský vir není větší zabiják, ale je nakažlivější, a je o tom přenosu. Já už jsem vás x krát žádal, prosil a řekl, že vždyť je to jednoduché: když nemáte kontakt, není přenos. Když kontakt máte, máte mít roušku. 3R: roušky, ruce a rozestupy. Je to jednoduché. Takže já bych byl velice rád, abychom si to znovu uvědomili, abychom věřili tomu, že ti naši lékaři si to nevymýšlí. Já jim strašně moc děkuji. Protože když jsem tohle četl a když jsem s tou paní opakovaně mluvil po telefonu, a s dalšími… To, co oni tam zažívají, je neuvěřitelné. A my jim musíme být vděční. Každý den. Od rána do večera jim děkovat za to, že zachraňují životy našich lidí. Takže prosím vás, i když ta situace se trochu vylepšila, v této chvíli máme 6473 nemocnicích a 1117 na JIPkách, to je to, o čem jsem mluvil, jednotka intenzivní péče. Stále to není dobré. Včera se nakazilo 5199 lidí, ale z toho 918 starších 65 let. Do nemocnic bylo hospitalizováno 231 lidí starších 65 let.

My určitě příští týden, vlastně zítra, požádáme o prodloužení nouzového stavu. Já vím, že mi píšete, kdy půjdou děti do školy, jak to bude na horách a další věci. Ale teď musíme zkrátka ten vir srazit. Teď. Protože tím hlavním indikátorem je počet hospitalizovaných. Já jsem o tom mluvil s ministrem Blatným. My se musíme dostat na hodnotu okolo 2000 covidových pacientů, protože v tomto stavu není možné rozvolňovat. Vidíte všude v Evropě, co se děje. Já budu strašně rád, když si to uvědomíte. Když skutečně budete číst, co píší někteří ti lékaři na sítě. A věřte jim. Protože je to skutečně pro ně strašná situace, strašně těžká situace, nápor na psychiku. Minule jsem vám říkal o té dobrovolnici, o té mladé studentce. Ona mi také o tom vykládala. Já s těmi lidmi mluvím. Bylo by dobré, kdyby naše média také o tom diskutovala a ukazovala ty příběhy. Aby ti, kteří nevěří, uvěřili. Protože toto je pravda, to si nikdo nevymýšlí.

Co se týče vakcíny. Ano, očkování – to je to řešení. Znovu zopakuji. Objednali jsme 19 854 450 vakcín, z toho 12 milionů Pfizer/BioNTech, který byl odsouhlasen a kterým se očkuje. 1 908 000 Moderny, té zatím přišlo jenom 8 tisíc. My jsme dostali od Pfizeru od 26. prosince, byly 4 dodávky – 30. 12., 5. 1., 12. 1. celkem 169 650 vakcín na 31 očkovacích center. To je příjem té vakcíny od Pfizeru, tak je to nahlášeno, tohle je ta logistika. V této chvíli, je neděle 13:00, je naočkovaných 108 239 našich spoluobčanů. Samozřejmě se dostáváme do fáze, kdy budeme očkovat podruhé. Tou prioritou jsou lékaři. My musíme ochránit lékaře, kteří jsou na těch covidových jednotkách, kteří se o nás starají. A to není jenom o covidu, ale máme tady onkologické pacienty, a tak dále.

Takže teď je otázka, jak to bude dále. Já zopakuji jenom, že vakcínu objednává Evropská komise, tak jsme se domluvili. My nemáme právo ani možnost objednat vakcínu jinde. Takže jsme objednali 12 milionů Pfizer/BioNTech, 1 908 000 u Moderny, 3 miliony od Astra Zeneca, 987 tisíc od CureVac a 2 004 000 od Johnson and Johnson. To je ta vakcína, která se použije jenom jednou, a ne dvakrát. Takže těch vakcín je dost pro všechny. Já doufám, že postupně všechny přesvědčíme, že očkování je to řešení. Je to důležité, jsem o tom přesvědčen.

Příští týden by mělo přijít od Pfizer/BioNTech 93 600 vakcín. Problém je, že tím, že je obrovský zájem o tuto vakcínu, tak Evropa kromě 300 milionů chce objednat ještě dalších 200 milionů. A Pfizer/BioNTech, v pátek bylo dlouhé jednání do noci, všechny členské státy, my jsme tam aktivní, samozřejmě křičíme: chceme více vakcíny. A to je také důvod, proč nemůžeme dát teď všem důchodcům nad 80 let termín, ale k tomu se ještě dostanu. Takže Pfizer/BioNTech říká: potřebujeme teď upravit výrobu, a proto vám musíme snížit dodávky. Nevíme ještě přesně kolik. Pokud se nás někdo ptá kolik, tak čekáme ne zprávu od Pfizeru. Takže by bylo dobré si uvědomit, že chápu, že my můžeme za všechno, ale u té vakcíny jsme zkrátka odkázáni na Evropskou komisi, na dodavatele.

Evropská komise dala všem těmto výrobců vakcín 3 miliardy EUR. Takže by bylo skutečně korektní, kdyby tyto farmaceutické firmy si uvědomily, že Evropa jim dala 3 miliardy EUR dopředu, ne další země, kde už dodávají a ještě více. Problém samozřejmě je, že ty vakcíny mají nějaký termín dodávky. A na první kvartál máme bohužel jenom cirka, a to samozřejmě záleží na té šesté nebo páté dávce z lahvičky, necelých 1,5 milionu. Na druhý kvartál bychom teoreticky mohly dostat až 4 miliony. Takže je potřeba být trpělivý, na každého se dostane. Chápu, že ti, kteří chtějí tu vakcínu, tak mají obrovský zájem. My jsme připraveni, jsme schopni očkovat. A očkujeme. Je teď potřeba hlavně dostat do on-line, do aktuálních čísel, kolik se zaočkovalo. Hlavně aby to ta centra nahlásila do toho ISINu. Aby tam nebyl velký rozdíl. Takže uvidíme, jestli ten výpadek v dodávkách bude týden. Bylo nám slíbeno, že se to následně dožene. Ale my jsme odkázáni na ty informace. Já chápu, že někteří jsou nervózní a obviňují nás, že za to můžeme, ale skutečně za to nemůžeme.

Různé dezinformace. Brusel neobjednal více vakcíny kvůli Východoevropanům. Absolutní lež. Česká republika nikdy nekontestovala cenu vakcíny. Není to pravda. Tady se odkazují na německá média, ale ani zdroj tady není. A pokud jste v minulosti viděli, že německá média hlavně pomlouvají Orbána, Morawieckého, Kaczynského a Babiše, tak teď jsme samozřejmě zaznamenali různé nepříjemné komentáře. Že u nás je nějaký velký problém. Tak asi všichni zapomněli, když za první vlny byly zavřené hranice a chránili jsme se proti viru z Německa a z Itálie, a řešili jsme naše pendlery, kteří jsou tak potřební pro německý zdravotní systém. Takže takhle to není. My se snažíme podporovat EU v té komunikaci. Já jsem mluvil se Sebastianem Kurzem, jsme v kontaktu s německou kancléřkou. Mluvil jsem s izraelským premiérem v pátek. Naši experti mluvili hodinu a půl. Získáváme zkušenosti, protože samozřejmě ano, Izrael je lídr. Ale Izrael si neobjednával u Evropské unie, je to jiná země, jsou tam jiné zvyky, jiná pravidla. Dávat je za příklad je fajn, ale není to úplně fér.

K tomu rezervačnímu systému. To je skutečně neuvěřitelné, jak vlastně v pátek celý den byly útoky, co všechno jsme udělali špatně. Každý IT systém má nějaké porodní bolesti. Naši to řešili. V této chvíli, 13:07 je registrováno, a určitě to bude více, protože tuto informaci mám asi hodnu starou, 148 828 seniorů nad 80 let. Rezervováno je 37 560 míst. To je skvělé. Protože té vakcíny je málo, a my musíme doočkovat přeci nejdříve ty lékaře, druhou dávku, domovy seniorů, druhou dávku. A já jsem i prosil nemocnice, jestli by neposunuli tu druhou dávku o týden, my jsme takhle s ministrem Blatným, a budeme o tom ještě jednat, že by bylo dobré, abychom začali očkovat ty lidi nad 80 let. Aby se uvolnili ty termíny. Také jsem před chvíli mluvil s kolegou Dzurillou o tom, že by bylo dobré urychleně ty rezervace změnit tak, že ta očkovací centra budou našim seniorům volat a říkat ten termín, aby tam nemuseli znovu chodit a hledat tu rezervaci. K systému je aktuálně připojených 136 očkovacích míst, 98 je jich přímo napojeno k systému výměny dat. Prosím vás, všichni, kteří mají nějaké problémy, když se na mě obrátí, tak jsem to řešil. Řešil jsem s plzeňským koordinátorem, řešil jsem IT v IKEMu, propojoval jsem i domažlickou nemocnici s vedením ÚZIS. Takže se klidně na mě obraťte. A ne, že komunikujete potom do médií různé věci, které nejsou pravdivé.

A to je případ nemocnice Ostrava. Moravskoslezský kraj od nás dostal absolutní prioritu. I za první dodávky neměli původně žádné vakcíny, dostali 840. Z druhé dodávky dostali 3 plata, asi 2975. Takže pokud včera Česká televize říkala, že centrála má nějaký problém… Nebyla to centrála. Bylo to, že většina problémů s rezervací je z 99 procent způsobena špatnou konfigurací na očkovacím místě. Všichni dostali k dispozici metodiku, jak postupovat, jak nastavovat kalendáře pro první a druhou dávku. Ano, všechno se jede ve velmi rychlém tempu, ale nemůžeme se vymlouvat na nefunkčnost centrálního systému, když není nefukční. Na podpoře prakticky pořád procházíme všechny konfigurace a nastavení očkovacích míst, abychom jim pomohli chyby odstraňovat. A to se včera stalo v ostravské nemocnici. Takže to byl problém nemocnice a jejich IT. Tak ať si tam pan ředitel udělá pořádek. A ne, že televize potom říká, že problém je na centrále. Žádný problém nebyl. A to je samozřejmě i otázka té komunikace. Že kdo chce s námi komunikovat, tak komunikuje. Kdokoliv se na mě obrátí, já s ním rád budu komunikovat. Například teď komunikuji se šéfem hasičů Moravskoslezského kraje, kde jsou nějaké záležitosti, které je potřeba vyřešit. Takže já jsem k dispozici. Pro všechny.

A pokud včera jsem způsobil nějaký velký rozruch s IT, tak já vám řeknu proč. To nebylo o tom, že Vlado Dzurilla, plk. Šnajdárek, který mimochodem už to vyznamenání dostal, to zvládali perfektně. A možná to nemusela být ani jejich role. Ale to proto, že za nás se skutečně dělá digitalizace. Já vám tady, a nebudu vás dnes zdržovat, ale na to udělám jeden super blog. Abych vám připomněl, jak to bylo za Drábka. Systém pro výplatu sociálních dávek. To je ten ministr za TOP 09. Vzpomeňte si na IZIP v roce 2001, kdy poslanci ODS Cabrnoch a Ouzký tady dělali elektronickou zdravotní knížku. Jak to dopadlo? No tak, že prošustrovali 1,8 miliardy, nic z toho nebylo. sKarta, OpenCard, CRAB, JIM, registr vozidel. Bylo by to na dlouho, dneska nemáme čas. S Vladem Dzurillou se známe ještě z Ministerstva financí. A co jsme my tam udělali. Nejvíc za ti digitalizaci. Kdo byl zodpovědný za digitalizaci za vlády Sobotky? No někdo, kdo seděl na Úřadu vlády a neudělal vůbec nic. Takže co byla digitalizace MF. Kontrolní hlášení, EET, projekt výměny daňového systému, provoz aplikace státní pokladny. Za paní Schillerové rozvoj aplikace státní pokladny, projekt Moje Daně, systém pro kontrolu hazardu, dražební portál ÚZSVM. Projekt vlády: státní a vládní goverment cloud, eRecept, eNeschopenka, Portál občana, rozvoj datových schránek, Národní identita, portál Bussiness Info, dálniční známky, jednotný tarif. Na dlouho je to, vážení. My jsme první vláda, která začala něco s digitalizací dělat. A Vlado Dzurilla byl jmenován vládním zmocněncem 14. 2. 2018. Do naší vlády s tím nic pořádně neudělali. Můžeme si na to udělat schůzi, jak je tradicí naší opozice. Pojďme si o tom povídat. Když tedy máte čas. Ale já myslím, že je tam tolik zákonů, že není potřeba. Ale já vám to rád sepíšu.

Co udělali naši experti s koronavirem. Web NAKIT, Corona data, chytrá karanténa, Daktela, sběr a analýza dat, situací mapa, eRouška, sebe reportování, rezervační systém, web opatření, systém registrace a rezervace očkování a tak dále. Bylo by to na hodinu. My máme data a informace. Můžeme dokázat, že to děláme poctivě a máme výsledky. A hlavně nekrademe. Jo, historicky se podívejte na IT zakázky. Co tam všechno bylo. Za tradičním demoblokem. Takže mě strašně baví, když někdo nám říká, že ten systém… No, ten systém funguje. Má porodní bolesti. A to, že funguje, to je podle toho, kolik lidí tam je už dnes zaregistrováno. Já znovu opakuji, že samozřejmě to musíme ještě dořešit. Musíme mít ještě lepší servis pro naše seniory, a budeme to dělat.

Co se týče dalších věcí, velice rychle. Paní Schillerová, paušální daň letos bude platit 70 tisíc živnostníků. Je určena pro živnostníky s ročními příjmy z podnikání do milionu. Daň z příjmu a pojištění – jedna platba. Paní Schillerová podepsala generální pardon pro mediky, takže nebudou platit žádné daně, žádné odvody. 140 milionů Ministerstvo financí poslala krajům z rezervy na řešení mimořádných situací. Já myslím, že to ocenil i pan předseda asociace Martin Kuba. Tyto peníze mohou také použít na ta plánovaná očkovací centra.

No a když mluvíme o tom očkovacím centru, tak já jsem byl ve středu se podívat do Brna. A pro ty, kteří to různé kritizovali, tak jenom zopakuji: To očkovací centrum je pod fakultní nemocnicí v Brně. To je nemocnice, která je pod Ministerstvem zdravotnictví. Je tam 300 nových lůžek od Linetu, které jsme nakoupili a které jsme poskytli ze státních hmotných rezerv. Ano, BVV tam postavilo příčky, ale je to projekt fakultní nemocnice. A pokud o tom chtěl někdo se mnou mluvit z místních politiků, klidně mi mohli napsat. Kdokoliv mě kontaktuje, tak s ním rád mluvím. Ale ne tak, že stále někdo píše na sítě nebo mě vyzývá. Zkuste mi napsat. Můj mobil má téměř každý, takže já rád komunikuji a nemám s tím problém. My jsme se tam šli podívat proto, abychom zjistili, jak to funguje. A funguje to výborně. Od 11. ledna očkovací centrum za 3 dny zaočkovalo 1500 lidí. Je tam kapacita, je tam 15 týmů, 20 lidí naočkují za hodinu, to je 300 na jednou, krát 12 hodin je kapacita 3600 lidí. Teď to ale není potřeba, protože se očkují zdravotníci, druhé kolo pravděpodobně. Takže je to dobrý, první projekt. A my samozřejmě z ÚVN jsme se tam šli podívat. Na ÚVN jsem byl teď podruhé v pátek. Gestorem je Ústřední vojenská nemocnice, kterou já považují za jednu z nejlepších nemocnic v ČR. Samozřejmě se to připravuje. Takže tolik k té návštěvě v Brně.

Co se týče dalších věcí. Důležité setkání bylo se Svazem obcí a měst, s panem Luklem. Já myslím, že obce, města a kraje mohou být spokojené. Protože meziročně, za minulý rok dostaly o 46 miliard navíc než v roce 2019. Z hlediska kofinancování, bavíme se o evropských penězích, stát se domluvil a nabízí větší vstřícnost, to znamená, že jim dáme o 7 miliard navíc na spolufinancování na investice obcí a měst. V rámci daňového balíčku také dostanou 22,7 miliardy. Takže skutečně není žádný důvod, aby si stěžovali. Pan Lukl si ani nestěžuje. Takže jsme měli společnou tiskovou zprávu, kde spolupráce samozřejmě funguje velice dobře. Ty evropské peníze jsou samozřejmě také velký zdroj na plnění rozpočtu. Ještě za staré období máme 300 miliard, a na nové období máme 962 miliard. Takže to jsou tyhle věci.

Z dalších záležitostí ještě ke covidu. Navštívil jsem Alzheimer centrum. My potřebujeme vědět, jak to dělají soukromníci. Já s nimi spolupracuji delší dobu. Ještě když byly antigeny, když byla první vlna. Velice dobrá zkušenost, všechno tam funguje. Skvělá komunikace s pediatry, paní doktorka Illona Hulleová. Mluvili jsme spolu, a nabízejí nám pediatry na očkování. Já to ještě budu řešit, protože tady v Praze vznikla nepochopitelná situace. Když nabízeli přes 60 praktických lékařů pro děti a dorost pro nějaké očkovací centrum ve Spálené, to patří panu primátorovi. To je asi jediné, co má v Praze. A kde od nich požadovali vstupní prohlídky s odběry krve, vyšetření EKG a několika kolegům sdělili, že těmito prohlídkami neprošli. Jejich pocit si dovolím tlumočit jednou větou: nejsme vítáni. Paní doktorko, jste vítáni. A já samozřejmě budu rád, a budeme to řešit, i toto centrum pražské. My budeme potřebovat praktiky, ambulantní specialisty i zubaře. I pediatry, velice vstřícné, takže jsem rád.

Stejně jsem také navštívil nemocnici Na Františku. Starosta pan Hejma, Praha 1. Výborná spolupráce. Fungují, Bulovka jim dává vakcínu. Byl jsem na místě, skutečně výborná spolupráce. Připravují mobilní týmy, mají kapacity. Takže skvělé centrum, které nám dobře pomáhá.

Česká lékárnická komora, tam už to bylo komplikovanější. Měli jsme relaci, mluvíme spolu s panem Krebsem, je tam nějaký legislativní problém. Uvidíme, lékárny se do toho údajně moc nehrnou, ale bylo by to možná fajn. V jiných zemích to funguje. Kdy by naše senioři, když si tedy kupují léky, zároveň být naočkováni. Ale v této chvíli to není úplně na stole, a je tam vícero věcí, které potřebujeme dořešit. Ale pokud nějaké lékárny mají zájem, tak mi klidně napište.

Ve čtvrtek jsem strávil 3 hodiny s tou iniciativou Sníh, pan Zdeněk Hel. Je to celá skupina odborníků. Je tam pan Kulveit, pan Levínský, paní Tachezy, prorektor Konvalinka, paní Helová, Tesárková, Marian Hajdúch, paní Dzurová a další. Pro mě to bylo velice poučné. Samozřejmě komunikujeme. Já jsem rád, a určitě chceme spolupracovat, chceme naslouchat všem odborníkům. Protože je to důležité.

Z těch dalších věcí, které jsem řešil. Navštívila mě Škoda Auto. Nejsou auta, a proč nejsou auta? Protože nejsou čipy. A kde se vyrábí čipy? V Asii. Čipy jsou všude: mobil, elektronika, všude. Já se v tom moc nevyznám. Takže velký problém. Čeká se dlouho na auta. Také by se měla Evropa chytit za nos, protože i ty jehly a injekční stříkačky, zase končíme v Číně. Takže je to o tom přemýšlet, jak být méně závislí na mimoevropských zemích. Mluvili jsme o elektromobilitě. My samozřejmě podporujeme Škodu Auto, aby byla významným výrobcem elektroaut. Máme tady projekt na baterie, který připravuje ČEZ. Takže Škoda Auto, samozřejmě vlajková loď. Já myslím, že Volkswagen může být spokojen, protože skutečně výkony Škody Auto jsou excelentní.

Dále jsme jednali s hotely, velkými hotely s panem Havlíčkem. Další jednání bylo s prádelnami. Ano. Tím, že jsou zavřené hotely, tak prádelny mají problém. Jsou velice důležité pro naše nemocnice. Takže je musíme podpořit, to jsme taky všechno probrali.

No a poslední věc je, že jsme byli včera u pana prezidenta, kde jsem ho informoval o samých dobrých zprávách. A ta nejlepší zpráva za minulý rok je, že naše zadlužení ke konci roku, tak, jak jsem o tom mluvil, vůči HDP je 36,9 procent. Takže to je menší zadlužení, než když jsme nastupoval jako ministr financí v lednu 2014. Tehdy bylo 40,4 procenta. A to přišel vir. Kdyby nepřišel, tak bychom byli ještě lepší. Takže jsme stále nejlepší v Evropě z hlediska rozsahu naší ekonomiky a počtu obyvatel z hlediska zadlužení vůči HDP. To vám samozřejmě v médiích neřeknou, protože je to dobrá zpráva, a protože naše média dobré zprávy nechtějí.

Mimochodem, byl tam i ministr Toman. Za minulý rok šlo do lesů z rozpočtu 10 miliard korun na toho kůrovce, který nám tady žere lesy. Samozřejmě jsme investovali, máme rozestavěných plno dálnic, modernizujeme D1, tu také dokončíme. Plno dobrých zpráv. Takže pan prezident byl spokojený. To snížení té daně… Všichni zaměstnanci, které zdravím, všichni zaměstnanci, zaměstnanci samosprávy, soukromých firem, státní zaměstnanci – všichni máte od 1. ledna vyšší plat o 7 procent. Díky tomu pozměňovacímu návrhu, který jsem navrhnul, který je důležitý, protože zkrátka v těchto chvílích, v tomto období vás nenecháme ve štychu. A můžeme si to dovolit, protože jsme se chovali jako řádní hospodáři.

Takže já vás všechny zdravím. V tomhle pořadu slyšíte samé dobré zprávy, v médiích samé špatné zprávy, protože náš všichni kritizují. Proč? Protože si všichni už vybrali příštího vítěze voleb, určitě jste o tom slyšeli. Ale o tom budu mluvit někdy jindy. Dneska už není na to čas. Takže se těším příští neděli. Hodně zdraví.

