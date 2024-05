Okamura (SPD): Korespondenční hlasování umožňuje zákulisní ovlivňování voličů

reklama

Vážené dámy a pánové,

dnes tady ve sněmovně máme druhé čtení Vládního návrhu zákona na zavedení korespondenčních voleb. A hned na úvod svého vystoupení podávám jménem SPD návrh na zamítnutí tohoto zákona, takže se o mém návrhu bude hlasovat ve třetím čtení. Důvodem je to, že navrhovaná změna je protiústavní a je jasné, že by oslabila už tak mizivou důvěru v už tak minimální demokracii v naší zemi. Tak, jako tomu je všude, kde je korespondenční volba zavedena.

Zásadním důvodem je, že korespondenční hlasování umožňuje zákulisní ovlivňování voličů, ať už vydíráním, tak uplácením a zvyšuje riziko volebních podvodů při následném zpracování. Jde o zcela účelový legislativní zmetek, jehož cílem je získat o pár procent víc hlasů v zahraničí pro vládní pětikoalici, která je zoufalá, podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, vládě plně věří už pouze 2 % občanů. To je hanebné zneužití parlamentní většiny a ještě je to zneužití třeba protiústavní a proti demokratické.

Na úvod ještě musím zdůraznit jeden zásadní fakt - není pravda, že pár tisíc hlasů navíc nic neovlivní. Podle dostupných dat se posledních parlamentních voleb zúčastnilo 65 % voličů, kteří odevzdali 5,375 milionů hlasů. Fialova vládní koalice v nich získala 2,334 milionů, což je 43,4 % hlasů. Parlamentní opozice získala 2,298 milionů hlasů, tedy 42,8 % hlasů. Politickou orientaci České republiky tak určilo jen 36 tisíc hlasů navíc ve prospěch Fialovy pětikoalice, tedy 0,67 % všech platných hlasů. Výpočet nezahrnuje přepočet na volební kraje, proto je mírně zkreslen, ale čísla jsou jasná. O směřování naší země, to, že budeme žít v energetické chudobě, nebo že budeme směřovat k vyvolání války s Ruskem, rozhodlo 36 tisíc hlasů ve prospěch Fialovy vládní pětikoalice. A je jasné, že pětikoalice dnes přichází o hlasy. Proto je pro ni životně nezbytné úbytek nějak nahradit. A místo, aby vláda začala dělat něco pozitivního pro občany, tak chcete zmanipulovat volební zákony.

My v SPD nezapomeneme na to, co jste provedli, příprava útočné války i likvidace české ekonomiky, to jsou zločiny, které nás přímo ohrožují na našich životech. Je to hazard, na který nikdo z vás, kdo jste ve vládě, nemá právo. Nikdo z vás k tomu nemá od voličů mandát.

Pokud jde o dnes projednávaný zákon o zavedení korespondenční volby, v principu nejde jen o to, že korespondenční hlasování, tak jak ho navrhujete vy v tom zákoně, tak je v rozporu s českou ústavou. Ale prosím, uvědomte si všichni, jak zde sedíte, že nemůže být tajné, a proto nikdo nikdy nezaručí, že to hlasování bylo svobodné. Pak bych chtěl zdůraznit, že - jak vládní koalice říká, že někde korespondenční volba je -, ale tam mají také jiné ústavy a mají také jiné zákony. My tady rozporujeme váš návrh k návrhu korespondenční volby, který je v rozporu s českou platnou ústavou.

Odborníci se shodují v tom, že největší komplikace jsou spojené s otázkou osobní volby. Tedy, jak zajistit, aby na voliče při výkonu volebního práva nebyl vyvíjen nátlak ze strany jiné osoby. Ať už osoby cizí či rodinného příslušníka. A dovolte mi vás upozornit na méně častěji zmiňovaný problém, a to, že korespondenční volba umožňuje, aby volbu za voliče vykonal někdo úplně jiný. Druhým ohledem tajnosti volebního práva je pak zajištění tajnosti hlasování, tedy poskytnutí takové právní úpravy, která neumožní v průběhu volebního procesu spojit konkrétního voliče s jím odevzdaným hlasem. To, že tyto obavy jsou zcela oprávněné, vám postupně doložím na konkrétních příkladech od nás i ze světa.

Vážené dámy a pánové, u korespondenční volby, jak už z veřejných debat odborníků víme, jsou nepopiratelná dvě rizika. Váš zákon odporuje ústavní podmínce, aby byly volby tajné. Nikdy nebude jistota, zda ten hlas dal občan svobodně, nebo byl třeba někým přinucen nebo uplacen, aby ho dal někomu, komu by ho svobodně nedal. Ostatně kvůli kupčení s hlasy, se již v minulosti u nás volby na základě rozhodnutí soudu opakovaly, například v Ústeckém kraji. Proč to říkám? Musím zdůraznit fakt, kterého jste si vědomi, a podle mého osobního soudu to je právě ten důvod, proč jste s tím přišli. Kupčit s hlasy, přesněji mít možnost faktickou kontrolu nad tím, pro koho volič hlasuje, mít možnost voliče "koupit", nebo i hlasy upravit dle libosti, to je přece pro vás lákadlo, ten cíl tohoto zákona, důvod, proč ho navrhujete.

Vaši ideologičtí partneři si to vyzkoušeli ve Spojených státech a je mi jasné, že nějaká nedemokratičnost a protiústavnost vás od přijetí zákona neodradí. To, co zde mohu udělat, je, že ukážu na vaše zločinné úmysly, na důvod, proč porušíte základní právo občana v demokracii, právo na svobodné volby. A také musím upozornit na to, že je zcela jasné, že dnešní návrh zákona je jen špička ledovce. Je to jen první kolečko otráveného salámu, který má zlikvidovat poslední možnost občanů nějak významné ovlivnit volby. Víme, že to byly návrhy, jak dát právo korespondenčně volit cizincům - jen na základě čestného prohlášení, že mají předky z Československa. A je zcela jasné, že pokud tento zákon projde a uzná ho Ústavní soud, tak ho uzná jen z té horší části. To znamená ten zákon o korespondenční volbě. Nepochybně ho také označí za diskriminační, protože odpírá právo korespondenční volby občanům žijícím v České republice a nařídí nápravu. V momentě, kdy korespondenční volba bude platit i v České republice, máte vyhráno. takový je nepochybně plán. Plán, který může vést i k občanské válce, protože masivní manipulace, jak ještě zmíním na příkladech, např. v USA, vzbudí jen masivní odpor.

Čili tento moment bych chtěl zdůraznit, protože ten váš plán je - podle mého názoru - takový, že prosadíte korespondenční volbu, která je v rozporu s českou ústavou, protože v české ústavě je napsáno mimo jiné, že volby mají být rovné. Logicky na to už upozorňují ústavní právníci, Aleš Gerloch a další, že ten váš návrh je právě v rozporu nejenom s tím, že volby mají být tajné, což je také v Ústavě napsáno, ale že mají být rovné. A Vámi obsazený Ústavní soud, protože je obsazen samozřejmě soudci, kteří byli zvoleni senátem a navrženi prezidentem Pavlem, a už tam mají většinu ti soudci zastávající (?) složení senátu. Podle mého názoru Ústavní soud neřekne, že je to v rozporu s Ústavou, zrušte to, možná to řekne, možná to neřekne, to nevím, ale váš plán je ten, že řekne ano, je to v rozporu s Ústavou, tak udělejte korespondenční volbu i pro české občany v Čechách.

V rozporu s ústavou je ta rovnost. Není v rozporu s ústavou to, že nemáme korespondenční volbu. Ale vraťme se v prvé řadě ke kupčení s hlasy, které váš návrh zákona ulehčí alespoň v zahraničí, ale jak jsem uvedl zcela nepochybně v dalších krocích bude z vaší strany na řadě i změna hlasování u nás v České republice. To, že se za hlasy platí už dnes, je zcela prokázaný fakt. Hovoří o tom nejen všechna veřejná média, ale je to doloženo i důkazy a soudními rozsudky. Z těch známých kauz je zřejmé, že hlasy v rámci naší republiky prodávají primárně někteří sociálně slabí, ponejvíce Romové v krizových lokalitách a hlasy nakupují jednak strany, které mají k menšinám nejblíž, anebo ti, kterým jde hlavně v komunále, v komunálních volbách a v komunální politice o nějaký velký kšeft.

V čem je problém? Že nakupování hlasů lze jen těžko kontrolovat. Dovolte k oživení vaší paměti pár příkladů. V prosince 2015 dostal Vietnamec Čan-Bui-Dui(?) u soudu podmíněný trest za maření voleb. Po předchozím zapírání přiznal, že lidem vyplácel 300 až 500 korun za hlas. Vylíčil, jak ho kontaktoval neznámý muž a předal mu 5 000 korun, aby sehnal deset voličů. Každému měl dát 300 korun a zbytek si nechat. Vietnamec Čan-Bui-Dui byl obžalovaný z maření přípravy a průběhu voleb a referenda, hrozil mu trest šesti měsíců až tří let vězení. Nakonec dostal a byl odsouzen k osmi měsícům podmíněně odložených na zkušební dobu dvou let. A kde odsouzený muž uplácel? Uplácel voliče v Bílině v Ústeckém kraji, aby volili sociální demokracii, tedy ČSSD. Dneska SOCDEM, respektive oni existují pod dvěma jmény vlastně, SOCDEM a ČSSD. To je dnes.

Čert, aby se v tom vyznal. Ve dvou volebních okrscích, kde žije silná romská komunita a kde se podle svědků uplácelo nejvíc. Bílinští sociální demokraté získali mimořádně vysoký počet hlasů. Krajská soudkyně Markéta Lehká pak při posuzování stížnosti na volby v Bílině našla 48 lístků vyplněných stejnou rukou, díky nimž bílinští sociální demokraté získali mandát na úkor nezávislých. Rozhodla proto, že se volby v Bílině musí opakovat. Kupodivu v těchto volbách, v těch následných, sociální demokracie už rekordy netrhala.

V Krupce na Teplicku se třikrát opakovaly komunální volby. A i napotřetí se objevil důkaz, že hlasování nebylo čisté. Budu citovat z veřejných médií: "Organizace Transparency International získala nahrávku, která vypovídá o tom, že kdosi opět nabízel úplatu za hlas. Jednotliví nákupčí měli údajně přidělen určitý počet lístků a k tomu odpovídající množství peněz. Někteří místní lidé sice už dříve mluvili o tom, že slyšeli o kupování hlasů za 300 korun, ale šlo jen o zprostředkovaná svědectví. Transparency International se seznámila s nahrávkou, která ale není určena ke zveřejnění a případě ji dostane policie", řekl ČTK Stanislav Beránek z této nevládní neziskové organizace. Z nahrávky vyplývá, říká ten pan Beránek z Transparency, jakým způsobem bylo organizováno nakupování hlasů. Jednotliví nákupčí zřejmě měli přidělený určitý počet lístků a k tomu odpovídající počty peněz. Pořád jsme u zhruba 300 korun za hlas, dodal.

V městečku Krupka na úpatí Krušných hor v Ústeckém kraji se zhmotnili slabosti české volební legislativy. I kvůli tomu pak poslanci upravili trestní zákon, podle něhož za kupčení s hlasy hrozí až tříleté vězení. V případě voleb v Krupce se kupčení s hlasy podle soudu prokázalo. Sdružení Zdravá Krupka, které proti kupčení nejvíce bojovalo, na svém webu uvedlo, že se ve městě šíří zvěsti o tom, že Romům kdosi slibuje 300 korun za hlas. Já zatím žádné konkrétní poznatky nemám, ale vím o manželech, kterým prý někdo nabízel za jejich hlasy 600 korun, řekl ČTK aktivista Pavel Horák. A znovu říkám, že to popisuji s tím, že to není domněnka, ale tam už to bylo odsouzeno také, stejně jako v Bílině. Při prvním pokusu o regulérní volby se už několik minut po otevření volebních místností na parkovišti uprostřed problémového sídliště Horní Maršov shromáždilo několik desítek lidí, kterým kdosi rozdával vyplněné volební lístky i s tří set korunovým úplatkem a mikrobusy je pak odvážely do volebních místností.

Důkazů pro soud se nakonec našlo dost i při opakování voleb. Dva lidé tehdy před nahrávacími zařízeními České televize, Českého rozhlasu a ČTK uvedli, že za svůj hlas dostali stokorunu. To se jim prý zdálo málo. Údajně je jeden z organizátorů kupčení o část peněz ošidil. Opozice vinila z obchodování s hlasy především místostarostu a následně starostu za sociální demokracii Zdeňka Matouše. Má podle ní i důvod prý se snaží udržet u moci, aby mohl maskovat údajné podvody při stavbě průmyslové zóny Nové Modlany. Podle reportérů České televize Matouš koupil v roce 2005 levně pozemky, které pak díky změně územního plánu získaly na ceně. Vydělat měl asi 43 milionů korun. Drtivá většina uplácení voličů, které řešily soudy, se týkala komunálních voleb. Ale podle Janusze Koniecznyho z nadačního fondu proti korupci se třeba v Brně kupování hlasů týkalo i senátních voleb.

Voliči, které doprovázeli v uvozovkách volební koordinátoři, přišli hlasovat výměnou za náramky, které jim umožnily vstup a pohoštění zdarma v klubu Musilka. Nakupování voličských hlasů se podle nevládních organizací stalo v Česku běžným jevem, byť se týká především takzvaně sociálně vyloučených lokalit. Takže samozřejmě na toto my upozorňujeme, protože to je realita, to už je realita voleb v České republice. Jsou to případy, které jsou souzeny, odsouzeny samozřejmě, kde jsou rozsudky. Takže samozřejmě ta vámi navržená korespondenční volba v podstatě ulehčuje tuto situaci a záměrně. Děláte to záměrně. A pak je tu samozřejmě druhé riziko, a to je sčítání hlasů. Z USA víme, že to je také bod, ve kterém dochází k manipulacím. Všichni, jak tu jsme, víme, že zákon o zavedení korespondenční volby je z vaší strany čistě účelový zákon, který má stranám pětikoalice pomoci zmírnit tragické fiasko, které je čeká u sněmovních voleb.

Zákon je účelový paskvil, který nemá legitimitu ani legalitu. Je zcela protiústavní. To je fakt, na kterém se shodla i většina ústavních právníků. Korespondenční volba nemůže nikdy zajistit tajnost hlasování, kterou vyžaduje česká ústava. S tím se prostě, kolegové a kolegyně z vládních stran, nepoperete. Tajnost zajistí jen hlasování ve volební místnosti, kde je člověk za plentou skutečně sám. Tohle prostě nijak neošidíte. Váš návrh je protiústavní, jelikož ústava říká jasně, že volby mají být tajné. A vy to víte. Samozřejmě víte, že korespondenční hlasování umožňuje volební podvody. Korespondenční hlasování bylo z těch důvodů ve Francii zrušeno, v Rakousku se kvůli podezření z podvodu volby musely opakovat a v USA vyvolaly málem občanskou válku. To vše víte a přesto to navrhujete.

Zjevně vás okouzlila naděje, že když korespondenční hlasování umožnilo vítězství tak zoufalému kandidátovi jako je Biden, tak máte šanci i vy. Já vidím tu druhou stranu, tedy že korespondenční hlasování skutečně rozpoltí společnost ještě víc. A vaše pokusy o podvody povedou jen tomu, že část voličů prostě výsledek voleb potom odmítne přijmout. Pokud chcete zmírnit fiasko ve volbách, pokud chcete hlasy, stačí přece jediné: přestaňte lhát, přestaňte okrádat voliče, přestaňte vyvolávat válku a začněte hájit naše občany, zkuste nepodvádět, nekrást. A uvidíte, že lidé to ocení. Nelhat a nekrást - to je zásada, kterou partajím doporučoval už otec naší republiky prezident Masaryk, jehož odkaz každodenně svou prací špiníte.

Rizika korespondenčního hlasování nebo pochybnosti o důvěryhodnosti jimi ovlivněných výsledků voleb patří v USA mezi dvě témata, která byla nejčastěji cenzurována na digitálních platformách a která jsou stále předmětem cenzurních zásahů. Už proto bychom měli korespondenčnímu hlasování věnovat zvýšenou pozornost. Studie nevládní organizace Heartland Institute posuzovala dopad, který by pravděpodobně měly korespondenční hlasy odevzdané podvodným způsobem na hlasování pro tehdejší kandidáty Bidena a Trumpa a jak by ovlivnily celkové výsledky voleb v roce 2020. Studie vycházela z údajů prosincového průzkumu, který provedl institut ve spolupráci s agenturou Rasmussen Reports. Průzkum odhalil, že zhruba každý pátý volič, který hlasoval poštou, připustil potenciální podvodné jednání. Když výzkumníci provedli další analýzy údajů, dospěli k závěru, že podvody při korespondenčním hlasování významně ovlivnily prezidentské volby v roce 2020. O tom, zda ony prezidentské volby s rekordním počtem korespondenčních hlasů lze označit za férové nebo podvodné, se dosud vedou spory v celé americké populaci. Volební hlasy se až na malé výjimky nepřepočítávaly, protože to ze způsobu volby nebylo a není možné.

Kvůli silnému podezření z volebních podvodů nařídil soud opakovat stranické volby demokratické strany v Bridgeportu, největším městě státu Connecticut. Kauzu odstartovala videa z bezpečnostních kamer, která zachycují několik osob, jež do určených boxů házejí větší množství korespondenčních hlasů. Dvě členky strany - to znamená demokratické strany, což je Biden - se na záběrech objevily nejméně patnáctkrát. Tyto dvě členky strany odmítly vypovídat. Soud tak nařídil opakování voleb za přísnějších kontrolních opatření. Korespondenční hlas za jiného člověka totiž podle zákonů může odevzdat jen pověřený příbuzný anebo pečovatel. Bridgeport má za sebou velmi dlouhou historii zneužívání korespondenčního hlasování. Podobné případy jsou dokumentovány již od osmdesátých let.

Podle předsedkyně Evropské komise von Leyenové a eurokomisařky Jourové z hnutí ANO má být letos online cenzura prioritou Evropské unie. Ze strany Bruselu probíhá vydírání členských zemí. A někde se dokonce vládní strany snaží kriminalizovat opozici a vyloučit ji z příštích voleb - například Německo, v Německu, mimo Evropu v USA. Vy na prosazení zločinné politiky Bruselu jdete tím, že se snažíte zvýšit možnosti, jak volby ve svůj prospěch manipulovat, nakupovat hlasy, nebo dokonce volby falšovat. Přitom pro váš návrh neexistuje relevantní důvod. Naši občané v zahraničí právo volit mají a využívají ho. Neexistuje skutečně legitimní důvod, proč stávající zákon o volbách měnit, a to takovým způsobem, kterým to děláte vy, který zpochybňuje vůbec podstatu voleb a demokracie v České republice.

Korespondenčním hlasováním tak, jak je navrženo v předloženém zákoně, se otevírá prostor pro kupčení s hlasy či vyplňování volebních lístků za asistence druhých lidí, třeba i pod nátlakem. Obálky s hlasy jsou před vyhlášením výsledků delší dobu skladovány, proto nelze vyloučit, že s nimi bude účelově manipulováno. Znovu zdůrazňuji, o co jde. Vaše podvody vám nepomohou. Voliči je prostě nepřijmou. A popravdě, výsledky korespondenčního hlasování nepřijmou, i kdybyste nepodváděli. Chápu, že ve skutečnosti demokracii zcela upřímně nenávidíte. Ale věřím, že chápete, že alespoň nějakou hru na demokracii prostě hrát musíte. Vždyť co by vám ve vládní pětikoalici zbylo? Lhaní o demokracii je přece základem vaší orwellovské propagandy.

Pár faktů o prezidentských volbách v USA a také o následných důsledcích. Průzkum v USA provedený Radou pro veřejné záležitosti z října 2023 zjistil, že pouze 37 % Američanů věří, že volby jsou, že volby v roce 2024 budou čestné a ověřené, pardon, čestné a otevřené. Zatímco 43 % vyjádřilo vážné pochybnosti o integritě voleb. Chápete? De facto jen třetina Američanů dnes věří, že volby v jejich zemi nejsou falšované. Velký počet Američanů, zejména republikánských a nezávislých voličů, je stále přesvědčeno o tom, že volby v roce 2020 byly zmanipulovány. Organizace NCSL varuje, že pokud volič označí hlasovací lístek doma, a ne v přítomnosti volebních úředníků, může být větší příležitost nátlaku ze strany rodinných příslušníků nebo jiných osob. Ano, na to upozorňuje i SPD.

Konzervativní think tank Heritage Foundation, který průběžně eviduje prokázané případy volebních podvodů, dosud zdokumentoval více než 1 500 případů a 1 276 odsouzení za trestné činy spojené s volbami. (Hluk v sále.) Můžu požádat tady o klid? Děkuji. Každý z případů v této databázi představuje případ, kdy veřejný činitel, obvykle státní zástupce, považoval situaci za natolik závažnou, aby podle ní jednal, uvádí se ve zprávě. A každý z nich skončil zjištěním, že se dotyčný dopustil protiprávního jednání v souvislosti s volbami v naději, že ovlivní její výsledek nebo že výsledky voleb byly dostatečně zpochybněny a musely být zrušeny.

Podle Hanse von Spakovského, vedoucího právníka Heritage Foundation, jsou čísla citovaná ve zprávě pravděpodobně podhodnocena. Problém těchto 1 500 případů je v tom, že jsou jen špičkou ledovce, protože podvody je velmi těžké odhalit, řekl deníku Epoch Times. Mnohokrát je to nalezeno náhodou zejména ve státech, jako je New York nebo Kalifornie, kde není vůbec žádný požadavek na voličský průkaz, říká. Mnohé z těchto případů citovaných ve zprávě, se týkaly podvodného použití hlasovacích lístků pro nepřítomné voliče. V případě jednoho obyvatele Michiganu, který byl usvědčen z volebního podvodu, zaměstnanec zařízení pro asistované bydlení, vyplnil zhruba dva tucty žádostí za nepřítomné voliče a zfalšoval individuální podpisy obyvatel.

Zpráva volební laboratoře Massachusetts Institute of Technology, MIT, z roku 2021 uvádí, že - cituji - i mnoho vědců, kteří tvrdí, že podvody jsou obecně vzácné, souhlasí s tím, že podvody při korespondenčním hlasování jsou častější než při osobním hlasování.

Existují dva hlavní rysy korespondenčního hlasování, které vyvolávají tyto obavy, uvádí zpráva. Za prvé, hlasovací lístek je odevzdán mimo zraky veřejnosti, proto jsou možnosti nátlaku a vydávání se za voliče větší. Za druhé, přenosová cesta pro hlasovací lístky není tak bezpečná jako tradiční osobní hlasování. Tyto obavy se týkají jak zachycování hlasovacích lístků, tak žádostí o hlasovací lístky bez souhlasu voliče.

Zpráva mimo jiné zmiňuje případ manažera kampaně v kongresových volbách v Severní Karolíně. Který shromáždil prázdné korespondenční hlasovací lístky a poté je vyplnil pro svého vlastního kandidáta. To nakonec vedlo k tomu, že volby byly zrušeny. Mohl bych pokračovat donekonečna, protože v USA stále probíhají šetření a soudy spojené s volebními podvody.

Vážené dámy a pánové, jakkoliv se to snaží česká média a většina politiků u nás vytěsnit, volební podvody v USA umožněné korespondenčním hlasováním vyvolaly obrovské napětí v americké společnosti. Rozpoltily zemi na dva nesmiřitelné tábory, vyvolaly vlnu násilí z obou znesvářených stran a symbolicky vyvrcholily útokem na Bílý dům. 6. ledna 2021 došlo k útoku na Kapitol Spojených států amerických ve Washingtonu DC. Před sídlem nejvyššího amerického zákonodárného sboru se sešli příznivci končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa k protestům proti výsledku prezidentských voleb z podzimu 2020 a na podporu Trumpova požadavku, aby republikánský viceprezident Mike Pence a Kongres odmítli vítězství Joea Bidena.

Část demonstrantů zaútočila na budovy obou komor Kongresu a dočasně pronikla i do obou jednacích sálů narychlo evakuovaných budov. Komplex byl opětovně zabezpečen až po dvou hodinách. Kromě jiného byla nalezena tři improvizovaná výbušná zařízení. Jedno na půdě Kapitolu a po jednom v kancelářích republikánského národního výboru a demokratického národního výboru poblíž Kapitolu. Z kanceláří senátorů měla být ukradena různá zařízení, dokumenty, osobní počítače a podobně. Zničena byla technika novinářských týmů.

Jako perličku můžeme říct, že s demonstranty sympatizovali i mnozí policisté. Dva z nich byli vyhozeni ze služby. Jeden demonstrantům pomáhal s orientací v budově, druhý se s nimi nadšeně fotografoval. Tohle zmiňuji hlavně pro ty z vás, kteří máte lichý pocit, že vás před trestem za případné zločiny ochrání armáda nebo policie. Od mnoha našich sympatizantů v armádě i policii víme, že paní Černochová, ministryně obrany, pan Rakušan, ministr vnitra i premiér Fiala z ODS trhají rekordy v neoblíbenosti. Volební podvody v USA, které vás z pětikoalice inspirovaly, jsou, jak víte, dostatečně prokázané. Nepochybně vám ovšem učarovalo, jako americkým takzvaným demokratům z demokratické strany, že to funguje.

Republikán Donald Trump přednesl těsně před Vánocemi 22. prosince další zásadní poselství k národu - a vlastně nejen americkému - v němž shrnul všechno, co i nám hlavní média cenzurují, od skandální volební noci 3. listopadu. Dovolte mi ho citovat. Je to projev samozřejmě povolební, po těch volbách, po té volební noci. Americký prezident a konzervativní politik by mohl snad oslovit alespoň některé z vás, kteří ještě neztratili zdravý rozum, a chtěli by snad zachovat demokracii v České republice, vás z pětikoalice, k vám mluvím. Cituji projev exprezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa.

"Vážení američtí spoluobčané, dnes vám vysvětlím, proč jsem tak odhodlaný použít každý legální a ústavní prostředek, abych zastavil krádež amerických prezidentských voleb. Je mojí povinností jakožto prezidenta, abych chránil vaše posvátné právo volby. V tomto roce demokraté porušili ve Swing states pod zástěnou viru své vlastní i federální zákony." Znovu říkám, je to ten povolební projev Donalda Trumpa po posledních prezidentských volbách. "V tomto roce demokraté porušili ve Swing states pod zástěnou viru své vlastní i federální zákony, aby umožnili a ulehčili volební podvod v měřítku v naší zemi dosud nevídaném."

Jenom pro ty, kdo to neví, tak Swing states je několik vybraných amerických států, které z historických analýz vlastně rozhodovaly výsledek celých voleb tím, že tam vždycky byl velice těsný výsledek mezi republikány a demokraty. Nejsou to často ty největší státy. Naopak často to bývají nebo jsou to ty státy, které nejsou největší, ale je jich asi sedm, osm, které právě historicky podle analýz, protože je tam těsný výsledek, tak tam podle toho, kdo ty volby vyhraje - jestli republikáni nebo demokrati - tak se to právě potom odrazí na výsledku a bývá to podle té dosavadní historie rozhodující o tom, kdo vyhraje prezidentské volby. To jenom kdyby náhodou někdo z vás nevěděl, co to jsou ty Swing states. Snad jsem to vysvětlil trošku laicky, ale je to tak.

"Pravda je, že jsme zvítězili zdrcujícím způsobem, vyhráli jsme na celé čáře. Dnes vám předložím fakta, která musí znát každý Američan. Pojďme zpět k volební noci. O půlnoci jsme měli suverénní náskok." To je opravdu zajímavé, tenhleten projev Donalda Trumpa, a je opravdu k velkému zamyšlení. "O půlnoci jsme měli suverénní náskok ve všech Swing states. Získali jsme rekordní výsledky na Floridě a v Ohiu. V Iowě jsme vyhráli o 8,2 %, o 320 000 více hlasů jsme získali v Michiganu, o 112 000 hlasů více ve Wisconsinu. V Georgii jsme zvítězili o 356 000 hlasů, o 700 000 hlasů v Pensylvánii. Měli jsme více hlasů ve všech Swing states. Nepřekonatelná čísla, všichni to věděli, včetně demokratů. Kdokoliv, kdo dělal skutečné prognózy, to věděl, američtí politici mi gratulovali.

Najednou to začalo mizet. V mnoha státech bylo náhle přerušeno sčítání. Uprostřed noci docházelo ke statisticky nemožnému převracení výsledků v jednom státě po druhém. V 6.31 hlásil náhle Michigan přírůstek 147 224 hlasů, 94 % ve prospěch Bidena. Ve 4.42 v noci hlásil Wisconsin 143 279 hlasů, téměř všechny pro Bidena. Náhlý zvrat hlásila i Georgia v 1.43 v noci. Opět téměř všechny hlasy pro Bidena. Bylo to přesně tolik hlasů, kolik bylo třeba pro vítězství Bidena ve všech důležitých Swing states.

Tyto anomálie jsou jen špička ledovce a stále je to projev Donalda Trumpa. Vyhráli jsme v 18 z 19 volebních obvodů, což za posledních 40 let stačilo ke zvolení všech prezidentů. Vyhráli jsme na Floridě, v Ohiu, v Iowě s historickým náskokem. To znamená, že Biden by byl první kandidát od roku 1960 a druhý kandidát v historii USA, který by se stal prezidentem a přitom prohrál v těchto třech státech. A nebylo to jen takhle těsné. S Bidenem ztratili demokraté 25 z 26 křesel ve Sněmovně reprezentantů. To je rekord. Demokraté měli získat 15 křesel a přitom kvůli mému úspěchu a takzvanému coat-tails, jak to nazývají, ztratili 14 křesel. Představte si, že jste hodlali získat totální vítězství, a přitom jste totálně prohráli.

Moje kampaň dostala více hlasů než jakýkoliv jiný kandidát v historii. Hlasovalo pro mě téměř 75 milionů lidí. Dostali jsme o 12 milionů hlasů více než v roce 2016. Největší nárůst hlasů pro úřadujícího prezidenta, který kdy byl zaznamenán. Největší nárůst hlasů pro Trumpa. Dostal jsem také nejvíc hlasů od nebílých Američanů než kterýkoliv jiný republikánský kandidát za posledních 60 let. V podstatě jsme získali větší podíl afroamerických a latinskoamerických voličů všude, s výjimkou zkorumpovaných a demokratickou mašinérií vedených v městech ve swing states, ve městech proslulých podvody, jako jsou Milwaukee, Detroit, Philadelphia a Atlanta. Žádný dosavadní prezident, který dosáhl takovýchto vítězství, neprohrál znovuzvolení. Něco takového se ještě nestalo. Navzdory takovýmto ohromujícím výsledkům nám chtějí namluvit, že Joe Biden, který sotva opustil svůj sklep, aby se zapojil do kampaně, získal o 11,7 milionu hlasů více než Barack Obama a porazil Baracka Obamu ve všech státech? Je to historicky, matematicky, politicky a logicky nemožné. Nestalo se to. Biden nevyhrál. Vyhráli jsme my zdrcujícím vítězstvím. Stále cituji projev Donalda Trumpa.

Během posledních sedmi týdnů jsem předložil dostatek důkazů, jak demokraté provedli monstrózní podvod vůči americkému lidu a vlastně vůči celému světu. Za prvé jsme ukázali, že vysocí úředníci v prakticky každém ze swing states porušili federální zákony, aby změnili průběh voleb, odstranili bezpečnostní pojistky za účelem nelegálního vítězství Joea Bidena a obešli přitom zákonodárce. Například v Pensylvánii radikální demokratický státní tajemník odstranil všechna opatření na ověření podpisů, a tím porušil zákony Pensylvánie, nemluvě o podvržených korespondenčních hlasech. V Michiganu zaplavil státní tajemník ilegálně celý stát volebními formuláři, přestože michiganské zákony korespondenční hlasování striktně omezují. Ve Wisconsinu postavili demokraté více než 500 nikým nehlídaných nezajištěných volebních uren, které byly zjevně ilegální a sloužily ke sbírání volebních lístků, a zajistili tak cestu k volebnímu podvodu. I státní tajemník v Georgii umožnil podvod svými zásahy do integrity volebních lístků a systému přezkoušení podpisů. V Georgii se vůbec děly podivuhodné věci. To vše dohromady stačilo k zmanipulování voleb ve prospěch demokratů. Za druhé, a stále pokračuji v citátu projevu Donalda Trumpa, který popisuje ty problémy s korespondenčními volbami. Proto tady o tom hovořím.

Za druhé, počty odmítnutých korespondenčních hlasů značí, že byly ilegálně započítány statisíce hlasů. Počty odmítnutých. To také přispělo ke změně volebních výsledků. V roce 2016 bylo v Georgii odmítnuto pro chybu 6,4 % korespondenčních hlasů. Slyšíte dobře, 6,4 % korespondenční hlasů bylo odmítnuto, a to už jsou volby 2016. Letos bylo odmítnuto méně než 1 % - znovu říkám, je to projev Donalda Trumpa po volbách v roce 2020 -, tedy třicetkrát. Stejný efekt se projevil v Pensylvánii a dalších státech. Přijali všechny hlasy. Mnohé z nich určitě ilegálně.

V roce, kdy korespondenčních hlasů bylo zdaleka nejvíce, byla zázračně nepatrná chybovost. Nejnižší v historii. Jediné vysvětlení je, že byly započítány desetitisíce chybných hlasů. Mnohé Američany šokovalo, že ve swing states nebyly učiněny ani nejmenší pokusy ověřit občanství, bydliště, identitu nebo oprávněnost volit korespondenčně. Potenciál pro podvody byl neomezený. A to je to, co právě zažíváme.

Za třetí. Stovky a stovky svědků vystoupily, aby pod přísahou svědčily o podvodech a švindlech, které viděly na vlastní oči. Svědkové vypovídali o tom, jak byly antedatovány tisíce volebních lístků, jak se znovu a znovu započítávaly celé stohy a vykládaly stovky beden volebních lístků, které měly všechny stejný podpis a byly pro Bidena. Další svědkové vypovídali o tom, jak viděli netknuté volební lístky bez záhybu, všechny pro Bidena. Jak byly asi zaslány poštou nepřeložené lístky? Republikánským pozorovatelům bylo bráněno v kontrole v momentech, kdy byly započítávány statisíce hlasů ve městech vedených demokraty. V Georgii byly pozorovatelé nuceni opustit místnost, že prý prasklo vodovodní potrubí, což se nestalo, a za jejich nepřítomnosti byly započítávány celé bedny hlasů vytažených z pod stolů, což zaznamenaly bezpečnostní kamery. V některých městech byli pozorovatelé donuceni opustit sčítací místnosti v podstatě fyzickým násilím.

Nemluvě o znepokojivé situaci ohledně sčítacích strojů Dominion. Jen v jediném okrsku Michiganu bylo 6 000 hlasů přesměrováno od Trumpa k Bidenovi. A tento systém byl použit na většině území Spojených států. Neexistuje žádné uspokojivé vysvětlení pro to, že tyto stroje umožňují stisknutím knoflíku měnit hlasy. V Arizoně dal Senát před krátkou dobou příkaz forenzně přezkoušet všechny tyto volební stroje a podobná přezkoušení se musí udělat i v ostatních státech. A nakonec se dalo Trumpovi zapravdu, protože v Texasu bylo použití strojů Dominion zakázáno.

Jak jsem právě předložil, máme dlouhý seznam volebních podvodů, které jsme odhalili. Nic takového se ve Spojených státech nikdy dít nemělo, říká dále ve svém projevu, povolebním projevu v roce 2020 Donald Trump. To je fraška a výsměch demokracii. Je to ostuda naší republiky. V roce 2016 jsme je překvapili. Tehdy vyhrál Donald Trump. Od té doby měli čtyři roky, aby vypracovali plán na zmanipulování voleb. Manipulace voleb 2020 byl jen poslední krok v dlouholeté snaze demokratů a médií svrhnout vůli amerického lidu a zničit naše hnutí všemi myslitelnými prostředky. Každý prostředek dobrý. Už měsíce před volbami otevřeně konspirovala média, technologičtí giganti a demokratická strana, aby zmátli veřejnost. Na začátku tohoto roku bylo prokázáno, že rodina Joa Bidena obdržela miliony dolarů od čínské komunistické strany. Ale média a technologické společnosti tyto informace zcela cenzurují. V naší zemi už není svobodný tisk. Je to tisk útlaku, tisk, který nikdy nezveřejní pravdu. Je to největší a nejvíce šokující skandál týkající se prezidentského kandidáta v celých dějinách USA. Ale průzkumy ukazují, že polovina z těch, kdo volili Joa Bidena, o tomto skandálu nikdy neslyšela.

To není první případ, kdy média a Bidenova kampaň bezostyšně obelhala americkou veřejnost. Trvaly také na tom, že nebudeme mít očkovací látku proti koronaviru dříve než v polovině příštího roku, a přesto ji máme už před koncem tohoto roku a miliony vakcín se právě distribuují. Je to v podstatě medicínský zázrak. A přesto média a demokrati obelhávaly veřejnost ve snaze ukrást volby. Také u předvolebních průzkumů, aby zabránila mému volebnímu vítězství, zmenšovala média moje šance o 15, 16, 17 % ve státech, kde jsem vyhrál nebo kde jsem byl blízko vítězství.

Pokud nebude tento volební podvod důkladně vyšetřen a viníci označeni, budou volby 2020 platit provždy jako nejvíce nelegitimní a zkorumpované v dějinách naší země. Američané musí mít ve volby důvěru. Závisí na tom osud naší demokracie. Je načase, aby americký lid pozvedl svůj hlas a požadoval, aby tato nespravedlnost byla napravena. Naše volby musí být fér, poctivé, transparentní a oproštěné od podvodů. Tyhle volby jsme vyhráli zdrcujícím rozdílem a lidé ve Spojených státech to vědí. Demonstrují po celé zemi, jsou rozzlobení, mají strach. Nemůžeme dovolit, aby byly uznány kompletně zfalšované volby. Bůh vám žehnej a Bůh žehnej Americe!

To byl projev Donalda Trumpa po posledních prezidentských volbách v USA. Vážené dámy a pánové z vládní pětikoalice, jste ve jménu vítězství lži ochotni nést riziko, že už tak rozpolcenou zemi uvedete do varu a zcela znedůvěryhodníte stávající systém, který sice není zcela demokratický, ani spravedlivý, ale stále se demokraticky alespoň tváří a ke s spravedlnosti se hlásí?

Na závěr, dámy a pánové - samozřejmě na závěr této pasáže - shrnu vaše argumenty či protiargumenty a vyvrátím je. A dovolím si citovat z argumentace z webu vašeho podpůrného spolku Milion chvilek. Ne proto, že jsou absurdní a hloupé - ty argumentace, ale dali si práci a všechny vaše argumenty pěkně shromáždili, a lhaní z nich krásně čouhá, jak sláma z bot. Takže budu vyvracet jeden argument za druhým.

Na webu toho spolku Milion chvilek píšou: Za prvé, že tajnost volby prý není ohrožena ve větší míře, než je tomu u volby ve volebních místnostech. Jaká je skutečnost?Z výše uvedených argumentů je jasné, že to je nesmysl. Pokud vypisuji volební lístek a volím doma, může být u mě klidně sto lidí. Jak už jsme si řekli, je jedno, zda s klackem, nebo s pětistovkou v ruce, nebo jsou to přátelé, příbuzní. To, že pokusy ovlivňovat volby, u nás jsou, jsme si doložili na soudních rozsudcích, a že se falšují korespondenční volby v zahraničí, už víme také.

Argument druhý, co tady píše váš podpůrný spolek Milion chvilek. Plenta, která je ve volebních místnostech, má zaručovat tajnost před státem, a ta prý bude zachována i u volby poštou. Co k tomu říct? Větší idiocii, pravda, ani Milion chvilek nevymyslí. Plenta zajišťuje svobodné volby. Svobodné volby, tedy že nikdo mě neovlivní. Ne stát, ale ani kupci hlasů, anebo třeba přísný zaměstnavatel. To už mnohokrát soudy konstatovaly. Jinak byste mohli zavést rovnou burzu na prodej hlasů a nakupovat či prodávat veřejně.

Další argument z toho webu Milion chvilek, který podporuje Fialovu vládní pětikoalici. Nepohybliví, starší či nemocní voliči ani dnes nevolí za plentou, ale rovnou do přenosné volební schránky, kterou k nim přinesou členové volební komise, a je prý zajímavé, že se hnutí ANO, ani SPD nesnaží změnit tento způsob volby. A jaký je můj komentář k tomuto? Volba do volební urny je skutečně unikátní výjimka pro jednotlivé případy, kdy člověk skutečně nemůže do volební místnosti dojít a má zájem volit. Pochopitelně může hlas do urny vyplnit a vhodit v naprostém soukromí, pokud o to požádá. Jen doplním citát ze stránek Ministerstva vnitra. I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování. Takže jak vidíme, lhaní jde chvilkám milionově. Je vidět, že se učí od těch nejlepších, tedy od vás z vládní pětikoalice.

Další argument z webu Milion chvilek, který podporuje vaši vládu. K situaci, kdy například rodinný příslušník předem připraví členům rodiny vybrané volební lísky a po odvolení si všechny ty v uvozovkách, uvozovky jsou tady nesprávné, zkontroluje, může dojít i v současnosti. Hezký blábol, to už je můj komentář, ale na špatném hrobě. Ve volební místnosti jsou vždy připraveny prázdné volební lístky, respektive neoznačené, a každý si může za plentou vyplnit a vhodit, co si vybere, a není šance to nijak ovlivnit.

Je to až neuvěřitelné, jak ten web Milion chvilek vlastně říká nepravdy a manipulativní polopravdy. Ale to zcela koresponduje s tím, jak vládne Fialova vládní pětikoalice. Říkali jste, že nebudete zvyšovat daně, hned je zvýšíte. Premiér to říkal ještě před pár měsíci v televizi Nova, stejně jste je po pár měsících zvýšili a tak dále a tak dále. Říkáte, že jsme ve válce, premiér Fiala, přitom v žádné válce nejsme, jenom straší a společně s paní ministryní obrany Černochovou nás zatahujete do války. To prostě je problém.

Další argument Milionu chvilek pro demokracii. Milion chvilek, ono to není pro demokracii, to je proti demokracii, jak vidíme. Zavedení korespondenční volby neruší možnost hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, a každý se tak může rozhodnout, kterou z variant využije. Ano, neruší. Ale když už máme volby na ambasádách, není důvod je duplikovat. Pokud někdo, kdo žije v zahraničí, to už je můj komentář, má zájem o tuhle zemi, měl by podle mého názoru ze svého času něco obětovat. Třeba jít osobně volit. Pokud mu za to volby nestojí, nedá se svítit. Je to každého svobodná volba. Ale to, co chci říct, to, co je důležité, zásady demokratičnosti a transparentnosti voleb stojí nad něčím pohodlným. To je snad jasné. Volby nemají být pohodlné. Volby mají být férové a spravedlivé, neovlivnitelné, co nejméně zfalšovatelné, jinak ztrácejí smysl.

Další argument z webu Milion chvilek, který podporuje Fialova vládní pětikoalice. Podporuje ho jak koalice, tak oni koalici. V nedávno vedené debatě o zkrácení dvou volebních dnů na jeden také zvítězil snazší přístup k volbám nad možným ohrožením tajnosti, které spočívá v tom, že volební urna zůstává přes noc ve volební místnosti. A můj komentář? Ano, dvoudenní volby jsou z hlediska toho, že volební urna zůstává přes noc bez dozoru, problém. Ostatně jsme poslední zemí v EU, která má dvoudenní volby. Nebo poslední ze dvou, ale myslím, že už jenom poslední, předtím to byla ještě Itálie. Ale přece to, že je tu možnost falšovat volby přes noc, není ovšem argument pro zavedení další šance na falšování, ale naopak to je argument na to dvoudenní volby změnit na jednodenní. Tento argument je tady opravdu slabomyslný.

Další argument z toho webu Milion chvilek. Jestli je návrh na zavedení korespondenční volby v souladu s ústavou, nakonec případně posoudí Ústavní soud, což by důvěře občanů prospělo. Tak co k tomu říct? Toto je argument typu toho, co jsme již zažili z minulé vlády za covidu, tedy ve smyslu: zavádíme nezákonná protiústavní opatření a vy se suďte. A když soud nezákonné nařízení zruší, my zavedeme další a bude platit aspoň do doby, než to dá někdo k soudu a soud nerozhodne.

Jste normální? My jsme samozřejmě byli v minulém volebním období proti, proti takovému způsobu jednání. Ale my jsme byli v opozici. Takže pětikoalice a spolek Milion chvilek; vy navrhujete, oni podporují protiústavní volební zákon. Prostě porušíte zákony a řeknete si: protlačíme to na sílu vládní většinou a ať se lidi pak soudí. To vám přijde normální takhle okatě šlapat na Ústavu a lidská práva? A já právo na demokracii a na spravedlnost a svobodnou volbu považuji za lidské právo.

Další argument toho Milionu chvilek je, že korespondenční volba funguje i někde v zahraničí. Takže jaký je k tomu můj komentář. To, že někde a jedno kde nějaká forma korespondenčního hlasování je, nijak skutečně, nijak opravdu neřeší problém, že korespondenční hlasování v podání české vládní pětikoalice, ten váš konkrétní zákon, porušuje princip tajnosti zakotvený v české Ústavě. Je to jako s Green Dealem, eurem nebo válkou na Ukrajině. To, že něco dělá nebo má většina zemí, třeba Evropské unie, naprosto neznamená, že je to správné nebo že to je správné pro nás. Dám příklad, příklady i z historie. V jistou dobu bylo standard jíst lidské maso, lidské oběti nebo otroctví. A blbci zcela jistě i tehdy argumentovali: podívejte, lidskou pečeni si dopřává většina našich sousedů, tak proč my ne. Otroky mají všude, tak proč my ne. Není slabomyslnější argument než to, že nějakou blbost dělá i soused. Vím, že jiný nemáte, ale svědčí to pouze o jediném, že žádný skutečný argument nemáte.

A opět se zaměřme na podstatu problému. Snaha o falšování voleb tu je a bude vždycky, u nás, v USA, kdekoliv na světě, kde je společnost rozdělená na dvě téměř stejné poloviny. Řešení samozřejmě není falšování ulehčit, ale naopak udělat maximum pro to falšování ztížit. To například udělali i ve zmiňované Francii a jedno, v jaké míře. A pravda, neudělali v USA. Falšování ovšem naprosto podkopává důvěru v demokracii, v právo a spravedlnost. To je to, co ničíte, když váš zákon projde a nakonec prosadíte hlasování poštou v České republice.

Víte o tom, že kontinuálně rostou počty sebevražd, pokusů o sebevraždy a deprese, a to hlavně u mladých lidí? Vaše pseudoliberální politika, která říká, že pohlaví si můžu vybrat, že je jedno, zda je táta chlap nebo lesbická žena, vede k jedinému. V důsledku to dětem a mladistvým nějaké rozhodování neulehčí. Ale traumatizuje je dilema, kým vlastně jsou. V normální společnosti je kluk klukem a holka holkou. Ale vaše snaha vyjít vstříc lidem, kteří jsou nemocní a abnormální, pochopitelně následně deformuje a znejisťuje i ty, kteří by žádný problém v normální společnosti neměli. To, že se pár procent lidí narodí jako bisexuálové, jste nevyřešili, ale vaše snaha prosadit princip, že pohlaví je vlastně volba, že rodina není táta a máma, přesněji, kde táta je chlap a máma žena, naopak problémy ještě zhoršuje.

Mimochodem, tady jenom dodám, protože jsem to ještě nekomentoval, ten rozsudek soudu, který jsme zaznamenali před několika dny. (Hlas z pléna: Nález.) Nález soudu, nález soudu. Nejsem právník, já si na to ani nehraju, ale občané ví, co mám na mysli, že v podstatě v České republice bude možné změnit pohlaví bez operačního zákroku. To znamená, když se muž rozhodne krátce řečeno, zjednodušeně řečeno, že chce být ženou, tak bez operace bude možno po určitém postupu toto realizovat. Tak je to samozřejmě - já prostě se nad tímto nálezem, rozsudkem podivuju. Protože v okamžiku, že muž, který má pocit, že žena, tak pak bude chodit na ženské toalety nebo do ženských šaten nebo bude se účastnit jako sportovec v ženské kategorii, kde samozřejmě ta fyzická síla je potom úplně jiná, což vidíme už na příkladech ze zahraničí a samozřejmě je to velmi frustrující pro skutečné ženské závodnice. Tak to je svět, na který já si zvykat nechci. A musím říci, že tento rozsudek velice pobouřil nejen voliče SPD, ale pobouřil i veřejnost, hlavně ženy. Ale i muže, ale samozřejmě to je opravdu směr, který podle mě není správný. Protože jestli má někdo problémy s identitou, tak s ním máme mít soucit. Samozřejmě každý se narodí s nějakými predispozicemi, každý jsme nějaký, něco se týče nemocí a tak dále, někdo má to v rodině, někdo ono. Ale prostě překopávat to, že někdo je muž a žena na základě pocitu? Já myslím, že prostě máme mít soucit a je potřeba, aby odborníci s takovým pacientem pracovali, s takovýmto člověkem a pomohli mu. Ale není možné přepisovat přece bez chirurgického zákroku, jenom, že si to někdo myslí, tak udělat z muže ženu například, což byl tento konkrétní příklad. Takže to je - a mít to jako oficiálně, že to bude žena.

To opravdu jako je zvláštní, zvláštní svět, kam to dneska směřuje. Mně už je přes padesát a přes veškeré útoky různých aktivistů na moji osobu - jako nezlobte se na mě, já jsem vyrostl v normálním světě a já už si na to prostě, mně je přes padesát, já už si na to nejenom, že nezvyknu, ale ani si na to prostě zvykat nebudu. Tohleto jsou prostě věci, kde mě už nikdo ani nepřesvědčí, na to už je mi příliš mnoho let a mám na tohleto opravdu konzervativní pohled. A myslím, že je to úplně jasné. Mně je to prostě jasné a já svůj názor měnit nebudu. Prostě, jak už jsem říkal, každý jsme se narodili s tím, že máme - už to nebudu opakovat, ale máme buď ženské, nebo mužské orgány pohlavní, pindíka nebo pipinku, jak já říkám dětsky, jak to říkali nám i rodiče třeba. A tak to prostě je a tak to příroda zařídila a všechno ostatní je samozřejmě odchylka, to je zcela jasné, nebo anomálie bych řekl cizím slovem. A nelze z toho dělat samozřejmě tímto způsobem nějakou normu. To prostě ten svět opravdu se ubírá zvláštním způsobem, s kterým já prostě se nemůžu ztotožnit.

A na druhou stranu jsou tady strany, které původně se tvářily konzervativně, před lety o tom mluvily, jako je ODS, ale s tímhletím problém nemají, že jo. To prostě, ty tady prosazují - vlastně ODS to se rovná TOP 09 dneska. ODS rovná se TOP 09 paní Pekarové. To tady vidíme všichni ve Sněmovně. Ostatně společně kandidujete. ODS rovná se TOP 09 paní Pekarové, to je stejný program. Proto jste v koalici spolu, a proto kandidujete spolu do Evropského parlamentu. Paní Pekarová rovná se ODS, ODS rovná se paní Pekarová.

Ten program je úplně totožný. Takže ODS prosazuje euro, prosazuje Green Deal, prosazuje zánik České republiky, společná kandidátka s TOP 09 s lidovci, jo, tak to prostě je. To je ODS a my samozřejmě chceme se vší pokorou nabídnout konzervativní program SPD i voličům ODS. Ostatně nejen proto je lídrem naší kandidátky pro volby do Evropského parlamentu pan Ing. Dr. Petr Mach, ekonom, protože my jsme konzistentní v našich názorech, v našich konzervativních názorech.

To samé v podstatě, o čem jsem tady mluvil, tak to vlastně platí v případě tohoto zákona o korespondenční volbě. Chcete vyjít vstříc opravdu statisticky zanedbatelné skupině obyvatel, jakoby to říkáte, že jí chcete vyjít vstříc, ovšem tím skutečným cílem jsou manipulace u voleb a hlavně že se snažíte za každou cenu ohnout volební zákon, abyste získali nějaké hlasy navíc, protože většina občanů vám už nevěří, a váš zástupný argument je, že se snažíte být statisticky v podstatě zanedbatelné menšině - a to myslím bez urážky - ostatně sám jsem před vstupem do politiky trávil mnoho času v cizině a mohu se do této v uvozovkách menšiny zařadit, no a kvůli této menšině občanů, kteří žijí v zahraničí a kteří už můžou volit na českých zastupitelských úřadech, tak ohrozíte a znejistíte naprosto drtivou většinu občanů této země.

Ta výhoda pro pár tisíc lidí zavede nejdřív diskriminaci miliónů voličů a současně zvýšíte riziko, že pro miliony lidí volby budou nedemokratické a nedůvěryhodné.

Poměr výkon a cena, to je skutečně strašný. Zničit poslední zbytky důvěry ve stát a demokracii pod tak ubohou záminkou je skutečně nedůstojné. Pod záminkou toho z hlediska pohledu na tu demokracii a na důvěru ve volební systém, že si chce vládní pětikoalice, které to prostě nejde a která selhala a věří jí plně pouze dvě procenta voličů, tak vy v podstatě chcete zničit poslední zbytky důvěry ve stát a demokracii, jenom abyste si udrželi teoretickou šanci se udržet u moci.

No a samozřejmě je zcela zřejmé, že tím vaším cílem, jak už jsem tady vysvětlil, je volby falšovat a vyhrávat. A pak se samozřejmě každý krok k vítězství počítá. Ale, dámy a pánové, my to víme a je si toho vědoma i většina občanů této země. A věřte, dějiny nás učí, že žádný podvod, lhaní a křivárna vás stejně neochrání před pádem a před odsudkem dějin. Vše vyjde najevo. Po léta říkám, že otázka nezní, zda skutečnou demokracii u nás prosadíme, ale je to jen otázka kdy.

A už jsem to tady vysvětloval několikrát. Mezi ty pilíře demokracie, které SPD prosazuje, je zákon o referendu a zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, tedy atributy přímé demokracie. To je představa SPD a to jsou ty kroky ke skutečné demokracii v České republice. Přímá volba, ty zákony tady leží z pera SPD ve Sněmovně už třetí volební období, jak na přímou volbu, odvolatelnost politiků, tak na zákon o referendu. Vy nám je tady vytrvale blokujete, nechcete to. Přitom přímá volba například starostů nebo hejtmanů funguje v okolních zemích, je to i na Slovensku, v Polsku, v Německu je to samozřejmě, kde jsou primátoři voleni přímo. Tuhle jsem například četl o primátorovi Kolína nad Rýnem, západní Německo.

Takže to jsou prostě standardní mechanismy, odvolatelnost politiků, zcela standardní věc v mnoha demokratických zemích. Když už pořád jezdíte do tý Ameriky, teď tam byl premiér Fiala, hodinová návštěva u Bidena, odměna za ten předražený nákup F-35, tak by se tam také mohl zeptat, jak funguje přímá volba a odvolatelnost v Americe. Nejznámějším příkladem odvolatelnosti - to je také zajímavý, jak se mě někdo v minulosti ptal, jak byste si odvolatelnost představoval. Taky byste se mohli poučit v tý Americe, ať vám to tady nemusím pořád vysvětlovat. Nezkoušejte mě, já vám rád odpovím. Nejznámějším příkladem odvolání politika byl stát Kalifornie, světově medializovaný, protože na základě odvolání předešlého guvernéra kvůli rozpočtovým problémům se v přímé volbě stal guvernérem poprvé Arnold Schwarzenegger, takže to byl typický příklad. Nikoliv že Schwarzeneger byl odvolán, ale on na základě odvolání předešlého guvernéra se stal v přímé volbě guvernérem. Takže to byl široce medializovaný případ, který by bylo dobré si také zapamatovat, takže i ve Spojených státech, já proti Americe nic nemám a proti Američanům samozřejmě nic nemám, ostatně já jsem byl jediným českým politikem už v roce 2015, který veřejně podpořil Donalda Trumpa a uvedli mě i v zahraničí na stránkách podporovatelů Donalda Trumpa. Jsem rád, že to vyhrál. Navštívili mě tady i ve Sněmovně zástupci republikánů, kteří tenkrát objížděli evropské podporovatele Trumpa z řad politiků. Dali jsme si tady na jedničce oběd s tím Američanem a bylo to velice příjemné, popovídali jsme si a pak se mi potom ozval ještě jednou a máme na sebe kontakty. Takže mě určitě nemůže nikdo podezřívat z toho, že bych snad neměl rád Američany. Naopak, já jsem veřejně podpořil Donalda Trumpa. Ostatně, já jsem nikdy nepodpořil žádného politika z východní Evropy, tím myslím z Ruska. Jo, Orbán jo, jeho názory máme rádi. Ale samozřejmě z té západní Evropy dále jsem nepodpořil nikdy nikoho, ani nenavštívil na rozdíl od politiků ODS, kteří byli u Putina. A od pana Kalouska. Ano, západní politiky, máme řadu přátel, počínaje Marine Le Pen, Mateo Salvinim a dalšími západoevropskými politiky, kteří mají vynikající dvouciferné volební výsledky. Takže tam ano. Ale co se týče Donalda Trumpa, tak samozřejmě, já jsem ho veřejně podpořil a doufám, že bude znovu prezidentem, protože po tom senilním Bidenovi to je ostuda. Já si říkám, jestli vůbec věděl, s kým na té hodinové schůzce je, jako když tam byl Fiala. Každý má samozřejmě právo být nemocný, ale tohle už je opravdu za hranicí důstojnosti podle mě, ale to si ještě řekneme.

V tomto ohledu vše, co vy děláte, vaše úsporná snaha zavést maximum totality, vaše lhaní, vaše podvody, vaše překrucování historie i současnosti nám v praxi pomáhá, aby občané viděli, co jste zač. Lidé si pamatují. Lidé srovnávají fakta s vaším lhaním a propagandou a stále roste počet těch, kteří otevírají oči a přestávají vám věřit. Kyvadlo dějin je neúprosné. Ano, vždy se vychýlí směrem k nějaké totalitě, ale pak se zase vrátí. V momentě, kdy toho začnou lidé mít dost. A vy se opravdu snažíte, aby vás lidé smetli a děláte vše, aby lidé chtěli skutečnou demokracii, kde se volí nejen tajně a svobodně, ale kde také lidé volí a odvolávají politiky, kde lidé své zemi vládnou přímo a mohou rušit nebo přijímat zákony, kde lidé skutečně přímo rozhodují o tom, v jakém svazku jejich země je a je jedno, zda to je Evropská unie či NATO nebo neutralita, přátelství a spolupráce se všemi.

Demokracie znamená, že vy nediktujete lidem, co smí a nesmí, ale lidé diktují vám, svým zaměstnancům a zástupcům, co máte a musíte dělat vy. To je, vím, vážené, to je, vím, vážené dámy a pánové z vládní koalice, skutečně za hranicí vašich přání. Ale tak skutečná demokracie funguje, a v ní by skutečně váš návrh zákona neprošel. Ale i v demokracii dělají lidé chyby a pravda, že pokud by takový zákon prošel a objevil by se jiný pokus volby poštou falšovat, pak by v demokracii lidé ihned takový zákon zrušili. Demokracie totiž neznamená, že se nedělají chyby. Ostatně i slušný člověk může omylem zvolit gaunera, protože to prostě předem netušil. Tak, jak jsme viděli u již odsouzených, zkorumpovaných politiků ODS, a nejnověji byl letos v souvislosti s dotacemi odsouzen politik TOP 09. Ale ve skutečné demokracii, když zvolím někoho, kdo lže, podvádí a je absolutně neschopný, lze takového člověka ihned odvolat. Jinými slovy, kouzlo demokracie je, že má opravné prostředky na zcela přirozené lidské chyby a omyly.

Vaše vláda je nejdražší omyl v historii této země, a to doslova. Jak už jsem včera tady znovu citoval oficiální slova, pardon, oficiální statistiky, že jste rekordně zadlužili Českou republiku. Vaše vláda vládne pouze jednu devítinu období od roku 1989. Přitom za vaší krátké vlády stoupl český dluh o jednu třetinu. To znamená, vy jste doslova nejdražší omyl v historii této země. Je to neuvěřitelné, ale způsobili jste více škod než kterákoliv vláda před vámi. A to je skutečně po vládě Nečase s Kalouskem laťka, o které jsme si mysleli, že nepůjde překonat. Podle statistik jste skutečně nejhorší vláda v Evropě a premiér Fiala byl opakovaně v mezinárodním žebříčku nejhorším premiérem dokonce na celém světě.

Argument chvilkových milionářů, tedy té ziskové organizace Milion chvilek, jak jsme si všimli i podle článků, na tezi spoluobčané v zahraničí tady nežijí, proč by tedy měli volit zní: "Právo volit má každý člověk starší 18 let s českým občanstvím. Nemalá část Čechů žijících v zahraničí zahrnuje studenty na studijních pobytech, pracujících na pracovních stážích a obecně lidi, kteří se po dokončení svých povinností vracejí zpět do České republiky, mají zde rodiny či majetek. Jedná se o lidi, kterým není jedno, jakým směrem se Česká republika ubírá, a mají ústavní právo se na tom podílet, jen jim v současnosti znemožňujeme volební právo uplatnit."

Tak to je samozřejmě... a můj komentář, to je samozřejmě absurdní lež. Právo, ale jim možnost volit mají. Mohou volit na zastupitelských úřadech nebo jet do České republiky. Další argument je - volebních okrsků je na území České republiky kolem 15 000 a volební místnost má tak většina voličů v docházkové vzdálenosti. Popravdě, ve svém okolí mám mnoho lidí, kteří pracují a žijí v Praze, ale pobyty mají stovky kilometrů daleko a nemají problém sednout na vlak a jet odvolit do místa bydliště. Další argument - je to jen první krok k zavedení volby poštou na území České republiky - to je argument Milion chvilek. Ano, to je pravda. Tady výjimečně souhlasím a už jsem o tom mluvil. A jak už jsem uvedl, kouzlo tkví v detailu. Jak zavedete korespondenční volbu pro české občany v zahraničí? Bude to na základě současné ústavy diskriminační vůči občanům v České republice, protože je v ústavě napsáno, že volby mají být rovné. A Ústavní soud tedy bude muset buď zrušit váš návrh zákona, nebo bude muset nařídit zrovnoprávnění všech voličů, což znamená zavést korespondenční volbu i v České republice. Což je podle mého názoru i vaším cílem, jak už jsem říkal, který umožní nakonec skutečně masivní falšování voleb ve váš prospěch. Podle mě je to váš zcela zásadní konečný cíl. Nejde o hlasy Čechů v zahraničí, i když i pár desítek tisíc hlasů navíc skutečně rozhoduje, jak už jsem řekl v úvodu svého vystoupení, ale to není váš primární cíl. Primární cíl je, abyste zavedli korespondenční volbu i v České republice a masivní falšování.

Ale pojďme zpátky k principu. Pomůže váš zákon demokracii? Přispěje k tomu, aby volby byly transparentnější, spravedlivější a demokratičtější? Rozhodně ne. Problém skutečně tkví v tom, že Ústavní soud bude muset kromě jiného řešit diskriminační charakter vašeho návrhu, jelikož podle ústavy mají být volby rovné. Dovolte mi odcitovat komentář jednoho nevoliče SPD, čtenáře pro vládního seznamu, cituji: "Je mi zle z toho, jak tato vláda řeší takové triviální hovadiny, jako je korespondenční volba nebo manželství pro všechny, když se jim pod rukama hroutí stát kvůli fundamentálním problémům." Konec citátu. Těžko k tomu něco trefnějšího dodat.

A chápu, vážené dámy a pánové, tyto názory vašich bývalých voličů jsou zjevně právě tím vaším nejsilnějším motivem korespondenční podvody umožnit. Jak už jsem říkal, tak váš návrh zákona vykazuje zásadní vady. Váš návrh neprošel standardním připomínkovým řízením, neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje tak zásadní věcné a technické vady, ale jak jsem říkal, je zcela v rozporu s českou ústavou, která definuje základní principy volebního práva, to znamená všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování. Toto váš návrh porušuje.

Navíc, jak jsem říkal, tak čeští občané v zahraničí mohou i v současnosti hlasovat fyzicky na našich zastupitelských úřadech. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace, jak už jsem tady doložil i na konkrétních příkladech. I proto, jak už jsem uvedl, některé země Francie, konkrétně v roce 1975, tento typ hlasování zrušila.

A tady bych chtěl upozornit ještě na další moment, o kterém jsem samozřejmě hovořil už v rámci prvního čtení - že strany vládní koalice se zavedením korespondenčního hlasování pro volby v zahraničí, v souběhu s tím tady navrhují ještě jeden zákon, a to je zákon o nabývání státního občanství. Kdy vy chcete rozšířit možnosti získat českého občanství potomkům emigrantů až do čtvrté generace, což je samozřejmě velký problém. Protože podle odhadů expertů, už jsem to říkal v prvním čtení, se může jednat až o 1,2 milionu lidí, to je čtvrtá generace potomků. Lidí, kteří nikdy nežili v České republice, nikdy tady neplatili daně, neumí česky, a dokonce tady často ani nikdy nebyli. Takže těm všem vy chcete dát možnost na základě pouhého čestného prohlášení, to chci zdůraznit, tak jim chcete dát české státní občanství. A chcete zvýšit počet voličů tak, abyste se udrželi u moci a aby volili Fialovu vládní pětikoalici.

Samozřejmě s tím my zásadně nesouhlasíme, protože podle mého názoru, a stojím si za tím pochopitelně, jak jinak, tak přece není možné, aby masově, ale vůbec ovlivňovali naše životy v České republice lidé... Dobře, máme nějaký stávající zákon, to je nějaký stávající stav, který je tady zaběhnutý.

Ale nad rámec toho, abyste vy vytvářeli nové voliče, kteří, znova říkám, tady nikdy nežili nebo tady nikdy neplatili daně, neumí česky a nemají žádný vztah k České republice kromě toho, že jsou potomci čtvrté generace, kdy jejich pradědeček emigroval někam do Ameriky, tak já s tím prostě nesouhlasím, aby tito lidé měli volební právo, řeknu to na rovinu. A nejsem sám, kdo s tím nesouhlasí, protože jsou to samozřejmě i názory renomovaných ústavních právníků. Já si myslím, že není možné a není správné, aby životy v České republice, nás, co tady skutečně žijeme každý den, ovlivňovali lidé, kteří za své rozhodnutí neponesou odpovědnost. My všichni, protože žijeme v České republice, tak za tu naši volbu důsledky neseme tím, že tady vznikne nějaká politická reprezentace, která pak bude vládnout na základě dohody v Poslanecké sněmovně a samozřejmě potom ty důsledky musíme nést všichni, ať pozitivní nebo negativní, a občané mají potom možnost rozhodnout opět ve volbách. A lidé, kteří tady ale nikdy neplatili daně, ani neumí česky, tak abyste vy jim dávali volební právo a oni potom masově, protože to už se týká opravdu obrovského množství lidí, už dnes jsou to statisíce a vy to chcete ještě rozšířit, tuto možnost, tak aby opravdu zásadně potom mohli ovlivnit životy v České republice a přitom tady nežijí, tak s tím já prostě nesouhlasím. Samozřejmě vůbec tady nemluvím o tom, když jsou to studenti nebo někdo pracuje v zahraničí přechodně, to tak je a je to v pořádku, ale tito lidé můžou volit i teď a samozřejmě to tady asi nikdo z nás, předpokládám, nijak zásadně nerozporuje, když student studuje, jde si odvolit, pak se vrátí nebo hlasuje někde na ambasádě a podobně, tak proč ne, nebo pokud někdo přechodně pracuje v zahraničí.

No a samozřejmě to, o čem hovořím, tak potvrzují i renomovaní ústavní právníci. Například docent Zdeněk Koudelka, ústavní právník z Masarykovy univerzity v Brně, přesně říká, že "Korespondenční hlasování zjednoduší volby zahraničním voličům a tak bude více těch, kteří rozhodnou o poslancích a prezidentovi, ale nežijí ve státě, o němž rozhodují, neponesou důsledky svého volebního rozhodnutí. Demokracie je však o tom, aby si občané zvolili ty, kteří o nich rozhodují. Zvolí-li jim je někdo z ciziny, je tento princip porušen. Občané, jež v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nežijí, budou mít více práv než ti, kteří zde žijí. Korespondenční hlasování oslabuje ty, kteří u nás žijí a například platí daně a posiluje lidi v cizině, kteří nám mohou vnutit svou politickou vůli, aniž by s námi žili." To je citát ústavního právníka Masarykovy univerzity v Brně docenta Zdeňka Koudelky.

Další ústavní právník Aleš Gerloch, emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Cituji: "Je možné uvést dvě skupiny negativních faktorů, které jsou s tímto způsobem hlasování spojeny." Komentují všichni váš vládní návrh na korespondenční volbu. "První z nich spočívají v ohrožení ústavních zásad, na nichž jsou demokratické volby založeny. Jsou jimi principy svobodného hlasování, neboť voliči mohou být snadno ovlivněni jinými osobami při vyplňování hlasovacího lístku. S tím související princip osobní povahy volby a tajnosti hlasování, kterou je mimořádně obtížné zajistit. Pokud korespondenčně mohou hlasovat jen někteří voliči, dochází rovněž k narušení principu rovnosti volebního práva, pokud takový postup nebylo možné zcela přesvědčivě zdůvodnit. Je zřejmé, že postup, co se týče korespondenční volby tak, jak navrhuje vláda, nezaručuje dodržení ústavních principů, mimo jiné volební komise na zastupitelském úřadu není složena ze zástupců kandidujících politických sil, ale vytváří řadu komplikací místo údajného zjednodušení průběhu voleb. Náhlé dílčí zásahy do výkonu volebního práva nemohou být jiné než problematické." Citát Aleše Gerlocha, emeritního děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Takže krátce a stručně shrnuto bych úplně na závěr zopakoval to, co jsem řekl v první větě, že jsem hned na úvod svého vystoupení podal jménem SPD návrh na zamítnutí tohoto zákona, takže se o mém návrhu bude ve třetím čtení hlasovat. Za hnutí SPD říkám, že tak, jak to vidíme teď ve druhém čtení, i ty pozměňovací návrhy, tak my nebudeme podporovat, nemáme v plánu podporovat tento zákon jako celek, takže nemáme v plánu hlasovat ani pro ty pozměňovací návrhy, protože to u nás proběhne ještě nějakou diskusí. My se nechceme vůbec účastnit jakékoli spolupráce na tomto protiústavním manipulativním zákoně, který umožňuje falšování voleb a volební manipulaci, což je cílem Fialovy vládní pětikoalice. Takže potom už si umím představit - ale vy jste hlasovali pro to, no heleďte, my tady pro nic hlasovat nechceme, my to chceme zamítnout, my vůbec nechceme tento zákon na zavedení korespondenčních voleb, protože - myslím, že jsem to tady už v prvním čtení zdůvodnil, teď ve druhém čtení taky - takže my prostě chceme, aby se hlasovalo o našem návrhu na zamítnutí tohoto zákona a to je naším cílem.

Děkuji za pozornost.

