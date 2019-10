Premiér Babiš: Nové traumacentrum vinohradské nemocnice se zařadí mezi strategické investice v Praze

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je dnes největším traumacentrem v ČR a jeho současný stav vyžaduje významnou investici do nové budovy. Pacienty dopravuje vrtulník, který přistává na provizorním místě, a poté jsou na několikrát převáženi sanitou mezi pavilony. Projekt výstavby nového traumacentra pochází z roku 2009. Původní náklady tehdy dosahovaly 4,7 miliardy korun.

„Projekt je již připraven, nyní je nutné aktualizovat náklady. V rámci Národního fondu pro investice, který jsme domluvili s bankami, by to klidně mohl být jeden z projektů, který by se dal realizovat. Otázka je, jak se nám povede ten fond zorganizovat, nicméně nebudeme na to čekat. Nový odhad nákladů by mohl být kolem 7 miliard korun. Budeme hledat i možnosti financování ze strany státu. Já si myslím, že projekt je velice důležitý, je ve prospěch pacientů. Dohodli jsme se s panem ministrem zdravotnictví, že to bude patřit mezi strategické investice v Praze,“ uvedl premiér.

Vinohradská nemocnice pokrývá přibližně 1,5 milionů obyvatel pražských obvodů a blízkých spádových území středních Čech a má zkušenost s péčí o pacienty s polytraumaty, zejména zkušenosti odborných pracovišť Kliniky popálenin a kardiocentra pro oblast Čech.

„Nové traumacentrum ve vinohradské nemocnici dává ohromnou logiku. Když se podíváme na statistiky, tak Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má téměř 5 tisíc hospitalizací s polytrauamty ročně, což je více než 20 % případů ze všech pražských kapacit. Celkově na tuto nemocnici spadá oblast s 1,5 milionem obyvatel. Má také jeden z největších příjmů od zdravotnické záchranné služby, takže je velmi zatížena. Přitom tomu ale dnes její infrastruktura zcela neodpovídá. Takže se rozhodně jedná o klíčový projekt pro fungování zdravotnictví na území hl. m. Prahy a přilehlých částí středních Čech a já jej velice podporuji,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Kapacity potřebné pro provoz nového objektu budou přesunuty ze stávajících pracovišť a nepředpokládá se zvýšení počtu lůžek a operačních sálů, ani navýšení personálních kapacit nemocnice. Prostřednictvím přesunu stávajících pracovišť dojde k centralizaci péče a efektivnější logistice procesů.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sbírejte víčka na Gottův pohřeb, zní z kavárny. Kokoti, ozvalo se z druhé strany. Diskuse nad Mistrem přitvrzuje „Šílený! Neúcta k disentu!" Tomáš Halík a Michael Kocáb k pohřbu Karla Gotta. Mnozí budou nadávat Tak jinak: Gott bude pohřben se státními poctami Zdechovský (KDU-ČSL): Věřím, že Pavel Zeman odolá politickým tlakům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV