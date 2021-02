Premiér Babiš: Mrzí mě, že naše více než dvouhodinové jednání nedopadlo

reklama

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

předstupuji dnes před vás jménem vlády se šestou žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda v souvislosti s koronavirem vyhlásila 30. září 2020. Dnes vláda před vás, Poslaneckou sněmovnu, předstupuje s novou žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, do 16. března 2021.

Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možno realizovat plošná protiepidemiologická opatření, která mohou omezovat občanské svobody a plně využít pomoci Armády České republiky a Integrovaného záchranného systému.

Kapacita zdravotnických zařízení v některých regionech je na hraně, občas jsou nutné transporty vrtulníky do jiných regionů mimo standardní systém letecké záchranné služby za pomoci vrtulníků armády či policie.

Já jsem dostal vícero výzev z různých institucí, organizací a hlavně od zdravotníků. Například Asociace českomoravských nemocnic varuje před okamžitým skončením nouzového stavu. Píšou, že by skončila celostátní koordinace činnosti nemocnic a jimi poskytované péče. Státní, krajské, městské i soukromé nemocnice by ji poskytovaly pouze podle pokynů svého zřizovatele nebo majitele. Nutné přesuny pacientů s Covid-19 by byly možné jedině na základě dobrovolné dohody nemocnic. Skončila by organizovaná pomoc armády a možnost povolat do služby v nemocnicích další zdravotníky. Nemocnice by musely vrátit od státu zapůjčené přístroje a zařízení, zdravotníky by nebylo možné za jejich úsilí navíc odměnit, naopak by začal opět plně platit jen zákoník práce a jím stanovená pracovní doba včetně přesčasů a další. Navíc by ze dne na den byla neúčinná a nevymahatelná většina opatření státu a krajů, přijatých k omezení šíření nákazy, což by vedlo k úplnému uvolnění kontaktů mezi lidmi.

Již po řadu měsíců jsou nemocnice na hranici svých možností a některé na pokraji kolapsu. Úplné rozvolnění a nekontrolované šíření nákazy včetně nových mutací viru je cestou k dalšímu přetížení nemocnic a k rychlému zhroucení nemocniční sítě.

Zásadně by byl postižen nejen systém testování, ale i samotného očkování proti Covid-19, postavený především na nemocnicích a jejich personálních možnostech.

Proto se s plnou vážností a znalostí situace obracíme na vládu, aby při jednání o prodloužení nouzového stavu postupovala způsobem, umožňujícím dosažení konsenzu, i na poslance, aby takový konsenzus umožnili.

Navíc hasiči by ani nemohli rozvážet vakcíny například v Moravskoslezském kraji a byla by paralyzována činnost státních hmotných rezerv.

Já jsem byl obviňován, že údajně nechci spolupracovat. My jsme v neděli večer měli jednání, které pořádal pan předseda Bartoš s panem předsedou Rakušanem a obdržel jsem materiál, který jsem předal i ministrům.

A domníval jsem se, že je to první krok k tomu, abychom našli pochopení pro prodloužení nouzového stavu. Bohužel skončilo to jenom tiskovkou a nějakými vzkazy přes twitter, a pokud samozřejmě mi někdo vyčítá, že nekomunikuji, tak já komunikuji. Já komunikuji, když někdo mě osloví, ale ne přes média nebo přes twitter. Já komunikuji, když mi někdo napíše. A také mi napsal pan Jurečka, a proto jsem hned požádal pana ministra Hamáčka, abychom po jednání v úterý o volebním zákonu probrali řešení situace a řešení, jestli opozice podpoří prodloužení nouzového stavu. A bohužel k nějakým konkrétním věcem nedošlo.

Ano, já jsem včera byl v Srbsku, byla to dlouhodobě plánovaná cesta, šel jsem tam hlavně proto, abych získal zkušenosti, jak Srbsko, které je dneska druhé v Evropě v očkování za Velkou Británií, druhé nejlepší v Evropě a sedmé nejlepší na světě, očkuje. Přitom mají tři vakcíny, Pfizer BioNTech, čínskou a ruskou, a že si můžou srbští občané vybrat. A řešil jsem tam další věci.

A protože tady vznikla situace, kdy jsme obviňováni, že nespolupracujeme, protože nechceme schvalovat nějaké zákony ekonomického charakteru, nebo nějaké zákony politického charakteru, jako volební zákon, ale já si myslím, že zkrátka prodloužení nouzového stavu není o - že to má dopad na rozpočty, ano, ale že bychom se měli oprostit od politiky, a bohužel se to nedaří. A včera večer, když jsme to řešili s vicepremiérem Hamáčkem, tak jsem - a je pravda, že ten impulz přišel od pana poslance Miholy - znovu kontaktoval opoziční strany a nakonec jsem svolal dnes schůzku v půl deváté ráno, požádal jsem o přerušení schůze, a jednali jsme dvě hodiny.

My jsme navrhovali, abychom dostali čas do 1. 3., abychom se mohli skutečně domluvit velice konkrétně ve prospěch našeho zdravotnictví, ve prospěch našich občanů. A já jsem to bral smrtelně vážně. Samozřejmě bohužel ta debata vždycky končí, že - nebo končí u mé osoby, a také jeden poslanec se teď - za Piráty, pan Ferjenčík - vyjádřil, že ukončení nouzového stavu bude znamenat, že boj s epidemií budou řídit místo premiéra hejtmani. To je samozřejmě dobrá zpráva, protože to je systém v Německu, kde v podstatě Sasko, Bavorsko a další kraje fungují, a pokud to nastane, tak my samozřejmě budeme kraje podporovat, ale je potřeba si uvědomit, že potom ty naše možnosti budou omezené. A není to o Babišovi, který všechno řídí. My máme radu pro zdravotní rizika, máme integrovaný centrální řídící tým, máme klinickou skupinu, máme epidemiologickou, laboratorní atd., a já se soustředím hlavně na to, abychom získali vakcínu co nejdřív, protože to je jediné řešení pandemie - očkování. A my, jako všechny ostatní země v Evropské unii, dostáváme vakcínu se zpožděním a dodavatelé stále mění termíny, jako Moderna, na začátku i Pfizer atd. Takže to je moje práce, a také se snažím získat antibody, tzv. koktejly, ty protilátky, které pomůžou v té první fázi, když člověk je nakažený, aby neměl těžký průběh nemoci, aby neskončil na JIPce hned. O to také bojujeme, to jsem také řešil, od firmy Lilly, bojujeme i o tu protilátku od firmy Regeneron, a to je moje práce.

Já samozřejmě jsem se v minulosti aktivně nezapojoval do řešení a tolerance prodloužení nouzového stavu, samozřejmě byla to hlavně záležitost ministra zdravotnictví nebo dalších kolegů, ale hlavně Ministerstvo zdravotnictví musí zdůvodnit ty důvody pro prodloužení nouzového stavu, a určitě pan ministr dnes vystoupí, pan místopředseda Hamáček vystoupí s konkrétními informacemi, co to bude znamenat. Co to bude znamenat, když skončí nouzový stav.

A bohužel jsem se naivně domníval, že když mě někdo osloví, tak samozřejmě reaguji a snažím se domluvit, a také jsme dneska navrhovali - dejte nám dva týdny čas. Dejte nám dva týdny čas, dokonce byl dneska ráno návrh, že uděláme usnesení vlády. Já jsem řekl - ano, uděláme vládu, vláda se zaváže vůči opozici, že přijmeme konkrétní závazky ve třech blocích.

Epidemiologická situace - vy stále říkáte, že máte nějaké návrhy, tak je řekněte konkrétně, sem, když už bohužel nedošlo k dohodě, co konkrétně navrhujete. Velice konkrétně, ne jenom nějaké teze. (Nápověda z pléna.) Legislativa, ano, pandemický zákon, hm, tady mi jeden z kolegů říkal, že to mám řešit, že to mám přečíst. Nejsem schopen číst zákony. To je zákon, který předkládá Ministerstvo zdravotnictví, ano, už asi měl být dávno připraven, ale jestli nám to vyřeší - a pokud vím, tak nám to nevyřeší situaci, že bychom se zbavili schvalování nouzového stavu, tak ani to nebude řešení.

A potom samozřejmě je to o tom, že jsou tady návrhy ekonomického charakteru, ale my jsme schopni tyhle návrhy řešit v rámci rozpočtu. V pondělí 15. února vláda projedná novelu zákona o státním rozpočtu a budeme chtít co nejdřív ji projednat ve Sněmovně, samozřejmě budeme vnímat návrhy opozice a všech, návrhy, které mají přímou souvislost s pandemií. A jsme na to připraveni. A myslím to vážně. Já rozhodně odmítám to, že bych nechtěl jednat. Že bych nechtěl jednat. Když jsem osloven, tak jednám. A jednali jsme dvě hodiny a byl jsem obviňován, že vlastně moje slovo neznamená nic, že je potřeba usnesení vlády. Tak já jsem řekl - fajn, tak uděláme usnesení vlády. Ale k dohodě nedošlo, protože bylo potřeba vlastně souhlasu všech. A mě to strašně mrzí. My jsme stále připraveni s opozicí to řešit. Ano, vy se ptáte - proč jste nepřišli před tím? Protože - a nebudu lhát, řeknu - protože zkrátka jsme měli vždycky dohodu s jinou politickou stranou, a tu poslední dohodu jsme nebyli schopni splnit. Kolegové z vlády potvrdí, že když začal klesat počet hospitalizovaných a počet nakažených a počet lidí na JIPce, tak jsme už připravovali usnesení vlády, že pustíme vleky v lyžařských střediscích a budeme řešit maturitní ročníky a ještě myslím poslední ročník. Zkrátka ta situace se vyvinula úplně naopak, počty hospitalizovaných začaly stoupat a nebyli jsme schopni dostát našemu příslibu, protože zkrátka to nikdo neočekával a predikce prof. Duška šly úplně jiným směrem.

A pokud dneska je někdo schopen říct jasné predikce, když ten vir mutuje - on mutuje, on stále útočí - my se bráníme očkováním, ale nemáme dost vakcín. Ten vir - ano, máme tady britskou mutaci. A je jasné, že ta britská mutace za chvíli převládne z hlediska nákazy. A je to o 40 % nakažlivější. A v Rakousku už mají jihoafrickou mutaci. A to nejhorší co je, je zjištění, že v Portugalsku přišla brazilská mutace. A to je velký problém.

Takže ano, můžete nám vyčítat, měli jsme tolikrát nouzový stav a co jste udělali. A proč to tak je a proč to tak není. Samozřejmě nechci se tady obhajovat. Vždycky jsme říkali, ano, máme za to odpovědnost. Pokud samozřejmě teď opozice tvrdí, že to máme předat krajům a kraje to budou řešit líp, tak samozřejmě nám nic jiného nezbude a bude to ten německý systém.

A my samozřejmě se budeme starat hlavně o vakcínu. Budeme se starat o to, aby když už té vakcíny budeme mít podstatně víc - protože na první kvartál máme jenom 1,7 milionů a na druhý kvartál 8,4, takže pětkrát víc. Tak na to se samozřejmě budeme připravovat a budeme samozřejmě řešit kapacity v nemocnicích a uděláme maximum pro to, abychom krajům pomohli. Ale je potřeba si uvědomit, že skončením nouzového stavu některá plošná opatření již nebudou moci být přijímána.

A jsou plné nemocnice. A my se skutečně snažíme, je tam ten dispečink. Já jsem opakovaně, opakovaně, navrhoval - a ještě včera večer jsem mluvil s koordinátorkou Karlovarského kraje doktorkou Dagmar Uhlíkovou, jestli nepotřebuje pomoct. Včera mi volal saský premiér. A není problém. My zabezpečujeme ten dispečink a pokud bude potřeba, tak samozřejmě požádáme Sasko i Bavorsko o pomoc. Ale musí to říct ten koordinátor.

Ano, z hlediska té situace například v tomhle regionu... Souhlasím s tím asi, že naše hygiena měla reagovat rychleji. Pokud jsme minulý rok v první vlně - ale to ještě nebyl komunitní přenos - skvěle reagovala olomoucká krajská ředitelka a uzavřela Litovel a vyřešila to a potom jsme řešili Karvinou a OKD. Tak je pravda, že u Trutnova, Chebu a Sokolova máme zpoždění a hygiena měla reagovat dřív.

A není to o tom, že jsme říkali, že zakážeme pohyb občanů mezi kraje, je to okres. Zase to někdo interpretuje, že jsme něco říkali a děláme něco jiného. Ne, je to okres. Je to okres a my tam chceme skutečně poskytnout pomoc, ale ukončením nouzového stavu to bude pro nás velice složité. Je tady velké riziko - a Německo oznámilo, že lockdown prodlužuje do 7. března. A já komunikuji se zástupkyní pendlerů Zuzanou Vintrovou. A je tady vážná obava, že v případě, že nebude prodloužen nouzový stav, Německo bude reagovat tak, že to bude mít velice negativní dopad na naše pendlery. Může se stát, že budou pouštět pendlery jenom do infrastruktury a co potom budeme s tím dělat? Jak pomůžeme těmto lidem.

Takže to jenom upozorňuji na to, že - a chci znovu požádat - a pokud jsme se nedokázali domluvit za zavřenými dveřmi, tak můžeme tady na mikrofon. Řekněte, co máme udělat, abychom prodloužili ten nouzový stav. Abychom zabránili riziku kolapsu našeho zdravotnictví. A já si myslím, že je to strašně, strašně, důležité. A myslím si, že nejsme sami. Já jsem i mluvil s některými hejtmany a nevím, jestli oni skutečně chtějí - vlastně by to bylo poprvé od začátku pandemie, že by převzali odpovědnost, že každý kraj by fungoval samostatně a my jako vláda bychom v rámci možností jim pomáhali. Nasazení armády, když máme nasazených 900 vojáků.

Takže mě mrzí, že tedy to naše více než dvouhodinové jednání nedopadlo. A zkuste ještě o tom přemýšlet. A my jsme připraveni tady na mikrofon vyslechnout - ale vaše konkrétní návrhy, nejenom. Já mám z toho pocit vždycky, že my se setkáme, vy jdete na tu tiskovku, dáte ty tweety, že to vlastně ani nemyslíte vážně. Já jsem nechodil na tiskovky, já jsem to vůbec nekomentoval. Ani jednání v neděli, ani dnešní jednání. Nedávám k tomu tweety, nemám ani čas. Nedělám to proto, abych se nějak zviditelňoval. Ale nejsem si jistý, že máme k tomu stejný přístup.

A já bych byl rád, kdyby skutečně jste to ještě promysleli. Protože ano, ono se to jednoduše říká, že to nezvládáme. Já nechci tady polemizovat, co jsou hlavní důvody. Já myslím, že to i komunikuji v neděli. A já můžu jenom požádat všechny občany České republiky aby, když skončí nouzový stav, aby ještě více dávali pozor sami na sebe a pečovali o svoje zdraví. A je to, znovu opakuji, relativně jednoduché. Je to o přenosu toho viru, je to o dodržování těch tří R, o těch kontaktech.

A samozřejmě, když skončí nouzový stav, tak dojde k podstatně vyšší mobilitě našich občanů. A my to budeme respektovat a budeme samozřejmě dělat opatření, abychom ochránili životy našich spoluobčanů v rámci možností a kompetencí Ministerstva zdravotnictví. Takže já pevně doufám, že i potom, co vláda rozhodla o té izolačce, nebo jak jsme to nazvali ve vládě, o té podpoře, aby se lidi nebáli indikovat ty kontakty.

Teď jsem četl absurdní rozhovor paní Jágrové, která říká, že manželka vůbec zatajila kontakt s manželem při trasování při rozhovoru s hygienickou stanicí. To jsou skutečně věci, které bychom chtěli, aby si lidi uvědomili, že ten vir se skutečně změnil a je strašně agresivní. A dneska je stále vysoká úmrtnost a umírají podstatně mladší ročníky, než předtím. A do této chvíle nikdo ani pořádně nezjistil, na základě čeho ten zabiják útočí a zabíjí lidi. To nikdo nevyzkoumal, ani vědci.

Takže vás chci požádat ještě znovu, jestli byste to nepřehodnotili, tu vaši pozici. A nedali nám šanci dva týdny, dva týdny. A znovu opakuji, že vláda v každém případě zítra musí zasednout bez ohledu na to, jak to dopadne. Buď tedy nouzový stav skončí a musíme připravit úplně jiné usnesení vlády, nebo si to rozmyslíte a dáte nám ještě dva týdny možnost, abychom vás přesvědčili, že to myslíme vážně. Já nemám problém i veřejné kontroly.

Ono je jako jednoduché navrhovat nějaké věci. Ale pokud nepracujete ve státní správě, pokud nepracujete na ministerstvu, pokud nevíte, jak to všechno funguje, pokud nemáte nějaký aparát, který nějak funguje... A to se nechci vymlouvat, protože skutečně musím poděkovat všem, kteří hlavně na Ministerstvu zdravotnictví jedou vlastně od března neustále. A naši vojáci a všechny další ozbrojené složky, integrovaný záchranný systém a naši zdravotníci. Tak není to tak jednoduché říct, no tak tohle navrhujeme a ono to všechno potom jednoduše dopadne. Je tam obrovský rozdíl mezi tím něco navrhovat, a potom to zrealizovat.

Já bych chtěl ještě k té vakcíně. My samozřejmě nemáme dostatek vakcín. Ano, teďka byla nějaká polemika, přišla AstraZeneca v sobotu, nebyla rozvezená, protože některá očkovací místa neočkují v sobotu a v neděli, ale nebyl ještě vybrán distributor. Ano, všechno je velká byrokracie, všechno trvá. Samozřejmě dneska máme málo vakcín a určitě není problém, že by někde nějaká vakcína byla navrch nebo byla někde v mrazáku, to určitě nenastane.

Velká debata je samozřejmě o tom - a já jsem navštívil Maďarsko a Srbsko - a v Srbsku mají občané na výběr. Srbsko si objednalo 4 milióny vakcín z Číny, 2 milióny vakcín z Ruska a objednalo si Pfizer/BioNTech, každý si může vybrat. A samozřejmě mimo evropské státy používají tyto vakcíny. A samozřejmě všude jsou lékařské agentury. A my jasně říkáme - já jsem to opakovaně říkal a znovu mě tady jeden anti-babišovský pořad v České televizi zkoušel, jestli chci, aby tyhle vakcíny byly u nás nabídnuty lidem bez schválení Evropské lékový agentury. No nechci to. Nechci to. Samozřejmě, že to nechci. Ale tady jde o čas. A samozřejmě pokud by byla šance získat takovou vakcínu a Evropská léková agentura, ta, která schvalovala všechny vakcíny, to schválí, tak proč to našim lidem nenabídnout. My nevíme, jestli by byl zájem, nebo by nebyl zájem. Ale pokud některé jiné státy to dělají a budou úspěšní, tak potom nám samozřejmě každý bude nadávat, proč jsme to taky neudělali. A tady si myslím, že ty geopolitické zájmy, jak u Dukovan, by neměly být. Měli bychom se podívat na tu vakcínu z hlediska bezpečnosti, z hlediska zdraví našich lidí. A já nikomu nic nenutím. My potřebujeme samozřejmě tu vakcínu co nejdřív, ale proč se o to nezajímat, proč se na to neptat.

Tady včera pan Jurečka měl velký projev, že jsme měli v nabídce nějakou vakcínu. Ano, v čase, kdy AstraZeneca odmítala dodávat Evropské unii 80 miliónů vakcín, jsme dostávali opakovaně - a nejen já, ale další tři premiéři v Evropě - nabídky té vakcíny, ještě před začátkem těch dodávek. Nějaká firma, nějaký prostředník z Dubaje. Platba 50 % dopředu. A samozřejmě ta certifikace vakcíny musí být z Velké Británie. AstraZeneca se vyrábí taky v Indii. Takže máme taky nějaké procesy. A věřte mi, kdyby to bylo reálné, tak bychom takovou možnost určitě využili. Ale nemůžeme si dovolit. A dneska už na trhu jsou i různé fejky, je plno zprostředkovatelů, kteří to nabízí. A samozřejmě my máme nějaké dohody a musíme ty dohody respektovat. Takže ty informace, které tady byly, že mně to dokonce leží někde na stole, jsou nesmysl. Kdyby to bylo reálné, věřte mi, že bychom to určitě využili. Stejně jak bojujeme za ty antibody látky. Děláme pro to maximum.

Takže nechci dlouho zdržovat. Určitě ministr Blatný a ministr Hamáček to řeknou líp než já. Já se chci jenom obrátit na naše občany a požádat je, aby dávali pozor na svoje zdraví, na svoje kontakty. Protože ten vir skutečně je agresivní, je to zabiják. A pokud teď nebude schválen nouzový stav, tak samozřejmě ta mobilita bude podstatně větší. A já doufám, že ta reakce veřejnosti bude opačná, že se lidi zase semknou a budou společně s námi, protože žádná vláda to bez spolupráce s lidmi, nezvládne. Budou a vydrží ještě těch pár měsíců, až když budeme schopni naočkovat podstatně větší počet našich spoluobčanů. Takže já za to moc děkuji a pokud by se přece jenom opozice rozhodla tady na mikrofon nám jasně říct, za jakých podmínek jsou ochotni ještě nám dát dva týdny na to, abychom vyhověli konkrétně těm třem blokům, tzn. epidemiologická situace, legislativa a ekonomické věci, tak jsme samozřejmě připraveni.

Děkuji.

