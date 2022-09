Premiér Fiala: Nechceme sektorovou daň. Jde o nastavení systému solidarity

reklama

Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, já, protože nebývám v Senátu často, tak jsem chtěl, než odejdu, protože musím jít za dalšími povinnostmi, tak se s vámi rozloučit.

Využiji toho, že jsem ale si vzal slovo a jenom velmi krátká reakce na pana Senátora. Skutečně vás mohu ujistit, že zrovna to, co se odehrálo v případě obnovení kontroly státu nad Škodou JS je přesně ten správný krok. Není tam žádná klička. Je to naopak cesta k tomu, abychom tuto klíčovou firmu měli pořád kontrolou a vyvedli ji z těch vlivů, které tam byly v minulosti. A je to prostě jedna z těch cest, kterou půjdeme, abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky.

Jinak s vámi souhlasím v tom a vláda to dělá, i jsem to zmínil v tom svém vystoupení, že kromě té krátkodobé nebo řešení těch krátkodobých problémů se musíme zaměřovat na středně a dlouhodobá. A je to tak, že náš energetický mix do budoucna musí mít mnohem silnější zastoupení obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě taky jádra, popřípadě nových technologií, pokud se objeví. A určitě ta cesta, jak rozvíjet jadernou energetiku, nemůže být zaměřena jenom na dostavbu Dukovan, ale budeme hledat i další možnosti, tak abychom opravdu energetickou bezpečnost České republiky zajistili.

To ale platí, a to jsem tady i popisoval v té oblasti plynu, my prostě musíme během několika let být schopni naši potřebu plynu zajistit z jiných zdrojů, a to diverzifikovaných. A ne mí takto dominantní závislost na jednom vlastníkovi. Ale mohl bych pokračovat dál. Podívejme se na naši závislost v oblasti ropy. O tom jsem tady vůbec nemluvil. Tady jsme udělali ten, podle mě, rozhodující krok pro naši budoucí bezpečnost, že jsme přesvědčili dosud velmi zdrženlivé podílníky na ropovodu TAL, aby rozšířili jeho kapacitu. To v předcházející době nešlo, dnes už to po jednání s těmi klíčovými zeměmi možné bylo.

A potřebujeme ještě tu kapacitu rozšířit na TAL+, abychom opravdu byli v této věci více soběstační, protože pořád ta záležitost na ruské ropě, která donedávna byla kolem 50 %, není něco, co bychom mohli považovat za do budoucna energeticky bezpečné. A poslední poznámka – ano, chystáme válečnou daň, nebo jak se to v zahraničí občas nazývá „windfall tax“. Jenom chci říct, v žádném případě to nebude sektorová daň.

Nechceme sektorovou daň. Bude se to lišit jednak dočasností, a jednak tím, že to nepostihuje ten sektor jako celek, ale později ti, kteří v rámci toho vymezeného sektoru mají nepřiměřené... Ne nepřiměřené, neobvyklé, nečekané zisky. A ty zisky, a v tom je to oprávněné, ta daň, ty zisky nejsou dány tím, že by byla připravena nějaká inovace, lepší služba, nová nabídka, ale jsou čistě dány tím, co se děje v tom mezinárodním prostředí. A jedna část společnosti na to doplácí a má existenční problémy, druhá má nepřiměřené nebo někdo má nepřiměřené zisky.

A jde o to, aby jsme tady nastavili nějaký systém solidarity. Ale jinak chci ujistit všechny, že vláda dodrží to, co slíbila. Nebudeme zavádět sektorové daně a nebudeme zavádět nebo zvyšovat daně. Pokud jde o válečnou daň, ta bude opravdu jasně definovaná na tento typ zisků. A bude dočasná. A ta dočasnost bude také stanovena. Někdo z vás může namítnou, a měli byste pravdu, jak se jedna daň jednou zavede, tak se už nikdy nezruší, ale v tomto případě to opravdu chceme udělat tak, aby tato situace nemohla nastat. Tak, dámy a pánové, tolik jenom reakce na vystoupení pana senátora Wagenknechta. Jinak vám děkuji za to, že jste svolali toto jednání, že jsme měli možnost představit základní kontury vládní politiky.

A loučím se s vámi a přeji vám úspěšný zbytek jednacího dne. Na shledanou.

