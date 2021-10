Premiér Babiš: Měli bychom jít příkladem. Sám svůj plat posílám samoživitelkám

reklama

Vážené poslankyně, vážení poslanci.

Předstupuji zde ve Sněmovně se svým návrhem na zmrazení platů politiků na stávající úrovni na následujících pět let, tedy až do roku 2026. Pokud bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší a to by v dnešní situaci bylo skandální. Měli bychom jít příkladem. Sám svůj plat posílám samoživitelkám. Za zvýšení našich platů bych se musel stydět, když žijeme z peněz daňových poplatníků.

Dnes mají poslanci a senátoři, i při letošním zmrazení, nárok na základní plat ve výši 90 800 korun měsíčně a k tomu peněžité paušální náhrady 47 200 korun až 64 000 korun měsíčně na dopravu, reprezentaci atd. To jsou ty náhrady, za které si expremiér Sobotka našetřil na byt. Když to tedy zprůměrujeme, vychází to na nějakých 146 000 korun hrubého měsíčně.

Pokud platy nezmrazíme, tak by vyskočily o více než 6,1 procenta a od příštího roku by bral řadový poslanec nebo senátor 96 300 Kč měsíčně a peněžní náhrady by všem zákonodárcům vzrostly od 50 000 Kč do 67 800 Kč měsíčně – v průměru by tak poslanci a senátoři brali 155 tisíc korun měsíčně.

Jenže základní plat pobírá jen menšina. Většina politiků má nějakou funkci a funkce samozřejmě znamenají příplatky. Proto jsou tak populární. Předseda výboru má dnes plat 127 800 Kč měsíčně bez paušálních náhrad, po rozmrazení by bral 135 600 Kč měsíčně. Místopředseda Sněmovny i Senátu dostává 173 200 korun každý měsíc a po rozmrazení by měl 183 700 korun měsíčně.

Samozřejmě to není jako brát 48 milionů v dotacích pro svou neziskovku zabývající se právy žen v Barmě, ale i tak to jsou velmi slušné peníze. A když jste nejen poslanec, ale i starosta a kumulujete funkce, tak není problém se přiblížit i čtvrt milionu, jak mi jistě potvrdí kolegové ze STAN.

Vedle platů a finančních náhrad, nesmíme opomenout výhody jako služební auta pro funkcionáře, telefony a počítače, expertné, asistenti, kanceláře, které jsou v řádu desítek tisíc měsíčně, ale i 2,5 krát vyšší zahraniční diety než dostávají obyčejní zaměstnanci. Snad kromě učitelů jsou poslanci a senátoři také jediní, kdo mají v létě dva měsíce prázdnin. A na rozdíl od členů vlády se na poslance a senátory nevztahuje zákon o střetu zájmů, takže si mohou dál v klidu podnikat a přitom hlasovat o svém předmětu podnikání.

Když jsem svůj návrh podal, tak přišly očekávané reakce, jako proč jsem si nevzpomněl dřív, že to rozpočet nevytrhne a že to je populismus. Na zmrazení platů jsem si vzpomněl už v červnu, ale tehdy můj návrh neprošel, protože jsem navrhoval zmrazit platy všem ústavním činitelům, tedy i soudcům a státním zástupcům, což byla chyba. Mně ale jde jen o platy politiků. Nesouhlasím ani s námitkou, že to státní kasu nevytrhne. Odhaduje se, že zmrazení platů politiků by státní kase přineslo za pět let podle odhadů ministerstva financí 727 milionů korun. A každý řádný hospodář ví, že mít 727 milionů, nebo nemít 727 milionů, je rozdíl 727 milionů. Navíc, když čtu rozhovory opozičních politiků, tak se všichni dožadují větších úspor. Proto kde lépe začít než u sebe.

A pokud jde o obvinění z populismu? Možná proto, že vím, že čím blíž je termín voleb, tím větší je ochota politiků přistoupit na některé – pro ně nepopulární – kroky. Každopádně uvidíme, zda je pravda, že tradiční strany uzavřely dohodu, že až bude po volbách ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL návrh v Senátu zamítnou a nechají platy všem politikům od příštího roku zase vzrůst o 6,1 %.

Upřímně, nejsem tady od toho, abych hájil zájmy politiků a stranických sekretariátů, ale zájmy lidí – důchodců i pracujících, rodin s dětmi i samoživitelek, zaměstnanců i živnostníků. Tedy zájmy těch, na které opoziční politici vždycky kašlali. Sice jim před volbami slibovali hory doly, protože potřebovali jejich hlas, ale jakmile bylo po volbách, tak na svoje sliby šmahem zapomněli, protože jim šlo jen o trafiky a koryta.

To pro hnutí ANO neplatí. Na rozdíl od spousty z vás jsem do politiky nešel s cílem zbohatnout, jak jste jistě zaznamenali v tisku, ale s cílem zlepšit život všem našim občanům. A teď je mým zájmem životní úroveň, kterou jsme vydobyli, před pětikoalicí Pirátostánu a spolu ochránit.

Nemám problém přiznat, že neumím moc mluvit. Kupení prázdných slov považuji za ztrátu času a scházela mi trpělivost to věčné žvanění poslouchat. I když musím říct, že to žvanění je svým způsobem umění – jen profesionální politici dokáží mluvit dlouhé hodiny a přitom neříct vůbec nic. Ještě, že se plat politiků neodvíjí od počtu vyřčených slov, protože to by Česká republika skutečně musela vyhlásit státní bankrot.

Pro mě vždycky byly rozhodující činy a výsledky, a podle toho jsem se řídil v osobním životě, jako podnikatel, jako ministr i jako předseda vlády. Vím, že pro spoustu z vás to bude obrovským překvapením, ale já jsem naprostou většinu svých slibů splnil. Ze Smlouvy s občany, kterou jsem sepsal před volbami v říjnu 2017, jsem splnil 20 z 22 bodů. Moje vláda v čele s hnutím ANO prosadila naprostou většinu závazků z programového prohlášení, a to i přes někdy velmi ostré spory. Tady bych chtěl poděkovat ČSSD jako koaličnímu partnerovi a také některým kolegům z opozice, kteří se dokázali na svět dívat nezaslepeně, ne jen skrze antibabišovské brýle. I když to z vyjadřování stranických bafuňářů nevypadá, v každé straně se najdou rozumní lidé.

V politice a ekonomice jsou jednoznačná čísla. A i když můžete bez uzardění lhát, jako pan předseda Fiala a jeho spojenci o inflaci, zadlužení, ekonomice atd, s čísly nehnete. A jejich srovnání nabízí velmi plastický obraz o našem hospodářství. Začněme důchody.

V roce 2009 po Topolánkově vládě vzniklé z politické korupce symbolizované přeběhlíky, jeho kasírtaškou Dalíkem, králem hazardu Kalouskem, ministrem zázračného zbohatnutí Řebíčkem, ministrem zdravotních poplatků Julínkem nebo Promopro Vondrou, brali senioři průměrně důchod 10 028 korun měsíčně. Když se rok poté Kalouskovou složenkou dostala ODS a TOP 09 k moci, tak se odměnila po kampani Přemluv bábu a dědka seniorům tím, že jim v roce 2010 zvýšila důchod o nula korun. NULA. NULA. NIC. Pak se pochlapila a seniorům přidala 45 korun. Senioři si dodnes moc dobře pamatují, jak jste to tehdy obhajovali tím, že si důchodci umějí vystačit s málem. Na konci roku 2013 byl tak průměrný důchod 10 913 korun měsíčně. Za čtyři roky dokázala ODS a TOP 09 našim seniorům přidat ani ne tisícovku.

Když jsem se v prosinci 2017 stal premiérem, průměrná penze byla 11 745 Kč. Letos v březnu byl průměrný důchod 15 351 Kč a na konci tohoto roku ministerstvo financí odhaduje, že bude 15 445 korun. Svůj slib, že v roce 2021 bude průměrný důchod alespoň 15 tisíc korun, jsme tedy splnili. Lidem nad 85 let jsme přidali ještě tisícovku navíc. A v prosinci 2020 každý senior dostal ještě mimořádný příspěvek 5000 Kč a navýšili jsme jim i příspěvek na léky.

Průměrně moje vláda zvedala důchody téměř o 1000 korun rok co rok. Na rok 2022 senioři dostanou v průměru měsíčně 805 korun navíc a v roce 2023 se především ženám zvedne důchod o 500 korun za péči o každé vychované dítě. Příští rok tak průměrný důchod bude 16 280 Kč měsíčně.

Chceme totiž seniory připravit na případné utahování opasků, zdražování léků a zavádění zdravotních poplatků se kterými ODS, TOP 09 a STAN jistě přijdou, kdyby se dostaly do vlády. Ostatně ta vaše pětikoalice za lepší zítřky už oznámila, že okamžitě seniorům sebere jejich 75procentní slevu na jízdném ve vlacích a autobusech, kterou jsem osobně prosadil.

Paní Pekarová z TOP 09 zvyšování důchodů označuje za uplácení, stejně jako pan Rakušan ze STAN. Pan Fiala to má zase za nezodpovědný populismus. Tak na zvyšování důchodů, vážení senioři, pohlížejí zástupci opozice. Jak se asi budou vůči vám chovat, pokud se dostanou k moci? Zatímco oni si o vás, milí senioři, myslí, že jste korupčníci, protože se necháváte uplácet, já zvyšování důchodů považuji za narovnání historických křivd, které se na vás dopouštěli právě politici z ODS, TOP 09 a STAN.

A pokud ANO bude mít vliv na příští vládu, tak slibuji, že v roce 2025 bude průměrný důchod 20 tisíc měsíčně. Shodou okolností naše volební číslo je také 20. Jak symbolické. Ale teď k platům.

Tedy si připomeňme: nyní je základní plat řadového poslance nebo senátora s paušálními peněžními náhradami asi 146 tisíc, kdyby nedošlo ke zmrazení, tak to bude asi 155 tisíc korun měsíčně. Ponechme teď stranou další peněžité náhrady za kanceláře, ubytování, administrativu, analýzy atd, které se mohou vyšplhat na další desítky tisíc měsíčně. A jak jsou na tom občané?

Začněme průměrnou mzdou. V roce 2009 po Topolánkovi a Kalouskovi byla 23 488 Kč měsíčně, v roce 2013 po Nečasovi a Kalouskovi byla 25 128 Kč měsíčně a v roce 2021 po Babišovi a Schillerové 38 275 Kč měsíčně. Minimální mzda byla po vládách pravice v čele s ODS, TOP 09 a STAN v srpnu 2013 jen 8500 korun, letos bude 15 200 korun, tedy nárůst o skoro 80 procent. Mimochodem, podle čerstvých zpráv patří ČR mezi pět zemí s největším růstem hodinové minimální mzdy.

A teď si porovnejme politiky s reálnými profesemi. Učitelé. Tedy bývalá krevní skupina předsedy ODS Fialy. Za jeho šéfování ministerstvu školství byl v roce 2012 průměrný plat učitelů 25 988 korun, o devět stovek víc, než byla průměrná mzda. O rok později se mu podařilo platy učitelů zvýšit o 123 korun na 26 111 Kč. Hnutí ANO dalo učitelům slib, že budou letos průměrně brát 45 tisíc Kč měsíčně. Budou ale brát víc, průměrně 46 tisíc korun měsíčně. Ve srovnání s průměrnou mzdou to je o 8000 korun více. Tady máte konkrétní příklad, jak si učitelů vážila ODS, TOP 09 a STAN a jak si jich vážíme my. To my jsme vrátili po letech stagnujících příjmů profesi kantora prestiž. To vy jí kantorům zase vezmete.

A můžeme pokračovat dalšími státními zaměstnanci. Mimochodem, to jsou ti, které chcete vyhazovat práce. Tedy nejen učitelé, ale policisté, hasiči nebo vojáci. Předsedkyně TOP 09 Pekarová už státním zaměstnancům podle svých slov chystá redukční dietu. Mluví o tom, že povyhází 13 procent státních zaměstnanců, po topolánkovsku chystá na úřadech noc dlouhých nožů a se svazáckým zápalem sobě vlastním bude na úřadech hledat vnitřního nepřítele ve jménu pekarismu-fialismu. Mimochodem, pokud jde o tu vaši kritiku, že od roku 2013 přibylo příliš mnoho státních zaměstnanců, tak těch vámi nenáviděných úředníků je minimum – ze 73 % to byli zaměstnanci v regionálním školství, ze 12 % příslušníci bezpečnostních sborů a z 5 % vojáků z povolání.

Po vládě ODS, TOP 09 a STAN byl v roce 2013 průměrný plat policistů 32 043 korun, letos 50 530 Kč. Průměrný plat hasičů byl 31 802 korun a dnes je 51 100 korun. Průměrný plat nepedagogických pracovníků byl 15 180 korun a dnes je 26 050 Kč. Sestřičky po pravicových škrtech měly 28 388 Kč a dnes dostávají průměrně 58 200 korun – to je rozdíl 205 procent. A pečovatelky a další lidé v sociálních službách za tradičních stran braly 16 827 korun a dnes berou průměrně 35 097 korun – to je rozdíl dokonce 208 procent. A právě to jsou ti lidé, na kterých budete šetřit, i když to budete teď před volbami plamenně popírat. Vždycky jste je brali zkrátka, vždycky jste je považovali za někoho horšího, než jste vy, a není důvod předpokládat, že to u vás bude kdy jinak.

My jsme se chovali opačně. Lidem jsme nejen přímo zvyšovali platy, ale i snižovali daně. Za obdobi´ me´ vla´dy se jedná o téměř 500 miliard korun. Zrušili jsme megapodvod ODS a TOP 09 zvaný superhrubá mzda, díky čemuž mají všichni zaměstnanci od začátku tohoto roku o 7 % vyšší čistý příjem. Uha´jili jsme, aby živnostníkům zu°stala sazba daneˇ z prˇi´jmu 15 %.

ODS a TOP 09 dnes mluví o dvou sazbách DPH a už připustili, že může dojít ke zvýšení některých položek. Takže zatímco my jsme do snížené 10procentní sazby DPH převedli spoustu věcí – le´ky, deˇtskou vy´zˇivu, knihy, tocˇene´ pivo, nealko, doda´vky tepla, vodne´ a stocˇne´, hromadnou dopravu, stravovaci´ sluzˇby, kaderˇni´ky, oprava´rˇe i doma´ci´ pe´cˇi – TOP 09 se už třese, jak lidem zase zdraží život. A ODS se jistě vytasí také s nějakým neotřelým nápadem, co ještě zdanit. Když byla minule u vlády, tak zavedla danˇ z nabyti´ nemovitosti, kterou jsme po nich museli zrušit.

Piráti zase mluví o ekologických daních, které ještě více zdraží energie, nebo o zdanění nerostů, což zase prodraží veškeré stavby, od bytů počínaje po dálnice konče. V dnešní době je to velmi konstruktivní řešení, jak na drahé stavební materiály. Zdražíme je tak, že si je nikdo nebude moci dovolit a tím pádem všichni ušetří. Ne, díky. My jdeme opačnou cestou, my naopak chceme DPH na stavebniny zlevnit.

Zvyšovat platy a důchody a snižovat daně jsme mohli nejen kvůli systematickému boji proti daňovým únikům, na který se tradiční strany nikdy nezmohly, ale především kvůli růstu naší ekonomiky. Ostatně v HDP na hlavu jsme uzˇ prˇedbeˇhli Portugalsko, Sˇpaneˇlsko nebo Ita´lii. Pokud jde o životní úroveň, jsme na špici zemí někdejšího sovětského bloku. A než přišel covid, tak jsme ještě k tomu dokázali snižovat státní dluh, kterým se nyní zase pravicová opozice snaží vystrašit lidi. Vážení diváci, prosím vás, žádný státní bankrot nehrozí, jak se vám snaží namluvit tito opoziční pseudoekonomové. Bude na důchody, bude na platy, bude na fungování státu. Tedy pokud nepovládne pětikoalice.

I navzdory pandemii zůstáváme 6. nejme´neˇ zadluzˇenou zemi´ v celé Evropské unii. V roce 2013 byl po letech plundrování veřejných peněz tradičními politickými stranami dluh vu°cˇi HDP 44,4 %. Mně a hnutí ANO se v roce 2019 dluh podařilo srazit dokonce na 29 %. Nyní po této strašlivé pandemii, kterou opozice systematicky a cynicky zneužívá bez ohledu na zdraví a životy lidí ve své nihilistické předvolební kampani dodneška, bude k 31. prosinci tohoto roku veřejný dluh 43,5 % – tedy stále méně, než v jakém zuboženém stavu nám zanechala veřejné finance ODS, TOP 09 a STAN.

Máme nižší dluh, než všichni naši sousedé. Ano, máme nižší dluh než Polsko a Slovensko, ale dokonce i než Rakousko a Německo. Rakousko ma´ dluh vůči HDP 84 %, Neˇmecko 71 %. Taková Francie je na tom ještě hůř – 117 %. Průměr v celé EU je 91 % a v eurozóně dokonce 98 %. Tak o jakém státním krachu to tady proboha mluvíte? A pokud jde o rychlost zadlužení, kterou teď šermujete, tak šlo o krátkodobý výkyv, protože jsme si předplatili v březnu celý dluh na letošní rok, abychom jako řádní hospodáři ušetřili na úrocích. Ke 30. září se náš dluh snížil o 148 miliard korun oproti červenci.

A co se týče toho zhruba 770 miliard schodku z let 2020 a 2021, který nezpůsobil Babiš, ale covid, tak na proticovidová opatření šlo k září 2021 nějakých 580 miliard korun. Tedy na různé daňové úlevy, přímou pomoc podnikatelům a živnostníkům, příspěvek důchodcům, ošetřovné, odměny zdravotníkům atd. Proto ten deficit. Dokonce i Německo nebo Švédsko, pravidelně hospodařící s přebytkovými rozpočty, skončily kvůli pandemii hluboko v červených číslech.

My jsme ty miliardy, ze kterých vznikl ten deficit, investovali do našich lidí a českých firem. Kdybyste byli u moci vy, tak byste lidem nedali ani vindru a naopak jim zvedli daně. Ten „NÁŠ“ dluh nevznikl jako za tradičních stran, do toho dluhu se nezapočítávají sanace za vaše miliardové rozkrádačky a tunely. Žádné Promopro, žádná Opencard, žádný IZIP, žádný ROP Severozápad. Žádné systematicky tunelované zdravotnictví. To nejsou žádné pokoutně schválené církevní restituce, které jste předražili o 54 miliard a nechali schválit v půl jedné v noci rozdílem hlasu jednoho poslance, který pak skončil ve vězení.

A že naše vláda šla správnou cestou, ukazují nejnovější údaje Českého statistického úřadu, podle nichž česká ekonomika ve druhém čtvrtletí proti stejnému období loni stoupla o 8,1 procenta a ekonomická aktivita se dnes již z 95 procent dostala tam, kde byla před covidem. Britský list The Financial Times před 14 dny dokonce napsal, že prosperita Česka nemá obdoby a že naše země je premiantem východní Evropy v hospodářském růstu. I světové ratingové agentury nám přes všechna protipandemická opatření potvrzují stabilní rating, který jsme od roku 2013 dokonce třikrát vylepšili. Ale podle naší opozice a jejich ekonomických „expertů“ nám hrozí akutní státní bankrot.

Dámy a pánové, když se chcete bavit o zadlužení a bankrotu, tak je třeba připomenout, že tradiční strany mezi roky 2007 až 2013 rekordně zadlužily ekonomiku krize nekrize a následky vždycky nesli občané. V letech 2009 až 2013 ODS, STAN a TOP 09 v čele s Kalouskem zadlužovali naši zemi v průměru 135 miliardami rok co rok. Zadřeli celou ekonomiku, snížili lidem platy, osekali důchody, zvedli daně a hospodářství uvrhli do recese. A to prosím o pandemii a o nějakém covidu nikdo neslyšel. Pokud by se na vysokých školách studovalo, jak zadlužit zemi, tak by politikům z ODS a TOP 09 mohli rozdávat tituly a nejlepšímu exministru financí rovnou dát profesuru.

Na rozdíl od vás, tradiční opoziční politici, jsme dluh zkrotili jednou, a dokážeme to i podruhé – po covidu. Chceme to ale udělat tak, abychom zachovali lidem platy a důchody, nezvedali jim daně a nesnižovali jejich životní úroveň. Postupně a v klidu, nechceme žádnou Kalouskovu šokovou terapii. S plánovanými úsporami bychom měli zarazit zadlužování na 50 % vůči HDP za tři roky, tedy v roce 2024.

Takže to bychom měli. Zadlužení je pod kontrolou. Statní bankrot se konat nebude. Ekonomika šlape. Investice zafungovaly. Platy, důchody a tím pádem životní úroveň roste. A co nám teď ještě zbývá? Inflace. Na toto téma jsem se těšil.

Když selže všechno, tak na Babiše hodíme i tu inflaci. Vážené dámy, vážení pánové. Přiznávám se. Můžu za inflaci nejen v Česku, ale i v celém světě. Můžu taky za drahou ropu, za drahé přepravní kontejnery, za nedostatek čipů do aut. Můžu za to, že ČNB skokově zvedla úrokové sazby a prodražila všem firmám úvěry a lidem hypotéky. A až budete před Vánocemi marně hledat v obchodech hračky pro děti, které budou tou dobou v kontejnerech někde v Číně, tak prosím pamatujte na to, že za to taky může Babiš.

Ale teď vážně. Pro vaši informaci, na základě dat z Českého statistického úřad je v současné době inflace v České republice jen 3,1 %, což je pod průměrem EU, kde je inflace 3,2 %. Naši sousedé jsou na tom určitě hůř než my – Polsko 5 %, Slovensko 3,3 %, Rakousko 3,2 % a Německo dokonce 4,1 %, což je nejvíc za skoro 30 let. Strašíte lidi podobně jako je strašíte s dluhem. Mimochodem, když už jsme u té inflace, tak v roce 2008 byla 6,3 procenta. Kdo tehdy byl u vlády? Topolánek z ODS. Měl na to nějaký vliv? Samozřejmě že neměl. Stejně jako nemám já. Ale co měl, bylo 600 tisíc nezaměstnaných. To za nás je nezaměstnanost rekordně nízká, covidu navzdory.

Jádro a problém celé inflace je totiž v zahraničí. Když se kvůli celosvětové poptávce zvednou třeba ceny takového železa o třetinu, tak s tím těžko něco uděláme. Stejně tak u cen zemního plynu a dalších a dalších komodit. Inflace je k nám prostě dovezená. Celý svět nejen dohání výrobu za období covidu, ale také se vyrovnává s extrémní poptávkou úplně po všem. Základní ekonomické pravidlo, které by mohli znát i předsedové stran pětikoalice, praví: čím vyšší poptávka, tím vyšší ceny. Tomu se, prosím, neříká Babiš. Tomu se, prosím, říká volný trh. A volný trh je něco, na co ODS, ještě když byla pravicovou stranou, přísahala.

Dobrá zpráva je, že se jedná o přechodný stav, který dle předpovědí skutečných ekonomů odezní. Další naší výhodou je česká koruna, která výši inflace dovezené ze zahraničí tlumí. Kdybychom se zbavili koruny a přijali euro, jak to chce TOP 09, Piráti a STAN, tak je inflace ještě vyšší.

A není pravda, že za vyšší ceny můžou naši občané. Jelikož jsou rozumní, tak si peníze, většina z nich dali do úspor, byli rozumní, odložili na horší Takže není pravda, že

Na superhrubé mzdě jste se dohodnout nedokázali, a to jste v opozici. Tak prosím, už si ve své pětikoalici konečně ujasněte, co vlastně chcete. Chcete euro, nechcete euro. Chcete dobrovolně přijímat migranty, nechcete dobrovolně přijímat migranty. Chcete zvedat daně, nechcete zvedat daně. Zatím je jasné jedině to, že hlas pro ODS a Spolu je hlasem pro Piráty ve vládě.

Čímž se dostávám zpět k platům politiků. Z toho, co tady tradiční strany předvádí, si myslím, že je neopodstatněné a nevhodné, aby se politikům od ledna 2021 zvedl plat. Je mi to líto, ale pro případ, že by se tito lidé dostali do vlády, bude potřeba každá koruna a 727 milionů za pět let bude dobrých.

Protože pokud by se do vlády dostala ODS, TOP 09, STAN, lidovci a Piráti, tak tato fialovozelená revoluční fronta způsobí naší zemi a našim dětem nedozírné škody, ze kterých se možná nikdy nedostaneme – zmrazí důchody, sníží platy, zvýší daně, zavede euro, zaškrtí ekonomiku a přivede zemi do recese a začne lidem sahat na majetek.

A to nemluvím o privatizaci toho, co nám zbylo. Jako Budvaru, České pošty, Českých lesů, Českých drah, ČEZu, Čepra, Mera. A to nemluvím o privatizaci nemocnic a zavádění zdravotních poplatků. A to nemluvím o zavádění školného. A už vůbec nemluvím o tom, že by v EU pětikoalice zrušila právo veta, předala naši svrchovanost Bruselu a dobrovolně přijímala ilegální migranty.

Dopad vlády takové pětikoalice pocítí na vlastní kapse úplně každý. Staří i mladí. Samoživitelky i rodiny s dětmi. Zaměstnanci i živnostníci. Střední třída i sociálně slabší. Státní zaměstnanci i lidi v privátní sféře. Důchodci i podnikatelé. Prostě všichni. Pětikoalici nejde o lidi nebo naší zemi, kromě Antibabiše nemá žádný program.

Nejsem tak zdatný rétor jako tradiční politici, ale za mě mluví výsledky. Opozice vždycky slibovala před volbami a po nich na své sliby zapomněla. Já a hnutí ANO jsme své sliby dodrželi. A já jsem tady od toho, abych naši zemi a naši životní úroveň ochránil až do roztrhání těla. A, věřte mi, přichází doba, kdy to naše země bude potřebovat.

Takže na jedné straně tu máte hnutí ANO a na straně druhé pětikoalici Spolu a Pirátostánu. To bude ta zásadní volba za tři dny. O tom si lidé rozhodnou, jestli budou chtít pokračovat cestou investic do našich občanů a do ČR, jako to poslední čtyři roky dělalo hnutí ANO, anebo si zvolí utahování opasků, zvyšování daní a snižování životní úrovně.

Ano. To je ta změna, o které tu mluví. Jejich plán změny je návratem do minulosti, který si všichni dobře pamatujeme, protože byli u vlády do roku 2013. A Pirátostán? Ten je ještě horší, odevzdá naši suverenitu do Bruselu, rozvrátí naši kulturu a ukradne naší zemi budoucnost. A hlas pro Spolu znamená hlas pro Pirátostán.

Vážení spoluobčané. Tyto volby jsou nejdůležitější od vzniku samostatné České republiky a rozhodnou o budoucnosti naší země. Jediný program pětikoalice Spolu a Pirátostánu, je odstranit Babiše z politiky. Žádný jiný program nemají. Chápu, že plno lidí mě po té trvalé mediální masáži nemá rádo, ale pokud vám záleží na budoucnosti našich dětí a budoucnosti naší země, která je tím nejlepším místem na život v EU, na naší životní úrovni a naší kultuře, tak nám dejte hlas. A já vám slibuju, že se za vás budu rvát každý den až do roztrhání těla.

Přeji vám šťastnou volbu.

