Premiér Babiš: Zájmy ČR v EU a naše zájmy v zahraniční politice musí být jasné

Předseda vlády Andrej Babiš svolal na čtvrtek 15. března 2018 do Strakovy akademie schůzku se zástupci politických parlamentních stran k evropské a zahraniční politice ČR. Tématy byly české zájmy v EU, aktivní informování veřejnosti a aktuální evropské otázky v souvislosti s migrací, budoucím rozpočtem EU a březnovou Evropskou radou.

„Jsem rád, že moje pozvání na dnešní schůzku přijali zástupci všech parlamentních stran a rád bych se v tomto formátu scházel pravidelně. Zájmy ČR v EU a naše zájmy v zahraniční politice musejí být jasné a srozumitelné a pro mě – jako předsedu vlády – je zásadní znát názory napříč politickým spektrem a dojít k co největší shodě. V první řadě chci, aby si občané uvědomili přínosy našeho členství v EU. Je to především úkol nás politiků zdůrazňovat, co pro nás EU znamená,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš.

Zástupci parlamentních stran se shodli na podobě reformy azylového systému, kterou Česko prosazuje a bude prosazovat v následujících měsících. Tento návrh odmítá povinné kvóty a naopak aktivně vyzývá i ostatní členské státy k solidaritě formou pomoci v zemích původu ilegálních migrantů.

V případě budoucího rozpočtu EU je cílem realokovat prostředky tak, aby mířily do oblastí, ve kterých je Česko potřebuje pro svůj hospodářský růst, to znamená na investice. Premiér také představil program březnové Evropské rady, které se s dalšími lídry EU zúčastní příští týden v Bruselu. Jejími tématy budou pracovní trh, růst, konkurenceschopnost, digitální agenda a brexit.

Jednání se zúčastnili místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Martin Stropnický, předseda ODS Petr Fiala, předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, předseda STAN Petr Gazdík, předseda SPD Tomio Okamura, předseda ČSSD Jan Hamáček, Jaroslav Roman za KSČM a státní tajemník pro EU Aleš Chmelař.

autor: PV