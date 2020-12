Premiér Babiš: Proč jsem změnil názor? No protože zkrátka změnili názor všichni

reklama

Takže dobrý den. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo.

Ano, ano, byl jsem to já, paní poslankyně, chyběla jste mi, tak jsem se těšil. Byl jsem to já a hrdě se k tomu hlásím. Víte, já jsem byl v historii nejlepší ministr financí této země. Jediný ministr, který absolutně snížil dluh o 60 mld. a ministr financí, který rozbil karuselové podvody a daňový ráj v Praze, zavedl EET a vybral stovky miliard daní.

A tady vám znovu ukážu, jak to vypadalo s naším dluhem, když jsem nastupoval. (Ukazuje do pléna tabulku.) Tady: 40,6. Snižoval jsem to až do roku 2017, potom mě Sobotka vyhodil z vlády, ale paní Schillerová pokračovala. A proto Česká republika má na počet obyvatel na svoji ekonomiku nejlepší veřejné finance, které jsem dal já do pořádku. Lepší je jenom Estonsko, Lucemburk, Bulharsko, ale to jsou úplně jiné ekonomiky. Takže proto si my můžeme dovolit, co si můžeme dovolit.

A možná jste nezaznamenala, že ten rozdíl, když jsem vystupoval, a kdyby takhle byl ten, že tady nebyl COVID. Nevím, jestli jste zaznamenala, že tady máme pandemii Covidu-19 všude na světě, který samozřejmě přináší úplně jinou politiku jednotlivých států. A když se podíváte ještě jednou na to zadlužení, tak takové Německo má o 100 % vyšší dluh než Česká republika. O 100 %. Příští rok mají deficit 13 krát větší než my, 13 krát větší, nejlepší ekonomika Evropy.

Takže proč jsem změnil názor? No protože zkrátka změnili názor všichni. Nevím, jestli jste slyšela, co to je Next Generation Fund. To je fond na obnovu jednotlivých zemí po pandemii COVIDu. To je 750 mld. Euro, to je 20 tis.120 mld. korun. A tyhle peníze si bere Evropská komise a celá Evropa. Takže my se chováme úplně stejně a nechápu, proč vy nechcete dát lidem peníze?

Ano, o důchodech se můžeme bavit. Byl jsem to já, který nejvíc navyšoval důchody, dal důchodcům tu slevu, protože důchodcům je potřeba poděkovat a potřebujeme, aby měli důstojný důchod. Ještě stále mají devátý nejhorší v Evropské unii. Takže vy tady porovnáváte věci, které jsou neporovnatelné. A superhrubá mzda, ano, to je podvod na lidech z dílny Topolánek - Kalousek, protože je to vlastně, je to vlastně trik, kde zdanili... je to vlastně daň z daně. Takže říkali lidem 15 %, ale potom jim to nevyšlo, tak udělali 134 základ. Ale to všichni přece víme.

Takže já s tím přicházím právě proto, protože je to na překonání toho dvouletého období 2021 až 2022. Všichni zaměstnanci soukromých, státních firem a samosprávy, paní poslankyně... Víte, kolik pracuje v samosprávě zaměstnanců? 158 tisíc. A ti zaměstnanci krajských a obecních úřadů dostanou navíc na výplatní pásce příští rok, pokud to projde, 3,6 mld. navíc, 3,6 mld navíc. A všichni státní zaměstnanci 7 % čistého dostanou na pásku. Tak já nevím, proč nechcete těm lidem dát ty peníze? Myslím si, že v těchto těžkých časech je musíme podpořit. Takže tím návrhem navyšujeme mzdy všem zaměstnancům, OSVČ, živnostníci nebudou platit vyšší daně, jak se navrhuje 19, my jsme proti, a všichni zaměstnavatelé ušetří peníze. Ušetří peníze a navíc budeme kompenzovat obcím a krajům vlastně ztrátu z toho RUD, kde navrhujeme kompenzaci vlastně 20 mld. Takže myslím, že je to skvělý návrh. A proč (Upozornění na čas.) jsem změnil názor? No protože ho změnil COVID, změnil náš život a změnil všechno.

