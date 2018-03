Premiér Babiš: Myslím, že jsem vyhověl zákonům

No tak k tomu střetu zájmů mě strašně baví, že vy jste tady všichni slavili a prosadili, a to bylo z díla vlastně Sobotka - Kalousek, lex Babiš. To jste zapomněli, jak jste to tady schválili? A teďka chodí starostové a říkají, my máme problém, lex Babiš. Je potřeba to změnit. To je zajímavý, co? Takže střet zájmů, já si myslím, že jsem vyhověl zákonům. Máme tady zákon proti Babišovi a teďka starostové s tím mají problémy. Tak nevím, co vlastně ode mě chcete. Já vám fakt nerozumím.

No a prosím vás, Čapí hnízdo, já myslím, že už to nikoho ani nebaví. Jako to, že si na mě někdo objednal trestní stíhání, jo, to už jsem tady řekl Xkrát a já nevím, co vlastně vy ode mě chcete. Já mám pod sebou GIBS, já jsem jasně řekl, že ten GIBS hospodaří podivně a já nezasahuji do kompetencí GIBS. Já si myslím, že kdo je na GIBS, co má za sebou, jak to funguje, to je zajímavé, že liga lidských práv protestuje, vyzývá k odvolání, tak i to chcete zpochybňovat? Vlastně fond Otakara Motejla nebo co ještě budete zpochybňovat? Nebo státní zástupci že si stěžují, tak nevím, o čem je řeč. Já do kompetencí GIBS nezasahuji. Jsem odpovědný z hlediska ekonomiky té instituce, a ta je podivná. A já si myslím, že jsem to jasně řekl.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: S panem Murínem řeším hospodaření Bartoš (Piráti): S obavami sleduji snahu o donucení ředitele GIBS k odchodu Feri (TOP 09): Rozpory pozitivnímu rozvoji obce určitě nepřispějí Jarošová (SPD): Mandát, získaný v přímé volbě, je mandátem nejsilnějším

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV