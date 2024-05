Schillerová (ANO): Předložená korespondenční volba ohrozí důvěru a připraví ČR o demokratickou jistotu

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. No, to jste se zase předvedli. Svoláte si mimořádnou schůzi (Bušení do lavic.), bouchejte si jak chcete, mě neumlčíte. Svoláte si mimořádnou schůzi a ani nepřijdete v devět do práce? Takhle to tady vedete? Tak to je tedy opravdu neuvěřitelné, co vy tady předvádíte. Držíte tady zaměstnance do jedné do noci a pak nejste schopni ani přijít v devět do práce na vámi svolanou mimořádnou schůzi, kterou my nechceme. (Velký hluk, z jedné strany potlesk, z druhé strany bušení do lavic.) Jen si zabouchejte, budete mít příležitostí ještě dost až začnu mluvit.

Vážené dámy, vážení pánové, poslat ekonomiku do recese, připravit domácnosti o minimálně 25 % jejich úspor, vyhnat přes čtvrt milionu lidí na úřad práce pro příspěvek na bydlení, zvýšit rekordně daně a střihnout si k tomu 1100 miliard korun nových dluhů za čtyři roky, s takovou vizitkou by trochu soudná vláda už na nic dalšího raději nesahala a nějak ten zbývající rok a půl bez prudších pohybů doklepla. Bohužel ne tak naše pětikoaliční vláda, která se k tomu všemu ještě rozhodla poškodit českou demokracii způsobem, který nepamatujeme od roku 1989. Protože co jiného je předložený zpackaný zákon o korespondenční volbě, který je v navrhované podobě dokonce ještě nesrovnatelně horší než verze předložená do prvního čtení, a o například proto, že od korespondenčně hlasujících nemá být dokonce vůbec požadován ani doklad o bydlišti v zahraničí, tedy základní důkaz toho, že pro korespondenční hlasování v jejich případě vůbec existuje nějaký legitimní důvod. To je, dámy a pánové, naprosto fatální úlet.

Tak jak už třetím rokem letí Česká republika v jednom ekonomickém žebříčku za druhým dolů, tak letí pomyslné akcie kupčířů s volebními hlasy kvůli tomuto zákonu strmě nahoru. Sesbírat podpisy na vyloučeném sídlišti, nacpat obálky do pytlů a pak je naházet do poštovních schránek v nejbližší pohraniční obci? Já se ptám, protože za mě je to nově docela dobře možné. Už v parlamentních volbách příští rok na podzim.

Hromadná akce odvol za bábu, odvol za dědu? No jasně, ODS už to má ostatně vyzkoušeno ze své úspěšné akce Přemluv bábu. Vždyť láskyplní prarodiče si přece nebudou kazit vzácný okamžik nedělního oběda se svými vnoučaty nějakým konfliktem kvůli politice. Nějak bylo, nějak bude. A chleba levnější stejně nebude. Tak mi to tam, Eliško, naklikej, nachystej a raději mi už konečně řekni, kdy bude ta svatba nebo miminko. Asi tak si nějak představuji rozhovory o víkendu s mladými.

Kdo a za jakých okolností hlasoval, jestli hlasoval svobodně nebo ne a dokonce jestli hlasoval on nebo jestli to tam vložil někdo jiný, to se již při korespondenční volbě samozřejmě nikdo nikdy nedozví.

A aby se rodinné volení a kšeftování s hlasy třeba v pohraničních regionech usnadnilo na maximum, v zákoně dokonce není ani požadavek na úřední ověření podpisu, takže bude stačit podpis docela obyčejný, jakákoliv parafa, kterou si někdo vymyslí, jak mu zrovna bude klouzat tužka po papíře.

Nemůže být nejmenších pochyb, že předložená podoba korespondenční volby zmrzačí náš volební systém a ohrozí důvěru ve volby a připraví Českou republiku o demokratickou jistotu nevyčíslitelné hodnoty, neboť průběh voleb v naší zemi po celá desetiletí na rozdíl od mnoha a mnoha jiných zemí nikdo nikdy relevantně nezpochybnil. Samozřejmě, abych nebyla chytána za slovo, jak jsem včera viděla v rámci nočních přestřelek faktických poznámek, mluvím o novodobé historii naší země.

Jenže co se divíme? Vždyť návrh zákona s takto zásadními ústavněprávními dopady nebyl předložen ani jako zákon vládní, ale jako poslanecký návrh. Návrh skupiny poslanců, doslova spíchnutý horkou jehlou. Neproběhlo u něj ani standardní mezirezortní připomínkové řízení, ani vypořádání připomínek dotčených subjektů, nebyla k němu zpracována RIA a neprojednaly jej pracovní komise ani Legislativní rada vlády.

Takže čeho jsme tady dnes svědky? Naprosto paradoxní situace. Zatímco česká ekonomika se jako jediná v Evropské unii dosud nedostala na svou předpandemickou úroveň, množství příjemců sociálních dávek je na historických maximech, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, výběr daní nejhorší od roku 2012, hospodářství stagnuje a v kupní síle nás předběhli už i Estonci, Chorvati a Řekové. Pro pětikoalici je hlavní prioritou prosazení korespondenční volby. Zkrátka a dobře, zoufalí politici tváří v tvář chřadnoucí volební podpoře napříč společenským spektrem hodlají zničit jeden z nejkvalitnějších a nejnezpochybnitelnějších volebních systémů na světě. V domnělé snaze urvat si za každou cenu několik desítek tisíc hlasů krajanů žijících v zahraničí, kteří jejich pustošivými kroky, ještě jako jediní, nebyli dotčeni. Ale aby bylo jasno - hnutí ANO se opravdu neobává, že tato zoufalá pětikoaliční snaha ovlivnit volební výsledek ve svůj prospěch povede ke kýženému výsledku.

Ne, dokud se nezačnete starat o situaci v České republice, vaše volební preference nahoru nevyženete ani náhodou. Jde ale o něco jiného. Jde o to, že navržený poslanecký zákon je v rozporu s hlavními ústavněprávními zásadami volebního práva v České republice, jimiž jsou vedle všeobecnosti, rovnost, přímost, tajnost a požadavek svobodného hlasování ve volbách, které je prosté jakéhokoliv nátlaku. Jde o to, že uvažované změny podle našeho nejhlubšího přesvědčení vyžadují změnu ústavy. Dalece přesahují jedno volební období a naše země nesmí být vystavena situaci, kdy se kvůli tvrdohlavosti části politického spektra bude volební systém měnit s každými novými parlamentními volbami. A jde bohužel také o hrozící destabilizaci základního pilíře, na kterém naše demokratické zřízení stojí. A povinností nás politiků, by mělo v první řadě být, abychom nikdy aktivně nepřipravili půdu pro znevěrohodnění voleb, což tento zákon přináší.

Dovolte mi nyní položit několik naprosto zásadních otázek, z nichž každá jedna je dostatečně silným argumentem proti korespondenční volbě. A budu opravdu velmi zvědavá na jejich zodpovězení.

Za prvé, hodláte nahradit bezpečnou a nezpochybnitelnou volbu v zahraničí, při které se dnes musí volič dostavit na ambasádu a následně za dohledu příslušné komise jít řádně sám osobně za plentu, systémem posílání poštovních obálek, kdoví odkud. Ptám se tedy, kde mají občané České republiky záruku, že za našeho občana žijícího v cizině nevybere a neodešle volební lístek rodina, nebo kdoví kdo?

Za druhé, ústavou chráněný princip přímé volby znamená, že je volba prováděna přímo voličem. Předložený poslanecký návrh zákona ale umožňuje podat žádost o korespondenční volbu prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče. Jinými slovy - volič žijící v zahraničí se nemusí osobně vůbec dostavit na příslušný zastupitelský úřad. Žádost o výkon volebního práva formou korespondenční volby za něj může podat i jiná osoba. Následně takový volič nebo jím pověřená osoba obdrží nezbytné podklady pro hlasování, identifikační lístek, obálky, a tak dále, a tyto může bez dalšího již odeslat poštou. Ptám se tedy, jak je v navržené korespondenční volbě ze zahraničí garantována možnost ověření, že volič hlasoval přímo a osobně tak, jak požaduje ústavní pořádek České republiky, a jak je důsledně vymáháno a kontrolováno, v případě provádění voleb, na našem území.

Za třetí, poslanecký návrh přichází s jakousi tvrzenou pojistkou osobního výkonu volebního práva, kdy při korespondenční volbě bude v takzvané doručovací obálce sice muset být přiložen identifikační lístek, který má volič osobně podepsat, ale zfalšovat podpis není složité. Z jakého důvodu není v návrhu zákona požadavek na ověření podpisu, ale pro podpis hlasovacího lístku stačí podpis obyčejný, tedy de facto jakákoliv parafa, kdoví koho? A i kdyby se jednalo o skutečný podpis zákonného voliče, který vykonává své volební právo, jak hodláte zkontrolovat a garantovat, že za voliče hlasovací lístek před odesláním nikdo nevyměnil? Třeba člen rodiny, osoba, která odesílá obálku, nebo dokonce někdo, kdo zaplatil voliči za to, že hlasovací právo vykoná za něj.

Za čtvrté, hodláte umožnit korespondenční volbu jen malé části oprávněných voličů, tedy těch, kteří pobývají v zahraničí. Přitom tím způsobíte faktickou nerovnost mezi občany České republiky žijících na našem území a těmi, jenž žijí v zahraničí. Občané České republiky, kteří žijí na našem území, nemají žádnou možnost hlasovat korespondenčně, a to ani v případě, že v dané dva dny voleb se nachází pracovně na druhé straně republiky nebo v zahraničí. Nevolám po tom, jenom říkám, že tady je protiústavní diskriminace. A já se ptám, z jakého titulu hodláte zvýhodňovat krajany, kteří v Česku dlouhodobě nežijí a rozhodují se hlavně na základě titulků z mnohdy tendenční a k vládě shovívavých médií? Není důvodem skutečnost, že z posledních výsledků voleb vyplývá, že podpora vládních stran je mezi krajany v zahraničí významně vyšší než podpora vládních stran u nás doma?

Za páté, tajnost hlasování. Dnešní podmínky jsou garancí naprosté tajnosti a svobody hlasování. Za plentou jsme vždy pouze sami, bez členů rodiny nebo šéfů, bez kamarádů a podobně. Neexistuje způsob, jak zjistit, pro koho jsme hlasovali. Ve chvíli, kdy vkládáme hlasovací lístek do obálky, ke které přiložíme další doklad, kterým se ověří naše totožnost, a vložíme ho do jiné obálky, tak záruky ohledně tajnosti padají. A já se ptám, pokud volba přestane být tajná, přestože to ústavní dokumenty naší země vyžadují, jsou takové volby ještě v souladu s ústavou? A pokud ne, jakým právem se tuto změnu opovažujete prosazovat bez elementární snahy alespoň o dosažení ústavní většiny?

Za šesté, zahraniční zkušenosti z posledních let - třetina Američanů dnes hovoří o ukradených volbách. Většina... velká část politiků i veřejnosti je přesvědčena, že byl prostřednictvím korespondenčního hlasování spáchán obrovský volební podvod. Je to věc Ameriky, jen čerpám z veřejných zdrojů. Korespondenční volba také už přinutila vládu opakovat prezidentské volby v Rakousku.

Špatné zkušenosti přicházejí také ze Španělska. V roce 2023 místní soud zahájil vyšetřování případu podvodu při hlasování poštou poté, co si nezvykle vysoký počet lidí vyžádal dokumentaci pro dálkové hlasování v regionálních a komunálních volbách. Ve Spojeném království zase vládní šetření z roku 2016 zjistilo, že hlasování poštou je, cituji: "považováno za nejzranitelnější metodu hlasování ve Spojeném království a poskytuje nejlepší příležitost k volebním podvodům. Byly předloženy důkazy o nátlaku na zranitelné členy některých menšin a etnických komunit, zejména ženy a mladé lidi, aby volili podle vůle starších. Rizika nepatřičného ovlivňování, krádeží poštovních hlasů a manipulace s nimi po odevzdání stále existují." Konec citace a mohla bych pokračovat.

A proto mě opravdu zajímá, jak vysvětlíte občanům České republiky, že korespondenční volba nenaruší nebo nějakým zásadním způsobem nepoškodí robustní volební systém v České republice, v situaci, kdy volební komise budou sčítat desetitisíce obálek s volebními hlasy kdo ví odkud a kdo ví kým adresované? Nezapomínejme prosím, že i demokracie má své silné nepřátele. Nezapomínejme, že tito nepřátelé mají své mocné nástroje, kterými jsou schopni ovlivňovat chod nejen státních institucí, ale i mechanismy, které jsou tradičně zaběhlé. Je opravdu nezbytně nutné otevírat možnosti pro jakékoli síly, aby ovlivňovaly zvnějšku rozhodování našich občanů?

Za sedmé. I dnes je v zahraničí možné volit na zastupitelských úřadech, na velvyslanectvích a na konzulátech, takže jak naši krajané, tak naši občané v zahraničí možnost volby mají. Nezpochybnitelnou cestou by naopak bylo ve dnech voleb rozšířit možnosti, kde se dá volit. Zastupitelské úřady si například mohou pronajmout další místa a tím by se přiblížily voličům. Jak vysvětlíte občanům, že jste dali přednost nákladnějšímu řešení, navíc spojenému s bezpečnostním rizikem v podobě ohrožení důvěry ve výsledky voleb jako takových?

Za osmé. Návrh na zavedení korespondenční volby je předkládán nejen jako návrh poslanecký, ale je předkládán s dělenou účinností. Podle záměru předkladatelů má stávající poslanecká novela zákon nejen novelizovat ještě neúčinný zákon o správě voleb, ale má zavést korespondenční volbu ještě o celý rok dříve, než bude zákon o správě voleb účinný tak, aby bylo korespondenčně možno volit už do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Návrh je tak zjevně nesystémový a zcela účelový. Jeho jediným cílem je evidentně pomoci vládní koalici alespoň k nějakým dalším hlasům, když její volební preference setrvale klesají. Pokud by bylo potřeba věc skutečně řešit, předkladatel návrhu by byla vláda prostřednictvím ministra vnitra, který se ani neuráčil přijít na tuto mimořádnou schůzi. Návrh by také musel připravit rezort, který disponuje experty na tuto problematiku. Ptám se, proč takto zásadní věc nepřichází do Parlamentu jako vládní návrh? Proč ministr vnitra Vít Rakušan obešel připomínkové řízení i legislativní radu vlády? Proč se nemohla vyjádřit připomínková místa? Nebylo tomu tak proto, že uvnitř samotné pětikoalice panuje obava, že připomínky jednotlivých ministerstev by mohly přijetí zákona zkomplikovat a dodat argumenty odpůrcům návrhu?

Dámy a pánové, máte co vysvětlovat a obávám se, že vysvětlit to ve skutečnosti nemůžete. Účelovost vaší akce z tohoto zákona stříká na všechny strany. Vyzývám vás proto, abyste tento nepodařený poslanecký návrh v zájmu politické stability a ochrany demokracie v České republice stáhli, zasedli s námi a s dalšími stranami, s námi jako nejsilnějším subjektem v zemi, k jednacímu stolu, ale nejenom o technických úpravách, a o zavedení korespondenční volby jednali způsobem, který povede k nalezení udržitelného a přijatelného řešení, a to samozřejmě v rámci řádného legislativního procesu. Jinak se nevyhnete blamáži, že tyto vámi silově prosazené návrhy budou v případě, že se vrátíme k moci, bez milosti zrušeny.

Děkuji vám.

