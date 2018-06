Premiér Babiš: Klíčový je samozřejmě chybějící úsek dálnice D1

Předseda vlády Andrej Babiš spolu s dalšími členy kabinetu navštívil ve středu 20. června 2018 Olomoucký kraj. Během své dvanácté cesty do regionů zavítala vláda do průmyslové zóny v Bochoři, prohlédla si hotel Strojař v Přerově a Muzeum umění Olomouc a navštívila také Fakultní nemocnici Olomouc.

Cestu po kraji vláda zahájila jednáním s radními Olomouckého kraje. Region se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí, vytvářením sociálně vyloučených lokalit a migrací mladých lidí. Tématem bylo také financování sociálních služeb, navýšení podílu z celostátního výnosu daní i rozvoj dopravní infrastruktury, včetně úseků dálnice D1, napojení průmyslové zóny Bochoř a další. Radní také vládu informovali o potížích obcí, kterými jsou kanalizace a čističky odpadních vod, místní komunikace, protipovodňová opatření a sportoviště. Celkem se jedná o investice ve výši téměř 36 miliard korun. Následně se členové vlády setkali se starosty měst a obcí.

„Klíčová je samozřejmě ta dopravní infrastruktura, chybějící úsek dálnice D1. My jsme v rámci diskuse požádali vedení ŘSD a ministerstva dopravy, aby skutečně dohlédlo na to, že když se dokončí ten první úsek příští rok, aby situace v dopravě nebyla horší než dnes,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Na místě bývalého vojenského letiště u Přerova si vláda prohlédla strategickou průmyslovou zónu Přerov-Bochoř. Její vznik schválila předchozí vláda 11. dubna 2016, zatím se ale nepodařilo nalézt významného investora. Areál je proto rozdělen na tři zóny a stále fungující letiště. Vláda řešila především chybějící dopravní napojení, které je podle předsedy vlády Babiše prioritní.

V Přerově vláda zároveň navštívila hotel Strojař, který město koupilo od Ministerstva obrany. Zastupitelé řeší jeho další využití. Po rekonstrukci za zhruba 120 milionů korun by v něm mohly vzniknout byty pro seniory a mladé rodiny. Pro město jde ale o příliš velkou investici. Podle premiéra Babiše Ministerstvo pro místní rozvoj ověří možnost částečného financování z dotací, město se ale musí na investici podílet.

Ministři a ministryně následně zavítali do Muzea umění Olomouc, kde jednali především o projektu Předoevropského fóra Olomouc, který zahrnuje i výstavbu nového architektonického komplexu. Už jsou vykoupené stavební pozemky, připravena architektonická studie a proveden záchranný archeologický průzkum. Předpokládané náklady na projekt jsou 543 milionů korun a vzniknout by měl do roku 2023. Následující rok se pak otevře veřejnosti.

Na závěr vláda navštívila Fakultní nemocnici Olomouc, kde s vedením nemocnice i zdravotnickým personálem řešila mimo jiné platy ve zdravotnictví, vzdělávání a probíhající modernizaci zařízení. Projekt rekonstrukce původní centrální budovy Františka Josefa byl zařazen mezi strategické investice vlády a schválen v rozsahu 1,5 miliardy korun, z čehož více než jedna miliarda je dotace od státu. Zásadní investiční akcí je také nová budova II. interní kliniky – gastroenterologie a geriatrie, která bude navíc prvním nemocničním objektem v ČR splňujícím standardy pasivní budovy. Investice do novostavby je 335 milionů korun a hotová má být v srpnu letošního roku.

Olomoucký kraj navštívili předseda vlády Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr vnitra Lubomír Metnar, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Části programu se zúčastnil také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

