Premiér Babiš: Opozice. Oni zkrátka chtějí uškodit Babišovi, Babišově vládě. V téhle době

Tak dnes to bude o rozpočtu, o antigenních testech a o očkování. Dívejte se.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Já vás všechny zdravím a přeji vám krásnou čtvrtou adventní neděli. Vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Dnes ráno jsem navštívil 3 naše nemocnice v Praze, protože nás čeká pravděpodobně v novodobé historii nejdůležitější akce, a to je očkování občanů ČR, což je jediné řešení, jak se zbavit toho traumatu covid-19 a definitivně ho porazit.

Já bych ale začal nejdříve tím, co se událo minulý týden. Musím říct, že to bylo pro mě strašně náročné to, co se stalo ve Sněmovně. Já bych začal otázkou. Víte, co je to pokrytectví? Píše se o něm už v Bibli, a já jsem si teď schválně našel jeho moderní českou definici, podle které je pokrytectví prostě přetvářka, která se může projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jeho vnitřním přesvědčením. A přesně tak se zachovali opoziční poslanci při schvalování státního rozpočtu, což je samozřejmě, jak všichni víme, nejdůležitější zákon roku. Jsou to skutečně největší pokrytci ze všech.

Oni se totiž pořád přetvařují, jak jim jde o dobro naší země, o vaše dobro. Ve skutečnosti jim ale jde jenom o sebe. Hlavně o své funkce a vysoké platy. A potom si samozřejmě vezmou celou republiku a vás jako rukojmí. Jen proto, aby uškodili Babišovi. Naše opozice dělala všechno pro to, abychom spadli do rozpočtového provizoria. Nevadí jim to, oni zkrátka chtějí uškodit Babišovi, Babišově vládě, a mají z toho asi radost.

Já tomu nerozumím, já nechápu, proč v tomto nejtěžším období tohle dělají. V období pandemie, kdy samozřejmě hrajeme o budoucnost. Oni se chovají tak, že čím hůř pro naši zemi, tím hůř i pro Babiše. To je jejich cíl. A já skutečně nechápu, jak se mohou takto nezodpovědně chovat. Velice slušně jsem je poprosil, aby umožnili vznik našeho rozpočtu, který si myslím že je velice dobrý. Velice dobrý v tomto období. Můj apel ale nebyl vyslyšen. A když jsem je požádal, aby alespoň umožnili vznik toho rozpočtu tím, že opustí místnost, tak se strašně urazili, že co si to vlastně dovoluji. Je to samozřejmě jejich právo. Oni ale stále říkají, že naše vláda se chová nezodpovědně, což je samozřejmě nesmysl. Protože oni právě měli tu šanci, aby se v této klíčové chvíli pro naši zemi zachovali zodpovědně. Oni ji ale totálně promarnili, protože jsou zkrátka pokrytci.

My jsme se dostali do situace, kdy KSČM trvala na tom požadavku převést 10 miliard z rozpočtu armády do rezervy. Opakovaně jsme jednali, několik dní jsme jednali. Přerušili jsme schvalování státního rozpočtu snad poprvé v historii naší země, nic nepomohlo. Nakonec jsme s tím museli souhlasit, protože zkrátka opozice nás nechala na holičkách.

Já chci ale znovu zdůraznit, že o tyto peníze armáda nepřijde. Jsou přesunuty do vládní rozpočtové rezervy, a samozřejmě budou vráceny armádě. Protože my jsme vždycky armádu podporovali, a i v těchto chvílích ji nenecháme na holičkách. Ale neměli jsme na výběr, museli jsme to udělat.

Takže já jsem nakonec velice rád, že jsme rozpočet schválili, bylo to skutečně velice náročné. A hlavně, že ten rozpočet je skutečně proinvestiční. Příští rok 187,5 miliardy korun budeme investovat. Mohu vám tady ukázat, ten nárůst je absolutně jasný. Pokračujeme v investicích, pokračujeme ves stavbách dálnic, investic do nemocnic, obchvatů, nádraží a tak dále. Více peněz do školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Průměrný plat učitelů stoupne na 45 450 korun, nepedagogických pracovníků na 25 574 korun. Rekordní peníze jsou na vědu a výzkum, 47,7 miliardy. A samozřejmě důchody stoupnou v průměru o 839 korun, takže se dostaneme na průměrný důchod 15 336 korun. To je přesně to, co jsme slíbili.

Paní ministryně Schillerová podepsala rozpočtové opatření na přesun peněz, vládní programy COVID - nájemné 3 miliardy, COVID - ubytování 3,4 miliardy, COVID - gastro 2,5 miliardy a COVID - kultura +1 miliarda. Takže vládní pomoc se tak navýší o 10 miliard. A právě tyhle peníze, které my jsme schválili tento rok, tak kdyby se neschválil rozpočet by byly zablokovány. To by byla totální paralýza celé země.

Znovu opakuji, že jsme rád, že jsme to zvládli. Ale musím říct, že ten průběh… Skutečně jsem si uvědomil, jací lidé jsou v politice. Jak oni něco říkají, ale dělají něco úplně jiného. Vy dobře víte, že já mluvím stejně. Stejně mluvím na vás, stejně mluvím ve Sněmovně, stejně mluvím na ně. A proto jsem se tu politiku nenaučil dobře, i když jsem teda politik.

Na Ministerstvu financí konečně dotáhli ten projekt, který jsem odstartoval, a to je ostrý provoz rejstříku osob vyloučených z hraní hazardu. Vy dobře víte, co je hazard, kolik máme tady sebevražd, jaké to má dopady na naše rodiny, že lidé utratí v hazardu až 37 miliard ročně. Jsem rád, že se to povedlo. Protože není možné, aby hazard konzumoval dávky, které my dáváme lidem v nouzi, a oni je potom prohrávají v automatech.

Co se týče další ekonomických věcí, tak pan Havlíček prosadil ty programy na podporu podnikání. Mně je strašně líto, že omezujeme vaše podnikání v restauracích, hotelích. Ale zkrátka musíme to udělat. Musíme to udělat, tak jak se to děje všude v Evropě, všude na světě.

Ale my jsme slíbili tu podporu, proto tady mám jasný přehled toho. Hospody dostanou 100 procent na mzdy a odvody zaměstnanců, dostanou 100 procent nájemného za poslední čtvrtletí, navíc pro majitele hospody jsme schválili COVID-gastro ve výši 400 korun/den za pracovníka. Takže 10 lidi – 120 tisíc za měsíc. OSVČ navíc 15 tisíc měsíčně. Hotely dostanou taky kompenzace za mzdy, odvody, nájemné.

Takže v součtu dnes dáváme více než v Polsku. Německo dává sice o 10 až 20 procent více, ale třeba Rakousku, které dávalo o 20 procent v listopadu než my, tak už podporu snížilo a dává méně než ČR.

Pan Havlíček, jelikož ministr kultury se k tomu neměl, a vlastně žádný program pořádně nevytvořil pro kulturu, tak prosadil další miliardu pro podnikatele v kultuře, dostanou celkově 1,75 miliardy, kterou mohou čerpat. Pro obrovský zájem jsme to navýšili.

Také jsme, Havlíček a ŘSD otevřeli další úsek dálnice, 11,5 km nové dálnice, pokračování D1 směr na D48, Frýdek-Místek směr Polsko a Slovensko. A samozřejmě stát zůstává největším investorem. ŘSD, Správa železnic tento rok měly původně rozpočet 83 miliard, je navýšen na 121 miliard. Příští rok rekord – 127,5 miliardy.

Teď něco ke covidu. Antigenní testy. Celkově antigenních testů od 4. 12. do 19. 12. jsme zrealizovali 531 461. Bylo to samozřejmě u pedagogů, praktických lékařů. Ty testy byly u ambulantních specialistů, v sociálních zařízeních. Takže to funguje velice dobře. Teď už jsou vlastně rezervace – od pondělí 21. 12 do 23. 12. si rezervovalo 106 705 občanů antigenní testy, a do 5. 1. máme registrováno 236 270 občanů, volná kapacita je stále 129 tisíc míst.

Já tady mám zprávu od integrovaného centrálního řídícího týmu, kde tedy říkají, že evidují různé případy, že lidé chtějí po personálu, aby když jim vyjde pozitivní test, aby jim dali potvrzení, že jsou negativní. Takže samozřejmě to je chování, které není v souladu se zákonem. Vůbec tomu nerozumím, proč to ti lidé říkají.

Co se týče kapacit odběrových center, tak jsou posilovány hlavně Praha, Jihočeský kraj – tam se dokonce kapacita zvedne dvojnásobně a testování bude až do 22 h. Pan hejtman Kuba také motivoval finančně z kraje zdravotníky. Dále chceme posílit Brno a Zlínský kraj.

Kromě odběrových míst je do testování zapojeno více než 1090 praktických lékařů, ambulantních specialistů a stomatologů. Takže prosím vás, nechte se antigenně testovat. Kapacity jsou. Je přehledné mapa na webech, kde jsou ambulantní lékaři, kteří jsou zapojení do testování.

Děkujeme všem zdravotníkům a pracovníkům na odběrových centrech a v laboratořích za velké nasazení v těchto předvánočních dnech.

No a teď to nejdůležitější – očkování. Já tady stále poslouchám, že my nejsme připraveni. Není to pravda. My jsme objednali pro ČR celkově 11 milionů 902 tisíc vakcín od 5 firem. Je to celkově pro 6 milionů občanů ČR. První vakcína, která má přijít, čekáme na schválení EMA, to je ta instituce která to má schválit, a následně Evropská komise, tak pokud to proběhne, jak je to slibováno, tak 26. 12. dorazí vakcína firmy Pfizer do ČR. Tahle vakcína se dopravuje a skladuje při teplotě minus 75 stupňů v termoboxu se suchým ledem, takhle má životnost 6 měsíců. V termoboxu každých 5 dní se má vyměnit suchý led a tak dále…

Takže, přijdou 2 termoboxy, deset krabic. Je to celkově 9 750 dávek, a těchto 9 750 dávek bude rozděleno mezi Čechy a Moravu. Zítra ráno to dořešíme s panem ministrem Blatným a jeho kolegy. Usilujeme o další dodávku od firmy Pfizer, a to 19 500 vakcín v týdnu od 28. prosince, to původně nebylo v plánu. Ale pokud by se to povedlo, tak by to bylo skvělé.

Ten cíl je očkovat co nejdříve. Co nejdříve abychom zaočkovali všechny, kteří chtějí. Není to povinné, je to dobrovolné. Ale samozřejmě je to jediné řešení, je to ochrana vašich životů. Dobře víte, že se očkujeme i proti jiným chorobám a že to funguje. Takže není to nic nového a nemáte mít obavu z té vakcíny. Skutečně takhle vakcína se už očkuje ve Velké Británii, v USA, V Izraeli.

Samozřejmě je potřeba dořešit různé technikálie s pojišťovnami, přesčasové práce – protože určitě to bude velký nápor na naše zdravotníky a budou se muset tomu věnovat co nejdéle. Všechny pojišťovny připravují výběrová řízení na distribuci těch dalších vakcín.

Takže to se všechno připravuje. Není pravda, že nejsme připraveni. Já jsem přesvědčen, že když ta vakcína přijde 26. 12., tak tak jak je v plánu, že celá Evropa má začít 27. 12., tak samozřejmě ČR bude očkovat. To je ta priorita, kterou tady máme. Věnujeme se tomu, musíme lidi přesvědčovat. Já jsem si to vzal za úkol, že tuhle operaci budu řídit. Samozřejmě společně s ministrem zdravotnictví a jeho kolegy, a samozřejmě s integrovaným centrálním řídícím týmem.

Co se týče marketingu a komunikace, tak tam musí ministerstvo zrychlit a spustit kampaň, která přesvědčí, že je to jediná cesta. Jediná cesta k tomu, abychom se vrátili k normálnímu životu.

A nakonec, máme tady slunovrat v pondělí 11:02, takže se vrací slunce. Je to první zimní den, je to řekněme také symbolický datum. Doufejme, že od toho data všechno u nás půjde jenom k lepšímu. Blíží se Vánoce, dnes je adventní neděle. Doufám, že jste všichni v klidu, že máte radost, že se blíží Vánoce. Já se ještě před štědrým večerem přihlásím, ještě vás oslovím a popřeji vám samozřejmě hlavně to zdraví. Těším se příště.

