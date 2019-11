Premiér Babiš: V žádném případě nejde o akce propagující nacismus

Děkuji za dotaz. Já samozřejmě jsem o paní Číhalové neslyšel až do této interpelace. Já jenom chci konstatovat, že členy rady z řad zástupců jednotlivých národnostních menšin jmenuje v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. a) statutu rady vláda České republiky a to na základě návrhu sdružení příslušníků národnostních menšin. Většinou to vláda dostává v části programu vlády pro informaci, takže o tom ani nediskutujeme.

Uvedený postup pro jmenování zástupců jednotlivých národnostních menšin je zakotven v § 6 odst. 4 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s výše uvedeným byla do rady navržena také paní Eugenie Číhalová, kterou jakožto zástupkyni ruské národnostní menšiny navrhly do rady jmenovat tři spolky příslušníků národnostních menšin. Konkrétně se jednalo o spolky Ruská tradice, z.s., Akademie národnostních menšin, z.s. a KULTURUS z.s. Především pak spolek Ruská tradice je jedním z nejvýznamnějších spolků příslušníků ruské národnostní menšiny, jehož posláním je naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení kulturní a společenské činnosti ruské národnostní menšiny na základě kulturně společenských tradic ruských emigračních spolků v Československu.

Já jsem si nechal pro vás, pane poslanče, zpracovat odborné stanovisko Vojenského historického ústavu Praha, které tady nechci číst, protože to je na dlouho. Pokud máte zájem, já bych vám ho předal. Z tohoto stanoviska Vojenského historického ústavu Praha tedy v závěru vyplývá, že připomínky obětí násilných deportací se konají za účasti zástupců ruských emigračních spolků z celé Evropy, ale i například rakouských politiků. V žádném případě nejde o akce, které by bylo možné označit jako neonacistické nebo nacismus propagující. Nejsou ani oslavou válečné činnosti kozáckých jednotek působících pod německým velením, ale řady nevinných obětí bipolárního rozdělení světa.

Pokud vám to takhle stačí? (Nestačí.) Nestačí, dobře. Ale můžu vám to dát? (Ano.) Já bych to tady teď četl, ale to je tak na půl hodiny. To se omlouvám.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

