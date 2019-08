Premiér Babiš: Spojení zemědělství a vody je jednoznačné

Předseda vlády Andrej Babiš v sobotu 24. srpna 2019 navštívil mezinárodní agrosalon Země živitelka, kde také vystoupil s projevem při zahájení konference Voda v krajině 21. století.

Dobrý den dámy a pánové,

jsem velice rád, že tady můžu vystoupit. Začal bych nejdřív od Země živitelky. Je to skvělá výstava, na kterou já osobně chodím už 40 let. V posledním období sem chodím hlavně v sobotu, abych měl víc času a mohl mluvit s našimi producenty, distributory a s našimi občany. My jsme zde od rána a přišli jsme ve velice silné sestavě – jsou tady dva místopředsedové vlády, paní Schillerová, která drží státní kasu a pan Havlíček nový místopředseda pro hospodářství a samozřejmě pan ministr Toman, a já mu děkuji za to, že přišel s nápadem zorganizovat tuto dnešní konferenci.

Navštívili jsme Agrární komoru a Potravinářskou komoru a já jsem vyzval zemědělce, aby se víc snažili přesvědčit veřejnost o tom, jakou mají důležitou roli v naší společnosti. Taky jsem se jim omluvil, že mým vstupem do politiky se jím spíš přitížilo, než ulehčilo. A že by měli konečně přesvědčit, jak důležitou roli hrají. Důležitou roli v péči o krajinu a hlavně v potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. Po revoluci jsme si řekli, že si všechno dovezeme. Dnes skutečně, z dlouhodobého hlediska, není nikde napsáno, že ty markety budou vždycky narvané potravinami. Musíme být odpovědní dlouhodobě. Je důležité, aby zemědělci vysvětlovali, jak je to s těmi velkými farmami, jak je to s dotacemi, jak je to s řepkou, jak je to se zadržováním vody v krajině atd. A tam si myslím, že mají velké, velké rezervy.

Naše vláda založila Národní koalici pro boj se suchem a já jsem předsedou té koalice. Navštěvujeme obce a snažíme se propagovat to, co se stát snaží v boji se suchem dělat. Myslím si, že spojení zemědělství a voda, je jednoznačné a pro nás je to skutečně priorita. Protože bez vody, jak už bylo řečeno, v Evropské vodní chartě z roku 1968: „Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.“

Takže je to priorita, mění se klima. Má to i souvislost s klimatem, o kterém tolik teď mluvíme a diskutujeme, uhlíková neutralita a další globální témata.

Od roku 2014, kdy máme v historii zcela novou zkušenost, že dosavadní vodní blahobyt zajištěný existencí nádrží vybudovaných v minulosti a dostatečně doplňovanými zásobami podzemních vod z obvyklého přísunu srážek se mění. Hladiny podzemních vod klesají, nestačí se doplňovat a v některých regionech chybí dostatečná akumulace povrchových vod. Takže, my děláme opatření, vracíme vodu do přírody. Jenom tento rok jsme přidali půl miliardy korun na výstavbu vodovodů a kanalizací, obecních rybníků, my de facto rekultivujeme a dáváme do pořádku jeden rybník denně, pokud si to pamatuju dobře, pane ministře. Děláme všechny opatření, ale je to dlouhodobá záležitost. A jedná se o desítky miliard, to není jen záležitost této vlády. Je pravda, že jsme od revoluce nepostavili žádnou velkou přehradu a o některých mluvíme 20 let atd. A to jsou věci, které potřebujeme zásadně změnit.

My jsme tým. Tým znamená, že nejsou žádné boje mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, paní ministryně financí je s námi, snaží se sehnat peníze. Takže, je to priorita.

Jsem taky strašně rád, že tady máme hosta z Izraele, pana Segala, děkuju moc za tu knížku. Když jsem navštívil Izrael, hovořil jsem o tom s premiérem Netanjahuem. Když jezdíme do zahraničí, tak je důležité, aby to co tam projednáme, jsme taky uvedli do praxe a to se děje. Měli jsme konferenci, nejlepší experty z Izraele na léčebné konopí. Čeká nás 19. září česko-izraelský seminář o vodě v Poslanecké sněmovně, kde dojde k další výměně cenných informací. Izrael je skutečně příkladem, jednak managementu s vodou, dokonce jsou schopni vodu použít 7–9 krát, pokud si to dobře pamatuji a oni udělali v krajině zázrak, co se týká vody a technologie a to má dopad i na potravinovou soběstačnost. Už se těším se na ten seminář. Naše vláda také podporuje vůbec povědomí o této problematice. 27. srpna, to je příští úterý, otevíráme u Kramářovy vily výstavu Voda a civilizace, která bude přístupná zdarma a má návštěvníky seznámit s touto klíčovou tekutinou a její minulostí.

Chtěl jsem tedy jen říct, že je to priorita, děláme pro to maximum a jsme odpovědní vůči budoucím generacím a není to jen o naší vládě. Jsem přesvědčen o tom, že ti další, kteří přijdou po nás, v tom budou pokračovat. Je to celospolečenský zájem všech politických stran a hnutí.

Ještě jednou děkuji za pozvání a hlavně držím palce. Určitě se dozvíme plno nových věcí, které pak hlavně musíme proměnit do praxe.

Děkuji vám

Andrej Babiš

předseda vlády

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Byl jsem detailně seznámen s akvizicí, týkající se nových vrtulníků Premiér Babiš odeslal na Hrad návrh jmenovat Zaorálka ministrem kultury Babiš: Neříkejte, že byla porušena Ústava. Nebyla Premiér Babiš: Unikátní projekt přibližuje změnu klimatu jako globální problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV