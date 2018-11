Premiér Babiš: Natáčet psychicky nemocného člověka, tajně a tímto způsobem, je odporné a hnusné

Tohle jsem dnes řekl na tiskovce. Prosím přečtěte si to: Myslím, že je dobře, že je Česká republika aktivní v zahraniční politice, že se zúčastníme konference o Libyi, kde je velice složitá debata. Ale já myslím, že každý čeká spíš na moje vyjádření k tomu, co se děje u nás doma. Musím říct, že jsem netušil, že jednou budu komentovat zdraví mých dětí v takovéto situaci.

Myslím, že všichni rodiče, kteří mají podobné trápení s dětmi, mě určitě pochopí, protože každý rodič udělá pro svoje děti všechno a já jsem ochoten za moje čtyři děti položit i život. Takže je mi velice nepříjemné veřejně komentovat jejich zdraví a všem se jim omlouvám, ale musím to udělat.

Moje dcera Adriana má dvacet let bipolární poruchu a pokud někdo neví co to je, tak ať si vzpomene na Karla Svobodu. Zpochybňovat zdravotní stav mých dětí mohou jen bezcitní fanatici. Můj syn Andrej, kterého novináři přepadli v bytě ve Švýcarsku, kde žije s jeho mámou a natáčeli ho tajně s kamerou v brýlích, jak se tím sami chlubí, a kladli mu sugestivní otázky, aby dostali tu správnou odpověď, to je skutečně vrchol hyenismu. Protože natáčet psychicky nemocného člověka, tajně a tímto způsobem, je odporné a hnusné.

Tahle kampaň a samozřejmě i její načasování, že jsem v zahraničí, že se blíží 17. listopad, kde se svolávají už zase aktivisti, aby vytvořili řetěz proti mně, abych nemohl uctít památku lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu a demokracii, to je samozřejmě součástí tohoto scénáře zničit mě a dostat mě znovu pryč z politiky.

Není pravda, že můj syn byl unesen. Je to jasné z dnešního prohlášení Policie, tiskového prohlášení Policie České republiky, která to vyšetřovala. Takže celá tato kampaň má jen za cíl vyvinout tlak na orgány činné v trestním řízení živé kauzy Čapí hnízdo a k tomu to samozřejmě využívají opoziční politici. Protože jaký by měli program, kdyby neměli Babiše? A kvůli tomu zase svolávají mimořádnou schůzi. Kolikátou už kvůli Babišovi svolávají? Strany, které neměly žádný program, jen antibabiš.

Nejvyšší státní zástupce dal pokyn k prověření celé kauzy, vymyšlené novináři. Orgány činné v trestním řízení mají veškeré informace o pobytu a zdravotním stavu mého syna. Advokáti tuto situaci řeší a nevznikají žádné obstrukce.

Je to další pokus těchto lidí destabilizovat politickou situaci v České republice v době, kdy se nám daří a kdy skutečně máme skvělé výsledky. A tentokrát pokus destabilizovat politickou situaci s odporným útokem na moje děti. Takže to je všechno, co k tomu chci říct a samozřejmě zítra máme vládu a já určitě budu informovat i kolegu Hamáčka z vlády a tu situaci probereme.

