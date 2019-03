Premiér Babiš: Teď snad už všichni chápete

V pondělí jsme měli koaliční radu s ČSSD, kde jsme domluvili víc věcí. Hlavně navýšení důchodů o 900 Kč, jak jsem to navrhnul už v lednu. K tomu jsem musel přesvědčit hlavně naši ministryni financí, protože jinak bychom náš slib, průměrný důchod 15 000 korun v roce 2021, nikdy nesplnili. A to by prostě nebylo spravedlivé.

Další bod, ČSSD chtěla, abychom podpořili jejich návrh zálohového výživného, se kterým jsme nesouhlasili. Řekli jsme, že nebudeme platit za nezodpovědnost lidí, kteří si nadělají děti, potom se o ně nestarají a nechtějí za ně platit, i když by samozřejmě měli. Důvod je jasný, musí přece fungovat vymahatelnost práva a stát musí donutit neplatiče, aby začali matkám platit. Šli jsme ale nakonec na kompromis, s tím, že můžeme zatížit rozpočet do výše maximálně 1,2 miliardy korun a zálohové výživné tedy platit, ale za podmínky, že zpřísníme pravidla pro vymáhání. A že náš ministr spravedlnosti připraví pravidla, kterými znepříjemníme neplatičům výživného život tak, aby si svoji nezodpovědnost rozmysleli.

A proč jsme na něj šli? Protože ČSSD přišla sama s návrhem, že rodičák od 1.1. 2020 nebude vyplácet zpětně, ale jen těm, kterým se narodí dítě v roce 2020.

Ano, byl to návrh pana Hamáčka, se kterým po krátké konzultaci paní Maláčová souhlasila. Pan Hamáček i paní Maláčová byli s výsledkem rady spokojení a všude to propagovali, koukněte třeba na jejich tiskovku po koaliční radě. A napsali si to na sítě, třeba tenhle nadšený tweet paní Maláčové:

„Skvělá zpráva, důchody stoupnou v příštím roce o 900 Kč, rodičovský příspěvek se zvýší na 300 000 Kč pro nově narozené od 1.1. 2020, na neplatiče výživného čekají tvrdší tresty od stejného data a zálohované výživné bude od 1.1. 2021. Dnešní koaliční rada přinesla průlom.“

Ano, přesně takhle zněl kompromis z koaliční rady. Byli jsme z návrhu ČSSD velice překvapeni, byl totálně v rozporu s tím, co chtěli předtím, ale zároveň rádi, že to máme za sebou.

Co bylo dál, všichni víme. Zvedla se obrovská vlna odporu maminek a tatínků.

Hned další den mě paní ministryně Maláčová dost překvapila. Napsala si na Facebook:

„Všichni víte, že za navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc pro všechny rodiče dětí do čtyř let jsem od začátku bojovala. Nedokázali jsme ale přesvědčit hnutí ANO.“

Přesvědčit hnutí ANO? Co je to za nesmysl? Vždyť to navrhla sama ČSSD! Vůbec nás nepřesvědčovali.

Původní stanovisko ministryně Schillerové ke slibu Maláčové bylo dát 300 000 Kč všem maminkám, které nevyčerpaly k 31.12.2019 částku 220 000 Kč. Tam by byl dopad na rozpočet 8,6 miliardy korun.

Hlavní problém dnešní koalice je, že ministryně Maláčová permanentně něco slibuje, potom mění názor a navrhuje něco úplně jiného. To, co navrhuje, nemá většinou koaličně odsouhlasené a nemá na to peníze a ani se je nesnaží dát z úspor vlastní kapitoly. Prostě to navrhne a doufá, že to někdo zaplatí. Přitom na jejím ministerstvu práce a sociálních věcí jsou obrovské rezervy v IT, v externích nákladech pro poradenství a samozřejmě, měla by řešit zneužívání sociálních dávek. Mám pocit, že slyším pana Špidlu, mimochodem poradce paní ministryně Maláčové: “Zdroje tu jsou.”

Ale je potřeba si uvědomit, že zdroje nejsou nekonečné. Hnutí ANO hospodaří zodpovědně, snížili jsme dluh, máme přebytkový rozpočet, protože samozřejmě nechceme poškodit příští generace.

No nic.

Je pravda, že v té chvíli mě nenapadlo, co po té koaliční radě nastane, jaký to bude mít celkově dopad. Matka, která porodí vteřinu před Silvestrem 2019, dostane 220 000 Kč. Porodí po Silvestru, má 300 000 Kč. Je to samozřejmě nespravedlivé a chápu rozhořčení maminek i tatínků. Ale mrzí mě že tady vzniká atmosféra, jako bychom brali lidem peníze. My jim je přitom navyšujeme! To navýšení je přece 36 %, z 220 000 na 300 000 korun!

Samozřejmě, jako vždycky budu hledat řešení. A potkám se i s maminkami a tatínky ze skupiny "Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!", obrátil se na mě jejich zástupce Martin Štros. Vyslechnu si každého. Rád se potkávám s lidmi, to všichni víte.

Protože hnutí ANO je tu pro všechny. A mladé rodiny samozřejmě podporujeme a chceme zlepšit jejich životní úroveň. Od začátku, od roku 2014, co jsem nastoupil do vlády, šlo na rodinnou politiku, školkovné a daňové zvýhodnění pro rodiny s dětmi celkem 40 miliard korun. Jen tenhle rok jde na školkovné 1,3 miliardy, na slevu na druhé a další dítě 8,9 miliardy, na slevu na děti a manželku pro ty z vás, kteří používáte výdajové paušály, další 1,3 miliardy korun. Z kterých těží všichni rodiče a zvlášť ti pracující. Udělali jsme to naprosto konkrétně a promyšleně.

Tak myslím, že teď snad už všichni chápete.

