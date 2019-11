Premiér Babiš: Máme totálně zelený parlament, Evropa mluví jenom o climate change

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vážený pane poslanče. Ano. Česká republika má největší vliv v EU na zasedání Evropské rady. Evropská rada jsou premiéři a prezidenti členských států EU. A tam já sedím a tam bojuji za naše zájmy, za české zájmy. A nevím, kdo co říká, jací europoslanci. My máme 21 českých europoslanců, kteří nespolupracují, a kteří samozřejmě jejich vliv ze sedmdesáti padesát jedna poslanců je takový, jaký je. Jsme v různých frakcích. A pokud tam někdo hlasoval na něco, tak šlo o to, aby vznikla ta komise.

Je jasné, že dneska máme totálně zelený parlament, že Evropa mluví jenom o climate change, v New Yorku mluvil o climate change. A my samozřejmě jasně říkáme. Ano, my děláme všechno proto, Česká republika, abychom plnili naše závazky vůči klimatu - Pařížské dohody. A já proto - teď vlastně ta konference o klimatu nebude v Chile, bude v Madridu. V pondělí letím do Madridu s ministrem Brabcem, protože je to naše priorita. A co my říkáme Evropě? No, tak se podívejte. Kdo emituje CO2. Čína 27 % globál, USA 15, EU 9, Indie 6,8, Rusko 4,7, Japonsko 3,3 a Česká republika 0,26. Evropská unie snížila 20 mil. tun CO2 - rok 2018. A zbytek světa? Zbytek světa navyšuje. 1 020 milionů. A já sedím, po mé levé straně sedí Emmanuel Macron. Já mu říkám, Emmanuel, co bude s tou Čínou. Jo, jo, jo, oni začnou. A teď tam byl. A co tady píšou? 21. listopadu 2019? Čína podle Global Energy Monitor nyní staví nebo se chystá uvést do provozu uhelné bloky o téměř stejném výkonu jako mají všechny aktivní uhelné elektrárny v EU. To je nepřijatelné. Absolutně nepřijatelné.

A my máme jasnou strategii. My jsme odpovědny. My říkáme, že v 2030 budeme na 43 %, že v 2050 budeme na 80 % a na to, abychom dosáhli uhlíkovou neutralitu, potřebujeme vydat možná bilion, možná bilion. A my hlavně potřebujeme jádro. My jsme zaspali dobu. Já jsem publikoval na mém Facebooku interaktivní mapu členských států Evropy. A tam, když to teď otevřete, tak tam vidíte, každý stát má nějakou barvu. Polsko - tmavohnědá, Německo, Česko - světlehnědá. A které státy mají zelenou? No, jenom Francie. Ta má 75 % jádra. Švédsko má jádro a vodu. Slováci dokončí Mochovce a budou mít 65 % jádra. My máme 32 a my chceme víc. A to je naše strategie. A já jsem tento týden napsal dopis předsedkyni Evropské komise - už von der Leyen a prezidentovi Macronovi, protože samozřejmě Francie je v pohodě. Oni mají 75 % jádra. Oni jsou ty hlavní. A říkají: Vždyť vy také musíte. Ale my na to potřebujeme nějaký čas. A my máme v tom jasno. My chceme ukončit spalování uhlí. A to nejsou jenom Chvaletice a Počerady, ale to jsou samozřejmě i kotle.

A my máme jasný plán, jak investujeme. A mimochodem v těch emisí nejsme na tom nyní úplně špatně. Do toho jsou CO2 emise. A tady Česká republika je na tom celkem dobře. A já si myslím, že my plníme. My jsme seriózní. Já jsem v New Yorku mohl slíbit, jak tam každý něco sliboval (se smíchem) bez toho, aby to zdokumentoval. My dokonce přijímáme vlastní závazky. My jsme sedmá země na světě ze 193 zemí - Sustainable Growth Index. To je sedmnáct pozic. A máme jasný plán. My to budeme i prezentovat. My jsme už za léta 2000, 2017 dali 110 mld. korun na snížení emisí. 100 tisíc domácích kotlů jsme vyměnili. Máme 40 tis. projektů na Nová zelená úspora. Podpořili jsme 1 200 elektromobilů, CNG autobusy, 160 elektrobusů, nabíjecí stanice. My máme v tom úplně jasno. A to, o čem jste mluvil, pro mě ano. Emisní povolenky likvidují náš průmysl. Já ještě před vánoci půjdu do Mitalu. (Upozornění na čas.) Nemůžu ještě mluvit chvíli?

Andrej Babiš ANO 2011



