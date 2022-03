Premiér Fiala: My se dezinformacím bránit budeme dál

reklama

Vážená paní poslankyně, rád odpovím na vaši interpelaci. Jenom připomenu, ale to určitě víte, Evropa se ocitla v situaci, kterou si donedávna mnozí z nás nedokázali ani představit, a to, co prožíváme v těchto dnech, je něco naprosto neuvěřitelného, co se děje na východ od nás, a není to vůbec daleko. A to samozřejmě urychluje některé kroky, které evropské země i Česká republika přijímají nebo umožňují udělat v boji s dezinformacemi.

Ta činnost dezinformačních webů v České republice byla dlouhodobě problematická, ale byla dlouhá léta tolerována, ale žádná svobodná společnost nemůže přihlížet dlouhodobě tomu, jak cizí služby působí na jejím území, působí způsobem, který má zanést paniku, lži mezi občany a do společnosti a která má vést k rozvratu demokratických institucí. Rozhodnutí správce domén, jak jste to tady zmínila, je svobodným rozhodnutím správce serveru, stejně jako se svobodně rozhoduje jako jakýkoliv jiný zpravodajský server. Ano, vláda tomu nebrání, naopak my považujeme toto rozhodnutí správce domén CZ.NIC za naprosto správné. Ta situace vyžaduje, abychom se bránili dezinformacím, dezinformační válka je součástí hybridní války, kterou proti nám vede dlouhodobě Rusko, je to součást moderní války. Tak, jak to teď popisuji, se na to dívá naprostá většina demokratického, ale i nedemokratického světa. Je to součást boje, je to součást hybridní války, a tímto způsobem k tomu musíme přistupovat.

A v současnosti vidíme, že naprostá většina zemí demokratického světa nebo všechny země demokratického světa přijímají proti Rusku sankce ekonomické, diplomatické, politické, kterými se brání tomu, aby mohl působit a dělat všechny aktivity režim prezidenta Putina, který se chová zločinně v tomto válečném konfliktu. A to, že mu bráníme, tak přece znamená, že mu budeme bránit a musíme bránit i v boji, který různými prostředky vede na našem území. A na našem území ten boj vede prostřednictvím dezinformací a dezinformačních serverů.

Když tady zmiňujeme listinu základních práv a svobod, tak tam je kromě toho, že je samozřejmě zajištěna svoboda projevu a práva na informace, a tato svoboda nijak vypnutím těchto dezinformačních webů narušena není, tak kromě toho je také část, která říká, že svobodu projevu a - teď cituji - právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Konec citátu z listiny základních práv a svobod.

Takže i v kontextu toho, že sama ta listina mluví o tom, že můžeme omezit - a je to úplně logické, některé věci právě proto, že se musíme chránit, tak je logické, že správce domén vypne servery, vypne stránky, které jsou dezinformační, které používá Putinův režim pro válku s námi, a je to součást obrany a součást toho, co děláme.

Myslím, že Česká republika se musí bránit dezinformacím, že to je naše povinnost, že to je i forma ochrany našich občanů. Nejsme v tom sami, dělá to většina zemí demokratického světa, některé rychleji, některé pomaleji, ale dělají to všechny. My se dezinformacím bránit budeme, proto také česká vláda na včerejším zasedání schválila vznik zmocněnce pro média dezinformace, který se bude této problematice věnovat detailněji, tak abychom dokázali účinně se dezinformacím bránit a měli dobrou obranu proti této formě hybridní války, kterou proti nám Rusko dlouhodobě vede.

