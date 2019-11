Premiér Babiš: Za Kalouska jste peníze nedostala, za mě 185 milionů

Já myslím, že není k tomu co dodávat. 2013 jsem hlasoval? Já nevím, že jsem hlasoval. Já jsem se stal ministrem financí 29. ledna 2014. A tady za dveřmi jste mi řekla, že do vaší Chýně vám Kalousek nedal ani korunu. A za mě, za ministra financí jste dostala 185 milionů do vaší obce, abyste mohla přijít na otevření a tam mít ten projev. O to vám hlavně jde, abyste měli ty projevy. Díky mojí práci. Díky tomu, že jsem ušetřil na státním dluhu a dal ty prachy. A 26 miliard? O čem mluvíte, 30 milionů? To je sranda, ne. 26 miliard jsme dali a dá se to všude dohledat. A já jsem zavedl ten projekt. Protože tehdy byl ministr školství chlap a ten na to kašlal. Až když nastoupila ministryně Valachová, tak jsme se domluvili a ona dělala velké školy, já jsem dělal ten původní projekt a dělali jsme to společně. A vy jste neudělali vůbec nic. Vy o tom jen mluvíte. 2013? Kde jsem byl 2013? Jsem nevěděl, která bije, když jsem viděl výsledky voleb.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Slovenský Ústavní soud vrátil kauzu „agent Babiš“. Premiér uspěl se stížností na soudy Populistické kecy! Interpelace poslankyně STAN na Babiše se zvrhla Premiér Babiš: V žádném případě nejde o akce propagující nacismus Kobza (SPD): Do Rady vlády pro národnostní menšiny byla nominována dáma, která...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.