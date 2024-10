Premiér Fiala: Hlavní úkol je jasný, digitalizace stavebního řízení

Na ministerstvu průmyslu a obchodu premiér nejprve poděkoval za dosavadní práci Jozefu Síkelovi. Připomněl zejména jeho aktivní roli při řešení energetické krize, kterou způsobila ruská agrese na Ukrajině. Jozef Síkela nyní zamíří do Bruselu jako nový český eurokomisař pro mezinárodní partnerství. Fiala očekává plynulé převzetí MPO, jelikož nový ministr Lukáš Vlček se například podílel i na programovém prohlášení vlády mimo jiné v oblasti energetiky.

„Před panem ministrem jsou priority, které je potřeba zvládnout, ať je to poslední krok k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, zjednodušování administrativy a funkční digitalizace základních procesů pro podnikatele. Důležitá je i aktivní role českého ministra průmyslu v Evropské unii, aby hájil zájmy ČR. Měl by se podílet na tom, aby EU byla v budoucnu racionálnější a nedělat rozhodnutí, která ohrožují naši konkurenceschopnost,” uvedl premiér na tiskové konferenci.

Předseda vlády také připomněl informaci, že energetická společnost ČEZ naváže strategickou spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR při vývoji malých modulárních reaktorů. Od nového ministra Vlčka čeká dobrou komunikaci se svazy a zaměstnavateli a také práci na úpravě parametrů Green Dealu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na ministerstvu pro místní rozvoj premiér zdůraznil, že nový ministr Petr Kulhánek má dlouholeté zkušenosti z komunální a krajské politiky. Opakovaně prokázal, že je schopný manažer, který rozumí problematice regionů. Stojí před ním několik klíčových úkolů. „Hlavní úkol je jasný a to je digitalizace stavebního řízení. Je potřeba, aby systém byl v co nejkratší době funkční. Pan ministr bude spolupracovat s dalšími resorty, které jsou zapojeny do nápravy disfunkčního stavu a plně se zapojí do přípravy návrhu dalšího postupu, který má za úkol ministr Martin Kupka představit na vládě 16. října,“ uvedl premiér.

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 98% 1 - 10 000 Kč 0% 10 001 - 40 000 Kč 0% 40 001 - 80 000 Kč 2% Více 0% hlasovalo: 2795 lidí

Důležitým úkolem nového ministra je také zpracovat komplexní strategii obnovy území po ničivých povodních. Vláda již uvolnila úpravami rozpočtu 40 mld. Kč a je třeba připravit konkrétní nástroje, aby se peníze rychle dostaly k těm, kteří je potřebují. Mezi další klíčové priority patří rozhýbání výstavby dostupného bydlení či pokračování přípravy programového období 2028+ s cílem zajistit co nejvíce peněz z fondů soudržnosti pro ČR.

Lukáš Vlček byl v říjnu 2021 zvolen poslancem, byl členem rozpočtového výboru a výboru pro životní prostředí. Vedl také Stálou komisi pro hybridní hrozby. V červenci 2022 se stal prvním místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí, jehož členem je od roku 2017. Mezi lety 2015–2023 také působil jako předseda Regionální komise Svazu měst a obcí ČR. Dlouhodobě se věnuje energetice a hospodářské politice, je také spoluautorem nové odbornou veřejností oceňované Hospodářské strategie České republiky.

Petr Kulhánek od roku 2020 působil jako hejtman Karlovarského kraje. Předtím byl mezi lety 2010 a 2018 v pozici primátora Karlových Varů. Od roku 2006 je karlovarským zastupitelem a od roku 2012 zastupitelem Karlovarského kraje. Mezi lety 2014 a 2018 působil také jako místopředseda SMO ČR pro evropské záležitosti. Vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické v Praze.